Wimbledon: Ons Jabeur affronte Elena Rybakina en finale pour devenir le premier vainqueur africain du Grand Chelem | Actualités Tennis

Elena Rybakina affrontera Ons Jabeur à Wimbledon samedi après-midi

Ons Jabeur affrontera Elena Rybakina lors de la finale du simple féminin de Wimbledon samedi, ce qui signifie qu’un nouveau champion sera couronné cette année au All England Club.

La pièce maîtresse de samedi devrait être un choc de styles fascinant entre un flamboyant spécialiste de l’amorti à Jabeur et Rybakina, qui a servi le plus grand nombre d’as sur le circuit WTA cette année.

Les deux joueuses ont déjà marqué l’histoire de leur pays lors du tournoi de cette année et cherchent à en faire plus en remportant le plus grand prix du tennis féminin.

Une finale à forte portée internationale

La tunisienne Jabeur, numéro 2 mondiale, peut devenir la première joueuse africaine et arabe à remporter un tournoi du Grand Chelem et ne cache pas son désir d’inspirer plus de gens de sa partie du monde à prendre une raquette et à croire que ils peuvent jouer au tennis.

Surnommée la “ministre du bonheur” dans son pays d’origine, Jabeur rayonnait lorsqu’elle s’adressait à la presse après avoir atteint sa première finale du Grand Chelem.

“Je veux aller plus loin, inspirer de nombreuses autres générations”, a déclaré Jabeur. « La Tunisie est connectée au monde arabe, est connectée au continent africain. La région, on veut voir plus de joueurs.

“Ce n’est pas comme l’Europe ou tout autre pays. Je veux voir plus de joueurs de mon pays, du Moyen-Orient, d’Afrique. Je pense que nous n’avons pas assez cru à certains moments que nous pouvions le faire. Maintenant, je suis juste essayer de le montrer. J’espère que les gens seront inspirés.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Rybakina, quant à elle, est devenue la première joueuse kazakhe à se qualifier pour une finale du Grand Chelem, après avoir changé de nationalité russe en 2018 à l’adolescence, lorsqu’elle a battu la championne 2019 Simona Halep pour se qualifier pour la finale de samedi.

“Je pense que c’est très important car le tennis devient de plus en plus populaire au Kazakhstan”, a déclaré Rybakina. “Nous avons tellement de tournois là-bas. Je pense que c’est incroyable que maintenant à la télévision, aux informations, vous puissiez voir que je joue la finale, et c’est pour la première fois.

“Mon plus grand soutien est le président de la fédération et d’autres personnes appelées par lui, me félicitent pour ce résultat. Je pense que tout le monde va me regarder et me soutenir en finale.”

Quoi qu’il arrive samedi, il est garanti que l’histoire sera écrite sur le court central.

Jabeur en forme espère le plus grand triomphe

Jabeur a connu une excellente saison sur terre battue, remportant son plus grand titre en carrière à Madrid et terminant deuxième à Rome et Charleston, mais cela s’est terminé brusquement lorsqu’elle a été larguée de Roland-Garros au premier tour par Magda. Linette.

Elle a cependant retrouvé la forme sur l’herbe, gagnant à Berlin et a maintenant remporté 11 matchs sur le rebond avant sa première grande finale au All England Club.

Le tournoi de cette année a vu Jabeur surmonter ses difficultés en chelem avec style. Avant cette dernière quinzaine, le meilleur résultat de la joueuse de 27 ans en chelem était sa seule apparition en quart de finale ici l’an dernier.

Ons Jabeur – Route vers la finale Premier tour Mirjam Bjorklund – 6-1 6-3 Deuxième tour Katarzyna Kawa – 6-4 6-0 Troisième tour Diane Parry – 6-2 6-3 Quatrième tour Élise Mertens – 7-6 (11-9) 6-4 Quart de finale Marie Bouzkova – 3-6 6-1 6-1 Demi-finale Tajana Maria – 6-2 3-6 6-1

Elle croit que la clé de son succès a été de maintenir la foi.

“N’abandonnez jamais et croyez toujours que vous pouvez le faire”, a déclaré Jabeur. “Et être entouré de gens formidables. J’ai une équipe formidable derrière moi. Ils m’ont toujours soutenu même si parfois – je ne vais pas vous mentir – j’ai peut-être pensé que je n’y arriverais jamais ou que je n’y arriverais jamais. [win] un titre du Grand Chelem ou [make] une finale de Grand Chelem.

“Nous avons beaucoup travaillé avec mon équipe [for a breakthrough]. Bien sûr, personne ne s’attendait à ce que ce soit cette semaine à Wimbledon. Mais c’est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Tout le monde croyait en moi dans mon équipe.”

Rybakina de retour dans le rythme et à la recherche de la plus grande victoire

La carrière de Rybakina a parfois été une histoire d’arrêt-départ, elle jouait du bon tennis avant que le coronavirus ne frappe en 2020 et a bien commencé cette année aussi, atteignant la finale à Adélaïde avant de perdre contre Ashleigh Barty, alors n ° 1.

Une litanie de blessures et de maladies en a fait une saison à oublier pour la plupart, une apparition en quart de finale à Indian Wells la seule vraie chose à crier et ces deux dernières semaines à Wimbledon.

Mais la joueuse de 23 ans, qui a excellé au service cette saison malgré ses difficultés générales, a vu son jeu complet se dérouler exactement au bon moment, avec une course impressionnante pour la 17e tête de série aboutissant à une victoire sur Simona Halep. .

