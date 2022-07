Wimbledon: Novak Djokovic ne qualifierait pas sa relation avec Nick Kyrgios de “bromance” | Actualités Tennis

Novak Djokovic et Nick Kyrgios se rencontreront lors d’une finale à succès à Wimbledon dimanche

Alors que Novak Djokovic et Nick Kyrgios se préparent à se rencontrer lors d’une finale masculine alléchante à Wimbledon dimanche, la tête de série a déclaré qu’il n’appellerait pas encore leur relation une “bromance”.

Kyrgios, qui affrontera le sextuple champion de Serbie dans une finale à succès, a fait sensation sur un podcast en 2019 lorsqu’il a qualifié Djokovic de “digne de grincer des dents” et a affirmé qu’il était obsédé par le désir d’être aimé.

Mais après que Kyrgios ait critiqué le traitement de Djokovic par les autorités frontalières dans son pays natal avant l’Open d’Australie de cette année, il dit qu’ils sont maintenant si amicaux qu’ils échangent même des messages sur les réseaux sociaux.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous avons définitivement un peu de bromance maintenant, ce qui est bizarre”, a déclaré le numéro 40 mondial.

“Tout le monde sait qu’il n’y a pas eu d’amour perdu pendant un certain temps là-bas. Je pense que c’était sain pour le sport.

“Je pense qu’à chaque fois que nous nous jouions, il y avait du battage médiatique autour de ça. C’était intéressant pour les médias, les gens qui regardaient, tout ça.

“J’avais l’impression d’être presque le seul joueur et quelqu’un à le défendre avec tout ce drame à l’Open d’Australie.

“J’ai l’impression que c’est là que le respect se mérite. Pas sur le court de tennis, mais j’ai l’impression qu’une crise réelle se produit et que quelqu’un vous défend.

“En fait, nous nous envoyons des messages sur DM sur Instagram maintenant et tout, c’est vraiment bizarre. En fait, plus tôt dans la semaine, il était comme” j’espère que je te verrai dimanche “.”

Novak Djokovic – Route vers la finale Premier tour Kwon Soon Woo – 6-3 3-6 6-3 6-4 Deuxième tour Thanasi Kokkinakis – 6-1 6-4 6-2 Troisième tour Miomir Kecmanovic – 6-0 6-3 6-4 Quatrième tour Tim van Rijthoven – 6-2 4-6 6-1 6-2 Quart de finale Jannik Sinner – 5-7 6-2 6-3 6-2 6-2 Demi-finale Cameron Norrie – 2-6 6-3 6-2 6-4

Djokovic a souri lorsque les commentaires de Kyrgios lui ont été adressés après sa victoire en quatre sets sur le Britannique Cameron Norrie.

“Je ne sais pas encore si je peux appeler cela une bromance, mais nous avons définitivement une meilleure relation que ce qu’elle était probablement avant janvier de cette année”, a-t-il déclaré.

“Mais quand c’était vraiment difficile pour moi en Australie, il était l’un des rares joueurs à s’être manifesté publiquement, à m’avoir soutenu et à m’avoir soutenu. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment. Je le respecte donc beaucoup pour cela.”

Kyrgios sera le premier Australien à disputer une finale en simple masculin sur les pelouses bien entretenues du All England Club depuis Mark Philippoussis en 2003 et il bénéficie d’un record de victoires contre Djokovic, après l’avoir battu à Acapulco et Indian Wells – les deux fois en 2017.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

De grandes ambitions pour Kyrgios

L’Australien volatil est aussi enthousiaste pour l’herbe que dédaigneux pour la terre battue, et il n’a pas caché ses grandes ambitions pour Wimbledon.

Il ne fait aucun doute que Kyrgios possède le talent et le jeu pour vaincre n’importe qui sur gazon, mais sauvegarder des matchs au meilleur des cinq sets sur deux semaines s’est avéré au-delà de lui jusqu’à présent.

Kyrgios a goûté au succès du Grand Chelem en remportant le double de l’Open d’Australie avec Thanasi Kokkinakis et visera désormais le succès en simple contre Djokovic.

Nick Kyrgios – Route vers la finale Premier tour Paul Jubb – 3-6 6-1 7-5 6-7(3) 7-5 Deuxième tour Filip Krajinovic – 6-2 6-3 6-1 Troisième tour Stefanos Tsitsipas – 6-7(2) 6-4 6-3 7-6(7) Quatrième tour Brandon Nakashima – 4-6 6-4 7-6(2) 3-6 6-2 Quart de finale Cristian Garin – 6-4 6-3 7-6(5) Demi-finale Rafael Nadal – Walkover

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour Novak

Quelle saison étrange cela a été pour Djokovic, qui se retrouve au n ° 3 mondial et certain de chuter davantage sans aucun point de classement offert à Wimbledon cette année.

Son refus d’avoir le vaccin Covid-19 est susceptible de l’exclure de l’US Open, augmentant encore les enjeux à Wimbledon, où il n’a pas perdu un match depuis 2017.

Djokovic sentira que c’est un tournoi qu’il doit gagner dimanche.

Rejoignez-nous pour une couverture du All England Club avec notre blog en direct quotidien via skysports.com/tennis notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android