Wimbledon : Novak Djokovic maintient le cap pour le 20e titre historique du Grand Chelem en atteignant la finale | Actualités Tennis

Novak Djokovic est resté sur la bonne voie pour son troisième titre consécutif à Wimbledon et son 20e Grand Chelem historique après avoir atteint la finale de dimanche

Novak Djokovic a repoussé la menace du jeune Canadien Denis Shapovalov de maintenir le cap pour son sixième titre à Wimbledon et son 20e titre du Grand Chelem, un record, en atteignant la finale du simple messieurs.

Lors de sa 16e apparition consécutive au All England Club, le n ° 1 mondial et tête de série a atteint sa septième finale à Wimbledon après avoir battu Shapovalov, 22 ans, faisant ses débuts en demi-finale du Grand Chelem, 7-6 (7-3) 7 -5 7-5.

Cela signifie que le Serbe, qui a déjà remporté les titres de l’Open d’Australie et de Roland Garros cette année, est qualifié pour sa 30e finale du Grand Chelem où il affrontera la septième tête de série italienne Matteo Berrettini.

Djokovic vise désormais un troisième triomphe consécutif à Wimbledon, tout en égalant le record de Roger Federer et Rafael Nadal pour la plupart des titres masculins du Grand Chelem, lorsqu’il sortira sur le court central ce dimanche.

