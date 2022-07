Wimbledon nie avoir snobé Sharapova

La star russe était absente d’un défilé de champions au All England Club

Les organisateurs de Wimbledon ont rejeté les suggestions selon lesquelles l’ancienne championne Maria Sharapova était absente des récentes célébrations pour marquer le centenaire du court central en raison de sa nationalité.

Sharapova n’était pas parmi les nombreux noms à présenter dimanche sur le site emblématique alors que Wimbledon marquait le 100e anniversaire de l’un des courts de tennis les plus célèbres.

La « parade des champions » comprenait 26 anciens vainqueurs de Wimbledon, dont 12 anciens champions du All England Club.

Mais alors que Roger Federer, Novak Djokovic et Venus Williams étaient tous présents, une star remarquable par son absence était Sharapova.

La Russe a remporté l’un des plus beaux titres de l’histoire de Wimbledon lorsqu’elle a remporté la couronne du simple féminin en 2004, battant Serena Williams en finale alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Sharapova remportera quatre autres tournois du Grand Chelem dans sa carrière – deux à Roland-Garros et un aux US Open et un à l’Open d’Australie.

Les fans et les experts ont rapidement remarqué son absence du défilé de Wimbledon, qui se serait étendu au fait que Sharapova n’ait pas été incluse dans un montage vidéo de moments emblématiques du court central.

Il y a eu des spéculations immédiates selon lesquelles Sharapova aurait pu être évitée en raison de l’interdiction imposée par Wimbledon aux joueurs russes et biélorusses en raison du conflit en Ukraine.









Cependant, selon The Daily Mail, les patrons du All England Club ont rejeté cette idée.

Le média indique que les organisateurs ne confirmeraient pas si Sharapova à la retraite avait été invitée ou non, mais qu’ils n’avaient demandé qu’aux gagnants ponctuels qui ils “savait déjà être au tournoi ou n’avait pas beaucoup à faire.”

Ils ont également expliqué l’omission de Sharapova dans les clips vidéo en disant que les montages “n’étaient pas assez longs pour inclure tous les anciens champions”, dit le Courrier.

Que Sharapova, 35 ans, ait assisté ou non à la cérémonie est une autre affaire étant donné qu’elle a annoncé en avril qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Lire la suite Sharapova annonce la joie de bébé

Tous les joueurs russes et biélorusses actuels sont absents de Wimbledon cette année après que les organisateurs ont affirmé que cela aurait donné un potentiel “la propagande” donner un coup de pouce aux dirigeants russes, s’ils avaient été invités.

Le All England Club a également cité les directives du gouvernement britannique lorsqu’il a interdit au numéro un mondial masculin Daniil Medvedev de jouer sur le terrain en gazon.

Cette position a fait de Wimbledon une valeur aberrante dans le tennis, où d’autres tournois du Grand Chelem ainsi que les circuits WTA et ATP ont permis aux Russes et aux Biélorusses d’apparaître sous un statut neutre.

La WTA et l’ATP ont puni Wimbledon en supprimant les points de classement de l’événement de cette année, alors qu’il a été récemment révélé que la WTA avait infligé à la Lawn Tennis Association (LTA) et au All England Club des amendes totalisant 1 million de dollars en raison de l’interdiction.