Wimbledon : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz jouent en finale

WIMBLEDON, Angleterre –

Novak Djokovic a remporté le premier set de la finale de Wimbledon 6-1 contre Carlos Alcaraz dimanche.

Djokovic est candidat pour son huitième championnat en simple à Wimbledon et son cinquième d’affilée. Alcaraz tente son premier trophée au All England Club.

Djokovic veut son 24e titre du Grand Chelem. Alcaraz veut son deuxième.

Il y a beaucoup de choses en jeu lorsque Djokovic et Alcaraz se rencontrent au Center Court.

Il y a aussi ceci : Alcaraz, un Espagnol de 20 ans, est classé n°1, et Djokovic, un Serbe de 36 ans, est classé n°2. En plus du trophée de Wimbledon, le vainqueur aura le meilleur classement ATP.

Il s’agit d’une revanche de la confrontation entre Alcaraz et Djokovic en demi-finale de Roland-Garros le mois dernier.

Les deux premiers sets ont été formidables et chaque homme en a remporté un. Mais ensuite, Alcaraz a été submergé par des crampes – il a dit plus tard qu’il pensait que les nerfs étaient la principale cause – et Djokovic a remporté les deux derniers sets décevants 6-1, 6-1.

Marketa Vondrousova a remporté samedi son premier titre du Grand Chelem en battant Ons Jabeur 6-4, 6-4 en finale féminine.