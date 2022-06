Wimbledon: Novak Djokovic bat Kwon Soon-woo en quatre sets pour un départ gagnant | Actualités Tennis

Novak Djokovic a dû travailler dur pour sa victoire au premier tour à Wimbledon lundi

Novak Djokovic a commencé sa défense du titre de Wimbledon avec une victoire rouillée en quatre sets contre Kwon Soon-woo sur le court central lors de l’ouverture lundi.

Djokovic est six fois vainqueur des championnats de Wimbledon et a remporté les trois dernières éditions de la majeure sur gazon.

Malgré l’abandon du deuxième set, le Serbe a retrouvé ses marques au fil du match et a remporté sa 80e victoire à Wimbledon 6-3 3-6 6-3 6-4 en un peu moins de deux heures et demie.

Cette victoire fait de lui le premier homme ou la première femme à avoir remporté au moins autant de matchs en simple dans chacun des quatre tournois majeurs.

Djokovic affrontera Thanasi Kokkinakis ou Kamil Majchrzak au deuxième tour.

“Je l’ai déjà dit plusieurs fois auparavant, mais ce court est vraiment spécial pour moi”, a déclaré Djokovic après le match sur le court central.

“Cela a toujours été le court sur lequel j’ai rêvé de jouer et de gagner. Tous mes rêves d’enfant se sont réalisés ici sur ce court lors de ce tournoi, alors bien sûr, c’est un honneur absolu et un plaisir de revenir.”

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.

Rejoignez-nous pour une couverture du All England Club avec notre blog en direct quotidien via skysports.com/tennis notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android