Le tournoi de tennis annuel de Wimbledon pourrait enregistrer une capacité de 25% cette année en raison des restrictions de Covid-19, selon les patrons de la compétition.

Ian Hewitt, président du All England Club, qui accueille la compétition, et Sally Bolton, directrice générale, ont donné un aperçu des plans pour l’événement de cette année lors d’une conférence de presse mardi, rapporte DPA.

Les décisions doivent encore être prises concernant le prix final des gagnants et le nombre de billets disponibles à la vente, car cela dépend des règles du gouvernement au moment où le concours débutera le 28 juin.

Les prix des billets resteront cependant aux prix de 2020 après l’annulation de l’événement de l’année dernière en raison de l’épidémie de coronavirus.

«À ce stade, l’application des directives actuelles à notre site extérieur donne une capacité d’environ 25% sur l’ensemble de nos terrains», a déclaré Bolton.

«Cela crée des conditions exceptionnellement difficiles pour l’attribution des billets. Bien qu’il soit trop tôt pour finaliser nos capacités individuelles sur les courts, nous travaillerons dur pour créer le mélange de spectateurs pour lequel Wimbledon est si bien connu, tout en travaillant dur pour protéger la performance financière des championnats et le service que nous fournissons au Lawn Tennis. Association », a ajouté Bolton.

La distribution des billets sera retardée le plus « tard possible » afin que le club ait une chance d’accueillir plus de spectateurs.

La traditionnelle journée de repos du dimanche moyen du tournoi sera également supprimée à partir de 2022 en raison de l’évolution de la gestion des terrains en gazon, a ajouté Hewitt.

