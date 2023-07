Wimbledon: Novak Djokovic utilise une serviette pour sécher le court central alors que les fans assistent à un retard de pluie grotesque | Actualités Tennis

Le champion en titre Novak Djokovic a pris les choses en main alors que les fans ont assisté à des scènes farfelues sur le court central lors de l’ouverture lundi à Wimbledon.

Le septuple champion du All England Club a battu le débutant argentin Pedro Cachin 6-3 6-3 7-6 (7-4) mais l’affrontement a été retardé de près d’une heure et demie après le premier set à cause d’un terrain humide. malgré le déploiement du toit.

Disputant son premier match officiel en surface depuis l’année dernière, il n’est pas surprenant que Djokovic, qui a décrit essayer de se déplacer sur l’herbe au début du tournoi comme « comme marcher sur des œufs », soit extrêmement prudent.

Une légère bruine a couvert le court puis le toit s’est déployé après que Djokovic ait conclu le premier set 6-3 mais, contrairement au court n ° 1, le jeu n’a pas repris comme prévu.

Djokovic et Cachin sont sortis pour inspecter l’herbe mais le champion en titre était clairement mécontent de la glissance de la surface et ils sont retournés aux vestiaires.

Image:

Djokovic a pris les choses en main lors de sa victoire au premier tour à Wimbledon





Djokovic est ensuite réapparu avec une serviette, qu’il a ensuite frottée sur le terrain sous les rires de la foule, avant que les membres du personnel au sol n’utilisent des souffleuses à feuilles pour essayer de sécher la surface.

Le jeu n’avait pas repris au moment où la pluie s’est arrêtée et la décision a été prise de rouvrir le toit du court central avant de jouer le deuxième set.

Sans le retard, cela aurait été à peu près le début idéal de la campagne de Djokovic pour un 24e titre record en simple du Grand Chelem et une huitième couronne à Wimbledon.

« C’était définitivement frustrant pour la foule qui nous attendait, et pour nous les joueurs », a déclaré Djokovic. « Nous voulions tous les deux jouer mais les conditions n’étaient pas excellentes, évidemment toujours glissantes sous le toit.

« Une fois le toit ouvert, c’était une autre histoire. C’est le temple du tennis. Normalement, je sors avec des raquettes et non avec des serviettes, mais c’était amusant de faire quelque chose de différent. »

Cachin n’a disputé son premier match de niveau tour sur gazon à Majorque que la semaine dernière et n’a jamais été un test trop difficile.

Il a remporté le deuxième set de manière convaincante mais Cachin a été applaudi par son adversaire pour ses efforts dans le troisième, qu’il a poussé au tie-break.

Djokovic avait remporté tous ses tie-breaks à Roland-Garros sans commettre une seule faute directe. Cette séquence s’est terminée par une double faute ici, et il a inscrit un revers sur sa première balle de match, mais il a saisi sa troisième chance, la remportant 7-4.

Image:

L’affrontement a été retardé de près d’une heure et demie après le premier set à cause d’un terrain humide malgré le déploiement du toit





Des tests plus rigoureux attendront sûrement, peut-être au deuxième tour contre un amoureux australien du gazon Jordan Thompsonmais le champion en titre est opérationnel.

Djokovic n’a pas perdu sur le court central depuis sa défaite finale contre Andy Murray en 2013, et il a déclaré : « Quelle deuxième maison à avoir, ça ne va pas beaucoup mieux que Wimbledon.

« J’essaie de ne prendre aucun match, aucune minute que je passe sur le terrain pour acquis.

« Les matchs d’ouverture sont toujours un peu délicats. Il faut un peu plus de temps que sur n’importe quelle autre surface pour s’adapter, mais j’ai plutôt bien réussi ces dernières années. J’espère que le niveau du tennis s’élèvera à chaque match. »

Federer fera une apparition mardi

Image:

Wimbledon célébrera les réalisations de Roger Federer à Wimbledon





Wimbledon célébrera les réalisations de Roger Federer au All England Club avec une cérémonie spéciale sur le court central mardi.

Le champion à huit reprises, qui a annoncé sa retraite en septembre dernier, visitera la scène de plusieurs de ses plus grands moments et sera honoré avant le début du match.

La directrice générale, Sally Bolton, a annoncé la nouvelle : « Je suis ravie de dire que Roger sera avec nous demain et nous aurons un moment de fête spécial sur le court central avant le début du jeu, juste pour l’honorer en tant qu’homme détenant le plus de singles pour messieurs. titres ici à Wimbledon.

« Pour ceux qui ont la chance d’avoir un siège sur le court central demain, je les encouragerais à s’asseoir vers 13h15 et nous aurons un moment juste pour célébrer ses réalisations et dire merci pour tous les souvenirs. »

Bolton a également révélé que Serena Williams, qui s’était retirée quelques semaines plus tôt à l’US Open, avait également été invitée mais n’a pas pu voyager.

« Nous avons invité Serena de la même manière cette année, mais comme vous le savez, elle est enceinte, il est donc compréhensible qu’elle ne puisse pas voyager », a déclaré Bolton. « Nous lui souhaitons bien sûr beaucoup de chance pour le reste de sa grossesse et nous espérons peut-être la revoir l’année prochaine. »

Rublev pense que Wimbledon a eu tort de l’interdire, ainsi que ses compatriotes russes, l’année dernière

Image:

Andrey Rublev pense que Wimbledon a eu tort de l’interdire, ainsi que ses compatriotes russes, l’année dernière





Andrey Rublev a déclaré que le seul perdant était Wimbledon après que le All England Club l’ait interdit, ainsi que ses compatriotes russes, l’année dernière.

Les organisateurs ont annulé cette année sa décision controversée de ne pas autoriser les joueurs de Russie et de Biélorussie à concourir à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

« Je pense que, je veux dire, nous parlions, et je pense que nous pourrions trouver la solution », a déclaré le numéro 7 mondial Rublev après être devenu le premier homme à accéder au deuxième tour des championnats de cette année.

« Ouais, si nous voulons vraiment aider ou faire ce qui est mieux pour le tennis et pour les gens, je pense évidemment qu’il y avait de meilleures options. Pas seulement d’interdire. Parce qu’au final, (il) n’y avait pas de différence. Ils n’ont fait que pire à eux-mêmes.

« Donc, au final, je pense qu’il y avait des options pour faire beaucoup mieux pour tout le monde.

« Maintenant que nous sommes ici, je suis vraiment heureux d’être de retour et de concourir. »

Les tournées ATP et WTA ont ensuite privé Wimbledon 2022 de points de classement en réponse à l’interdiction.

Cette année, les joueurs russes et biélorusses ont tous signé des déclarations indiquant qu’ils n’exprimeront leur soutien à aucun des deux régimes et qu’ils ne reçoivent aucun soutien gouvernemental direct ou indirect.

Rublev, 25 ans, a récupéré de 2-5 dans le deuxième set avant de battre l’Australien Max Purcell 6-3 7-5 6-4.

Sa victoire a provoqué un affrontement panrusse avec Aslan Karatsev au second tour.