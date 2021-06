Wimbledon : Oscar Otte affrontera Andy Murray sur le court central pour une place au troisième tour | Actualités Tennis

Oscar Otte affrontera Andy Murray pour une place au troisième tour à Wimbledon mercredi

L’Allemand Oscar Otte a déclaré qu’il tenterait de mettre fin au retour de « l’immense icône » d’Andy Murray à Wimbledon sur le court central mercredi soir.

Otte est classé au 151e rang mondial, mais il a gardé son sang-froid pour ne remporter que le deuxième tie-break décisif de l’histoire du All England Club, passant par 4-6 6-3 6-2 6-7 (5-7) 13 -12 (7-2) lors de son affrontement au premier tour avec son compatriote qualifié Arthur Rinderknech.

Le match a été suspendu lundi soir à 9-9 dans le cinquième set et la paire a attendu la majeure partie de mardi avant que le joueur de 27 ans ne fasse le travail pour organiser une occasion de rêve contre le double champion de Wimbledon.

ORDRE DE JEU DE MERCREDI (Court central, à partir de 13h30 BST) Djokovic contre Anderson

Boulter contre Sabalenka

Otte contre Murray#Wimbledon – Wimbledon (@Wimbledon) 29 juin 2021

Otte, de Cologne, mené par deux sets à l’amour contre Alexander Zverev au premier tour de Roland-Garros avant de s’incliner en cinq, mais il pense que l’expérience peut l’aider contre Murray.

« C’est juste une énorme icône dans le sport. Ce sera un match assez important. La foule ne sera probablement pas de mon côté, mais c’est OK pour moi, bien sûr. J’ai mon entraîneur ici, ma petite amie, je le pense peut suffire, mais nous verrons », a-t-il déclaré.

« Tout le monde sait qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps et, quand il prend le contrôle de son corps, je pense que tout le monde sait qu’il peut encore battre les meilleurs joueurs et aller loin dans les tournois. »

La clé pour Murray sera de savoir à quel point il s’est remis physiquement du drame de sa victoire en quatre sets contre Nikoloz Basilashvili.

C’était un signe positif que l’Écossais était au programme des entraînements mardi après avoir rappelé ce qui s’était passé la dernière fois qu’il avait atteint le deuxième tour d’un Grand Chelem à l’US Open l’été dernier avec une victoire en cinq sets sur Yoshihito Nishioka.

Il a déclaré: « En fait, j’ai plutôt bien réussi au premier tour contre Nishioka et je me sentais bien ce soir-là, puis je me suis réveillé le lendemain et je pouvais à peine marcher. Mon aine était vraiment douloureuse et je ne me suis pas du tout remis de ce match. . »

Murray cherche à atteindre le troisième tour d’un Chelem pour la première fois depuis qu’il s’est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon il y a quatre ans.

