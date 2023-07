Wimbledon: Novak Djokovic atteint les quarts de finale pour la 14e fois après une victoire retardée par le couvre-feu sur Hubert Hurkacz | Actualités Tennis

Le septuple champion Novak Djokovic est qualifié pour les quarts de finale à Wimbledon pour la 14e fois après une victoire en quatre sets retardée par le couvre-feu contre Hubert Hurkacz.

Le Serbe de 36 ans menait le Polonais Hubert Hurkacz de deux sets lorsque le jeu a été suspendu dimanche soir.

Hurkacz a pris le troisième set mais Djokovic a riposté pour gagner 7-6 (7-6) 7-6 (7-6) 5-7 6-4 et réserver une rencontre en huit derniers avec le Russe. Andreï Roublev.

Il a déclaré: « Un grand crédit à Hubert pour avoir joué un match incroyable, pas de chance pour lui. Il a réalisé une excellente performance.

« Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi misérable lors des matchs de retour, en raison de son service incroyablement précis et puissant.

« Il a l’un des meilleurs services au monde et c’est si difficile à lire. Jouer sur la surface la plus rapide favorise vraiment les gros serveurs, donc ce n’était pas vraiment un match agréable pour moi.

« Mais je suppose que dans les moments importants de la nuit dernière, j’ai eu la chance de gagner le premier set. Ce match aurait certainement pu être différent, mais j’ai gardé mon sang-froid et je suis heureux de gagner. »

Djokovic n’avait pas fait face à un seul point de rupture lors de ses 53 jeux de service précédents, donc un troisième tie-break semblait inévitable jusqu’à ce que Hurkacz en force deux à 6-5 et que le Serbe jette le deuxième dans le filet.

Hurkacz a repoussé deux balles de break – la première qu’il avait affrontée depuis le deuxième set, il y a environ 17 heures – à 3-3 dans le quatrième mais quand il a glissé sur la ligne de fond à deux, Djokovic a converti le troisième.

Djokovic remporte 25 victoires consécutives en Grand Chelem Novak Djokovic a remporté 25 victoires consécutives en Grand Chelem avec sa dernière défaite contre Rafael Nadal à Roland Garros en quarts de finale 2022.

C’était la première fois que Hurkacz perdait son service à ces championnats et cela s’est avéré suffisant pour permettre au 23 fois champion du Grand Chelem de se qualifier.

« C’est un joueur différent de Hurkacz, bien sûr », a ajouté Djokovic. « Il a des coups de fond très puissants et rapides, reste près de la ligne et a l’un des meilleurs coups droits du jeu, aime dicter … Je ne vais pas trop parler de tactique.

« Je dois être prêt. Les matchs ne feront que devenir plus difficiles. Il est difficile de dire que cela va devenir plus difficile que ce que j’ai vécu hier et aujourd’hui, mais je dois être prêt pour cela.

« Rublev fait partie des 10 meilleurs joueurs depuis de nombreuses années et il cherche sa première demi-finale lors d’un grand chelem. J’espère que cela n’arrivera pas. »

Medvedev pour les premiers quarts de finale de Wimbledon

Image:

Daniil Medvedev a atteint les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois lorsque son adversaire du quatrième tour Jiri Lehecka a pris sa retraite blessé





Numéro 3 mondial Daniel Medvedev a atteint son premier quart de finale à Wimbledon après que Jiri Lehecka a été contraint de se retirer blessé.

Le Russe de 27 ans était en contrôle sur Court One et venait de prendre deux sets d’avance à 6-4 6-2 lorsque son adversaire tchèque s’est retiré.

Lehecka a reçu un traitement pendant un temps mort médical à la fin du premier set, mais s’est d’abord battu dans un certain inconfort avant d’opter pour un départ prématuré.

La plus grande victoire en carrière dans la banque Christopher Eubanks passera près du top 30 du classement. Il y a quatre mois, il avait 119 ans. Cette fois l’année dernière, il en avait 163.

Medvedev, qui affrontera l’Américain Christophe Eubanks dans les huit derniers, a déclaré: « Honnêtement, je n’ai pas (réalisé) jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite », a-t-il déclaré à propos de la blessure de Lehecka.

« J’ai vu que peut-être que ses mouvements étaient un peu limités, mais la façon dont il lançait le ballon, je pensais que cela ne lui causait pas assez de problèmes, mais quand il a pris sa retraite, je me suis dit: » OK, je le vois différemment « .

« Je suis désolé pour Jiri. J’espère qu’il pourra récupérer rapidement et qu’il a encore beaucoup de tournois du Grand Chelem devant lui. »

Lehecka a montré quelques touches de classe mais sa performance a été minée par une série d’erreurs et, finalement, son problème de forme physique.

Le joueur de 21 ans a eu du mal à faire face à la puissance de Medvedev, l’un de ses retours de service s’envolant hors du terrain et atterrissant dans la boisson d’un spectateur.

Les deux joueurs ont ensuite été contraints de s’asseoir lors du sixième jeu du deuxième set en raison d’une urgence médicale dans la foule.

Le spectateur affecté est finalement sorti de l’arène avec l’aide de médecins après un retard d’environ 10 minutes.

Parlant d’avoir atteint les huit derniers du All England Club pour la première fois, Medvedev a ajouté : « C’est probablement mon cinquième ou sixième Wimbledon et je n’ai pas eu beaucoup de succès mais je n’ai jamais perdu sur ce terrain.

« Je suis désolé que tous les quarts-temps se jouent sur le centre (court). Je me dis : ‘Puis-je simplement continuer ici ?’.

« Je suis vraiment heureux et j’attends avec impatience le prochain match. »

Le plus grand KO d’Eubanks de sa carrière

Image:

L’Américain non classé Chris Eubanks a battu 52 vainqueurs et commis 56 fautes directes lors de sa victoire contre la cinquième tête de série grecque Stefanos Tsitsipas.





L’Américain Eubanks, non classé, a battu 52 vainqueurs et commis 56 fautes directes contre la cinquième tête de série grecque Stefanos Tsitsipas avant d’atteindre son premier quart de finale du Grand Chelem avec une superbe victoire 3-6 7-6 (7-4) 3-6 6-4 6-4. .

Son impressionnante victoire sur le double finaliste du Chelem Tsitsipas fait suite à son succès sur le n ° 1 britannique Cameron Norrie et organise une rencontre en huitièmes de finale avec Medvedev.

« J’ai l’impression de vivre un rêve en ce moment », a déclaré Eubanks. « C’est complètement fou.

« Quand vous peignez tout le contexte – j’ai tellement essayé de tout bloquer et de me concentrer uniquement sur le prochain match – c’est surréaliste, c’est incroyable.

« Cela a été un rêve devenu réalité. »

Eubanks, classé 43e au monde, n’avait remporté que deux matchs du Grand Chelem avant d’arriver à SW19.

Il a fait un début de concours peu convaincant sur Court Two mais a riposté et a terrassé Tsitsipas – vainqueur d’Andy Murray – avec 53 gagnants, dont 13 as.

Eubanks a récemment déclaré qu’il détestait jouer sur gazon, mais qu’il connaît actuellement une séquence de neuf victoires consécutives en surface.

« Ces mots ne sortiront plus jamais de ma bouche pour le reste de ma carrière », a-t-il déclaré.

« L’herbe et moi, nous avons eu une relation très intense au fil des ans, mais en ce moment, je pense que c’est mon meilleur ami. »