Wimbledon : Novak Djokovic met fin aux espoirs de Cameron Norrie d’atteindre la finale face à Nick Kyrgios | Actualités Tennis

Novak Djokovic a atteint sa huitième finale de Wimbledon après avoir mis fin aux espoirs du Britannique Cameron Norrie

Novak Djokovic a mis fin aux rêves de Wimbledon du Britannique Cameron Norrie pour atteindre la finale de dimanche où il visera à remporter un septième titre en affrontant Nick Kyrgios.

Norrie, qui souhaitait rejoindre Andy Murray en tant que deuxième Britannique de l’Open Era à atteindre la finale de Wimbledon, a pris un départ parfait en écrasant Djokovic pour remporter le premier set.

Mais Djokovic a montré pourquoi il n’avait pas perdu un match sur le court central en neuf ans en ripostant pour gagner 2-6 6-3 6-2 6-4 et rester sur la bonne voie pour son quatrième titre consécutif au All England Club.

En prolongeant sa série de victoires successives sur gazon à 27, Djokovic, sextuple champion de Wimbledon, devient le premier homme à atteindre 32 finales de Grand Chelem, alors qu’il n’a perdu qu’une seule de ses 19 dernières demi-finales de Grand Chelem.

Norrie sera sans aucun doute déçu de ne pas avoir pu participer à une première grande finale, mais la neuvième tête de série a montré qu’il appartient pleinement aux meilleurs mondiaux et qu’il peut avoir plus de chances à l’avenir.

Djokovic a remporté au moins un titre du Grand Chelem – et le plus souvent deux ou trois – chaque année depuis 2010 sauf 2017, lorsqu’il a été poursuivi par des problèmes de coude.

Il est cependant arrivé à Wimbledon, sachant que c’était probablement sa dernière chance de la saison avec un certificat de vaccination Covid-19 toujours obligatoire pour entrer aux États-Unis.

Djokovic vs Norrie: Statistiques du match Djokovic Statistiques de match Norrie 13 As sept 1 Doubles fautes 3 82% Pourcentage de victoire au 1er service 71% 58% Pourcentage de victoire au 2e service 41% 5/14 Points de break gagnés 3/4 38 Total des gagnants 33 28 Erreurs directes 36 113 Total des points gagnés 89

Ce fut donc un match énorme malgré toute l’expérience du Serbe, et c’est certainement lui qui semblait le plus nerveux dans les premières phases.

Un énorme rugissement a éclaté lorsque Norrie, qui n’avait remporté que trois matchs lors de leur seule rencontre précédente l’année dernière, a remporté le premier point contre le service, et le n ° 1 britannique a accueilli sa pause d’ouverture avec une pompe bondissante du poing.

C’était comiquement prématuré mais aussi tout à fait compréhensible le plus grand jour de la carrière du joueur de 26 ans.

Djokovic n’a pas réagi de la même manière lorsqu’il a immédiatement récupéré la pause, mais la tête de série n’a pas pu s’installer, ses coups de fond normalement étanches volant longtemps ou dans le filet.

Norrie a été imperturbable tout au long de cette course, embrassant son profil soudainement élevé plutôt que de se sentir intimidé par la pression à domicile, et il était certainement à la hauteur de l’occasion sur la plus grande scène de toutes.

Il s’est assuré de profiter des nerfs de Djokovic, utilisant son revers à deux mains inhabituellement plat pour précipiter son adversaire tout en décrochant plusieurs coups avec son coup droit lourd.

La foule était incrédule alors que Norrie remportait cinq matchs de suite pour décrocher le premier set, mais les premiers signes du deuxième étaient que Djokovic s’était stabilisé.

La pression augmentait alors que Norrie sauvait des points de rupture lors des quatrième et sixième matchs et une volée manquée du haut du filet à 3-4 était le laps de temps momentané dont Djokovic avait besoin pour prendre l’initiative.

Contrairement à Jannik Sinner, qui a mené Djokovic par deux sets à aimer en quart de finale, Norrie ne possède pas une grosse arme et, avec le champion en titre ronronnant désormais depuis la ligne de fond, il était difficile pour le Britannique de trouver un éclat de lumière.

Il était poussé loin derrière la ligne de base et le genre d’erreurs qu’il ne pouvait tout simplement pas se permettre de commettre s’insinuait.

Une autre pause de service pour commencer le quatrième set a rapproché Djokovic et, bien que Norrie se soit battu vaillamment pour rester en contact, gagnant d’énormes applaudissements lorsqu’il a sauvé quatre points de pause dans le cinquième jeu, le service du Serbe l’a tenu hors de portée.

Après un dernier service irrécupérable sur balle de match, Djokovic s’est tourné vers une section de spectateurs qui avaient crié et décoché avec une volée verbale, gagnant un chœur de huées, avant de célébrer sa huitième finale à Wimbledon.

L’Australien Kyrgios, qui s’est qualifié pour la finale de dimanche par l’Espagnol Rafael Nadal blessé, se situe désormais entre Djokovic, 35 ans, et un 21e titre du Grand Chelem.

