Wimbledon: Novak Djokovic fait l’éloge du champion «complet» Carlos Alcaraz en tant que mélange de Roger Federer, Rafael Nadal et lui-même après une finale épique | Actualités Tennis

Qu’obtenez-vous lorsque vous mélangez le meilleur de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ? Un Carlos Alcaraz, voilà quoi. Du moins aux yeux du finaliste battu de Wimbledon cette année.

Novak Djokovic, les mains vides, a quitté SW19 avec un message d’adieu inquiétant après s’être vu refuser un huitième titre record à Wimbledon, mettant en garde contre le cocktail des « trois grands » qui venait de déclencher une nouvelle ère pour le tennis masculin.

Alcaraz est entré dans l’histoire en tant que plus jeune champion masculin du All England Club depuis Boris Becker en 1985 dimanche alors qu’il se remettait d’un set down pour priver Djokovic d’une cinquième couronne consécutive à Wimbledon dans une épopée en cinq sets s’étalant sur quatre heures et 43 minutes.

Il a dominé la gloire de l’US Open de l’Espagnol en brisant le monopole de Djokovic sur l’herbe, une surface sur laquelle l’expertise d’Alcaraz avait fait face à des points d’interrogation seulement pour qu’il sorte victorieux à la fois au Queen’s et maintenant au Center Court.

« Je pense que les gens ont parlé au cours des 12 derniers mois environ de son jeu composé de certains éléments de Roger, Rafa et moi-même. Je serais d’accord avec cela. Je pense qu’il a fondamentalement le meilleur des trois mondes », a déclaré Djokovic.

« Il a cette résilience mentale et une réelle maturité pour quelqu’un de 20 ans. C’est assez impressionnant. Il a cette mentalité de taureau espagnol de compétitivité et d’esprit combatif et une défense incroyable que nous avons vue avec Rafa au fil des ans.

« Et je pense qu’il a de beaux revers glissés qu’il a des similitudes avec mes revers. Ouais, les revers à deux mains, la défense, être capable de s’adapter. Je pense que c’est ma force personnelle depuis de nombreuses années. Il l’a aussi .

« Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête. Roger et Rafa ont leurs propres forces et faiblesses. Carlos est un joueur très complet. Des capacités d’adaptation incroyables qui, je pense, sont la clé de la longévité et d’une carrière réussie sur toutes surfaces. »

Alcaraz n’a pu que rire lorsqu’il a été informé que Djokovic le comparait aux trois joueurs avec lesquels il avait grandi. Son rappel de cela lors de son entretien sur le terrain avait provoqué un moment amusant de Djokovic alors que le joueur de 36 ans arborait une grimace « Je me sens vieux ».

Le joueur de 20 ans est le premier joueur depuis 2002 non nommé Djokovic, Federer, Nadal ou Andy Murray à soulever le trophée masculin de Wimbledon.

« C’est fou que Novak dise ça, honnêtement », a-t-il déclaré. « Mais je me considère comme un joueur vraiment complet. Je pense que j’ai les coups, la force physique, la force mentale. Je ne sais pas.

« Il a probablement raison. Mais je ne veux pas y penser. Je vais penser que je suis plein Carlos Alcaraz, disons, mais j’ai probablement une grande capacité de chaque joueur. »

C’était votre relève de la garde, votre passage du flambeau. Seul Djokovic ne l’a pas réussi; elle lui a été arrachée par la merveille de Murcie.

Dimanche était le signe le plus clair et la dose de validation que le circuit masculin a découvert son visage du futur.

« Eh bien, je l’ai fait pour moi, pas pour la génération du tennis, honnêtement », a admis Alcaraz. « C’était génial. Battre Novak à son meilleur, à ce stade, entrer dans l’histoire, être le gars qui l’a battu après 10 ans sans défaite sur ce terrain, c’est incroyable pour moi.

« C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, c’est sûr. Comme je l’ai dit, c’est génial pour la nouvelle génération aussi, je pense de me voir le battre et leur faire croire qu’ils sont capables de le faire aussi. C’est super pour moi et je pense aussi pour les jeunes joueurs. »

Les finales du Grand Chelem suivront en nombre, mais pour l’instant, un triomphe marathon sur un Djokovic impérieux prendra quelques coups.

« En ce moment, oui, c’est le moment le plus heureux de ma vie, c’est sûr », a ajouté Alcaraz. « Probablement dans cinq ans, ça changera (sourire).

« En ce moment, j’ai 20 ans, je n’ai pas vécu trop de situations comme ça, donc je vais profiter de ce moment. Faire l’histoire que j’ai faite aujourd’hui, c’est, oui, le moment le plus heureux de ma vie. Je pense ça ne changera pas avant longtemps.

« Ouais, comme battre Novak, gagner le championnat de Wimbledon est quelque chose dont je rêve depuis que j’ai commencé à jouer. »

Alcaraz a soulevé le trophée de Wimbledon devant les fans de Wimbledon après avoir battu Novak Djokovic dans un thriller épique en cinq sets



Djokovic, dont les chances d’un Calendar Slam ont pris fin, n’a quant à lui aucune intention de permettre une transition en douceur vers le chapitre dirigé par Alcaraz du tennis alors qu’il envisage une nouvelle rivalité avec l’Espagnol.

« J’espère bien [that it’s the start of a rivalry], pour moi (sourire) », a déclaré le Serbe. « Il va être sur la tournée pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps je serai là. Ouais, je veux dire, voyons.

« Cela ne fait que trois matches que nous avons joué l’un contre l’autre. Trois matches très serrés. Deux déjà cette année dans les phases ultérieures du Grand Chelem. Ouais, j’espère que nous pourrons jouer à l’US Open. Pourquoi pas ? »