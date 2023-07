Wimbledon: Novak Djokovic bat Jordan Thompson pour enregistrer sa 350e victoire en simple en Grand Chelem

Novak Djokovic a battu l’Australien non classé Jordan Thompson 6-3, 7-6 (7/4), 7-5 pour atteindre le troisième tour à Wimbledon mercredi. Avec ce triomphe, Djokovic n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire à remporter 350 matchs en simple du Grand Chelem.

Il a rejoint les légendaires Roger Federer (369) et Serena Williams (365) sur la liste insaisissable, qui ont tous deux pris leur retraite l’année dernière. Avec sa forme actuelle, Djokovic devrait bientôt dépasser Federer dans le décompte.

Djokovic a commencé fort dans le premier set et l’a remporté assez confortablement 6-3, tandis que Thompson, classé 70e au monde, a donné du fil à retordre au Serbe dans les deuxième et troisième sets. Cependant, cela ne lui a pas suffi puisque Djokovic est sorti vainqueur.

Thompson était à deux points d’égaliser le match à la fin du deuxième set, mais une fois que Djokovic a traversé le bris d’égalité avec quelques as en temps opportun, il n’y avait vraiment qu’un seul résultat.

L’Australien a reçu un soutien massif des fans du Center Court alors qu’ils cherchaient désespérément à voir un concours.

Djokovic, 36 ans, vise un huitième titre à Wimbledon, ce qui lui permettrait d’égaler le record masculin de Federer.

Il vise également un 24e titre du Grand Chelem en carrière, ce qui égalerait le record de tous les temps de Margaret Court.

La star du tennis a balayé Pedro Cachin au premier tour lundi sur une surface humide du court central, essayant en plaisantant d’éponger l’excès d’humidité avec une serviette à un moment donné.

Plus tôt, en tout, 87 rencontres étaient au menu de mercredi, mais la pluie a encore joué les trouble-fête, avec un départ retardé de 90 minutes.

Finalement, 14 matchs ont été repoussés à jeudi.

Deux militants pour le climat ont interrompu le match du premier tour entre la 21e tête de série Grigor Dimitrov et le qualifié japonais Sho Shimabukuro à Wimbledon 2023. C’était une scène bizarre mercredi alors que deux personnes sont entrées sur le court 18 et ont interrompu un match en dispersant des confettis orange et des pièces de puzzle sur le herbe.

Les deux, tous deux dans la soixantaine, ont été évacués par le personnel de sécurité.

« A la suite d’un incident survenu sur le court 18, deux personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’intrusion aggravée et de dommages criminels, et ces personnes ont maintenant été expulsées du terrain », a déclaré un porte-parole de Wimbledon.

