Wimbledon : Ons Jabeur détrône la championne Elena Rybakina pour se qualifier en demi-finale face à Aryna Sabalenka | Actualités Tennis

Ons Jabeur a banni les souvenirs de la défaite finale de Wimbledon l’année dernière en détrônant Elena Rybakina pour organiser un affrontement en demi-finale contre Aryna Sabalenka.

La sixième tête de série, qui a également perdu contre Iga Swiatek lors de la finale de l’US Open l’année dernière, prendra la deuxième tête de série Sabalenka dans les quatre derniers après avoir combattu d’un set pour vaincre Rybakina 6-7 (5-7) 6-4 6-1.

Jabeur a déclaré: « Je suis très satisfait de la performance. Beaucoup d’émotion, surtout en jouant quelqu’un qui sert très bien.

« Cela peut être très frustrant. Je suis content d’avoir tout fait, d’avoir crié, puis de me calmer et j’espère pouvoir continuer à gérer mes émotions lors des prochains matchs.

« J’ai continué. J’ai dit que j’y allais pour mes coups. Ce n’est pas facile de la jouer mais j’aimerais pouvoir échanger ce match contre la finale de l’année dernière. »

C’est Rybakina au visage de pierre qui a fait le premier pas avec un break pour mener 3-1 mais le Tunisien a riposté immédiatement, revenant à l’amour.

Le service dur, plat et féroce de Rybakina a rendu difficile pour Jabeur de mettre ses tours en jeu trop souvent, mais une belle passe en revers inclinée l’a mise 6-5 devant.

Rybakina, qui a été battue par Sabalenka lors de la finale de l’Open d’Australie, n’avait pas perdu de service depuis le premier set du tournoi, donc briser deux fois dans un set était une réussite notable pour .

Cependant, la sixième tête de série n’a pas pu servir le set, et c’est Rybakina qui a mieux géré ses nerfs dans le tie-break, aidée par son arme la plus puissante.

Le service de Rybakina l’a également sortie d’un trou 0-1 0-40 dans le deuxième set, la frustration de Jabeur étant évidente alors que les points de rupture ont été arrachés.

Mais la championne en titre était impuissante à arrêter Jabeur lorsqu’elle a appliqué une pression à 5-4, la Tunisienne bondissant pour ranger une simple volée avant de rebondir sur sa chaise.

Lorsqu’une deuxième pause de service successive a suivi pour commencer le set décisif, la foule a commencé à sentir la ligne d’arrivée.

Mangez, dormez, répétez pour Ons Ons Jabeur est le premier joueur à atteindre les demi-finales lors d’éditions consécutives des Championnats depuis Serena Williams (2018-2019).

Jabeur jouait de mieux en mieux, faisant face avec brio à la puissance de Rybakina et frappant beaucoup de ses propres gagnants, en particulier sur toute la ligne.

Une deuxième pause de service, décrochée avec un revers de précision, lui a donné la chance de remporter la victoire, et un coup droit de Rybakina dans le filet a scellé l’affaire.

A la perspective d’affronter Sabalenka, Jabeur a ajouté : « J’ai vu qu’elle gagnait très vite, ce dont je n’étais pas content.

« C’est une joueuse incroyable. Ça va être très difficile. Elle a joué de manière incroyable cette année.

« Mais je vais garder cet esprit sur le terrain et j’espère que la foule sera avec moi. »

Sabalenka déverrouille les clés pour atteindre les quatre derniers

Image:

Aryna Sabalenka reste sur la bonne voie pour son premier titre à Wimbledon





La poursuite de Sabalenka pour un premier titre à Wimbledon reste sur la bonne voie après sa démolition de Madison Keys en quart de finale.

Le Biélorusse, qui a été banni du tournoi de l’année dernière, rattrape le temps perdu et était trop fort pour Keys on Court One, gagnant 6-2 6-4.

Avec l’élimination d’Iga Swiatek mardi, elle aura désormais en vue le plat Venus Rosewater après avoir réservé une deuxième apparition en demi-finale à Wimbledon.

Ses yeux se seront illuminés lorsque Swiatek a été battue par Elina Svitolina, car cela signifie qu’elle n’est plus qu’à une victoire de mettre fin au règne de 66 semaines du Polonais en tant que n ° 1 mondiale.

Superbe année pour Sabalenka Aryna Sabalenka est la première joueuse à avoir atteint les demi-finales de l’Open d’Australie, de l’Open de France et de Wimbledon la même année depuis Serena Williams en 2016.

Il ne reste plus personne dans le tournoi qui puisse égaler sa force brute du fond du terrain et son expérience des grands matchs, après avoir remporté l’Open d’Australie en janvier, lui sera très utile pour gagner deux autres matchs.

Elle a déclaré: « C’est vraiment incroyable d’être de retour en demi-finale, j’ai hâte de jouer ma deuxième demi-finale à Wimbledon et j’espère pouvoir faire mieux que la dernière fois.

« C’était un match vraiment difficile, j’étais tellement heureux de gagner le deuxième set, ce match à 2-4 0-40 était tout simplement incroyable.

« Depuis que je suis petit, je rêvais du titre de Wimbledon, c’est quelque chose de spécial, Wimbledon est différent, c’est plus spécial. Peu importe contre qui je vais jouer, ça va être une bataille difficile. »

Keys, qui a gagné à Eastbourne la semaine précédant le début du tournoi, profitait de sa meilleure course ici depuis 2015, mais elle était à la fin d’un barrage de Sabalenka et pourrait avoir des regrets de ne pas avoir tenté sa chance quand ils sont venus, en particulier ce jeu. pour monter 5-2 dans la seconde.

Sabalenka était à l’attaque dès le début et a brisé Keys lors du premier match de service grâce à un vainqueur tranché sur toute la ligne.

Une deuxième pause a suivi alors que Sabalenka était en contrôle total, jusqu’à ce que Keys commence à trouver sa gamme et force les points de pause alors que son adversaire tentait de servir le premier set.

Sabalenka les a sauvés pour aller devant, puis a mis la pression sur le service de Keys plus tôt alors que l’Américain était obligé de naviguer dans des jeux difficiles.

Elle l’a fait et a ensuite semblé avoir renversé la tendance, brisant à 3-2 avec une certaine puissance avant de monter 40-0 et à moins d’un point de 5-2.

En route pour les demi-finales Aryna Sabalenka est la troisième joueuse de l’Open Era à remporter ses six premiers quarts de finale du Grand Chelem en simple féminin, après Ann Jones et Chris Evert.

Mais Sabalenka a activé le mode bête et a remporté 12 points consécutifs sur son chemin vers trois matchs successifs pour reprendre le contrôle ferme.

Elle l’a ensuite servi pour sceller une victoire mémorable et se rapprocher un peu plus de son rêve de Wimbledon.