Elena Rybakina – Route vers les demi-finales Premier tour Coco Vandeweghe – 7-6 (7-2) 7-5 Deuxième tour Bianca Andreescu – 6-4 7-6 (-7-5) Troisième tour Qinwen Zheng – 7-6 (7-4) 7-5 Quatrième tour Pétra Martic – 7-5 6-3 Quart de finale Ajla Tomljanovic – 4-6 6-2 6-3 Demi-finale Simona Halep – 6-3 6-3

Rybakina n’a perdu qu’un seul set (contre Ajla Tomljanovic) en route pour devenir le premier joueur du Kazakhstan, homme ou femme, à se qualifier pour une finale du Grand Chelem.

“Je ne m’attendais pas à être ici la deuxième semaine, surtout en finale”, a déclaré Rybakina. “Je crois que j’ai un match pour aller loin dans le Grand Chelem. Bien sûr, je pensais que peut-être un jour je pourrais le gagner.

“C’était difficile parce que j’avais des blessures, je n’avais pas une bonne préparation. Je suis venu un peu plus détendu car je savais que je n’avais pas une bonne préparation.

“C’est peut-être quelque chose [which helped] moi pour traverser tous ces matchs. Je peux dire que c’est vraiment la première fois que j’apprécie chaque jour de jouer.”

Des amis réunis pour un choc de styles fascinant

Jabeur et Rybakina se rencontrent pour la quatrième fois samedi, les deux joueurs ayant remporté chacun un trois sets et l’autre étant décidé par défaut.

C’était après que Rybakina ait dû prendre sa retraite pour cause de maladie à Chicago, l’année dernière, lors du troisième affrontement entre eux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur la 11e journée de Wimbledon où Ons Jabeur et Elena Rybakina ont toutes deux atteint une première finale de Grand Chelem Retour sur la 11e journée de Wimbledon où Ons Jabeur et Elena Rybakina ont toutes deux atteint une première finale de Grand Chelem

La star née à Moscou se souvient cependant que Jabeur avait été gentille avec elle au début de sa carrière sur le circuit WTA et admet que c’est bien d’avoir atteint ce jalon de carrière d’une première finale de chelem ensemble.

“J’ai rencontré Ons pour la première fois, je pense, quand nous jouions à la WTA peut-être 125K”, a déclaré la 23e mondiale. “Je suis venue pour la première fois avec mon père et je l’ai rencontrée. Elle a été très gentille de m’aider à trouver le club parce que elle avait une voiture Je me souviens comment j’ai rencontré Ons.

“Ce qu’elle a déjà accompli, ça se passe sous mes yeux. Nous allons ensemble dans ce voyage. Je pense que c’est juste incroyable de penser que vous faites l’histoire.”

Bien qu’elle possède un cadre assez maigre, Rybakina possède d’énormes quantités de puissance, suffisamment en fait pour pouvoir dominer contre sans doute la meilleure retourneuse du jeu féminin à Halep.

Raducanu invité à demander conseil à Sharapova L’ancienne championne de Wimbledon, Marion Bartoli, estime que la n ° 1 britannique Emma Raducanu devrait demander conseil à Maria Sharapova sur la façon de gérer la célébrité et les attentes.

Son service intimidant, complété par des coups au sol plats et rapides, est idéal pour l’herbe et les statistiques le confirment. Rybakina a produit 49 as en six matchs et plus de la moitié de ses premiers services (51 %) ne sont pas revenus en jeu.

“Rybakina est une joueuse agressive. Si vous lui donnez un peu de temps, elle le prendra”, a déclaré Jabeur à propos de son adversaire. “Elle peut très bien jouer sur gazon parce que [she’s] agressif et changeant de rythme.

“Elle sert vraiment bien, donc mon objectif principal est de revenir en tant que [many] balles que je peux, pour qu’elle travaille vraiment dur pour gagner le point. Je sais qu’elle peut frapper très fort et frapper beaucoup de gagnants.

“Ce sera un match intéressant, mais je vais essayer de la faire travailler dur pour gagner des points.”

La façon dont Jabeur essaiera de le faire sera d’utiliser des passes et des amortis et d’exposer le genre de tennis qui attire les « oohs » et les « ahs » de la foule du court central.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

En toute honnêteté, le service de Rybakina l’a fait contre Halep lors de sa première apparition sur le principal showcourt du All England Club. Jabeur visera à vaincre sa puissance avec son flair et son jeu de retour habile. Elle a remporté 46% des points en retournant les premiers services (Ryabakina est à 32%) et 47% de ses matchs retour, bien devant les 30% de Rybakina.

“Ouais, [they were] toujours des matchs délicats contre elle”, a déclaré Rybakina. “[This is a] surface différente, Ons joue vraiment [well]. Elle a joué [well[ last year. This year she had great results. For sure, it’s going to be very tough match.

“I know how Ons plays. She knows how I play. We know each other well. But I’m going to try to do my best, focus on my game, and we’ll see what’s going to happen.”

Jabeur is not intimidated by the power and insists she’ll continue to play the game her way.

“I know that my game could really bother her,” Jabeur said. “I really try to focus more on myself, do a lot of slices, try to really make her work hard. I know that type of player usually wins the point in two or three shots. For me, I’m just going to continue and do what I do on the court.”

What’s certain is that the Centre Court fans are in for a treat on Saturday as both women bid to win their maiden Grand Slam title.

Join us for coverage from the All England Club with our daily live blog through skysports.com/tennis our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports – on the go! Available to download now on – iPhone & iPad and Android