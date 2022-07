Wimbledon: Nick Kyrgios se sent «à sa place» et parle d’un «fan ivre» qui est intervenu en finale | Actualité Tennis

Nick Kyrgios a affronté Novak Djokovic lors de la première finale du Grand Chelem de sa carrière

Nick Kyrgios pense qu’il “appartenait” à la finale de Wimbledon après avoir perdu contre Novak Djokovic en quatre sets sur le court central.

La course du non-conformiste australien à la finale a été jonchée de controverses, et il y avait des moments où il semblait prêt à passer en mode effondrement complet contre Djokovic.

Mais malgré une violation du code pour avoir juré – qui lui a valu une amende de 3 300 £, portant le total de son tournoi à 15 000 £ d’amendes – il a retrouvé son sang-froid et Djokovic a dû travailler aussi dur qu’il l’a fait toute la quinzaine pour un 4-6 6-3 Victoire 6-4 7-6 (7-3) sur le court central.

Kyrgios a déclaré: “J’avais l’impression, vous savez, d’atteindre la finale, il y a toujours un peu d’anxiété quant à la façon dont cela va se dérouler, si vous vous sentez digne d’être là. J’avais l’impression que le trophée était définitivement réalisable aujourd’hui.

Kyrgios a servi exceptionnellement et a obtenu 91 de ses 125 premières balles ; il a également frappé 62 gagnants lors de la finale

“J’ai joué un premier set d’enfer et je me suis mis en position de prendre la main sur le match.

“Mon niveau est juste là. J’ai l’impression que vous regardez ce que Novak a fait à d’autres adversaires, et ce n’est pas une bonne sensation.

“Mais je suis juste là. Je ne suis pas du tout derrière la balle huit. J’ai joué une finale de Chelem contre l’un des plus grands de tous les temps, et j’étais juste là.

“C’était une sacrée occasion. Les gens s’attendaient probablement à ce que quelque chose se passe aujourd’hui. Mais je suis sorti dans le premier set et j’avais l’air d’être celui qui avait joué dans beaucoup de finales. Je pensais avoir fait face à la pression assez bien.

“Je me sentais à ma place, pour être honnête. J’ai déjà joué de grandes finales. Mon bilan en finale est plutôt bon. J’ai affronté de très bons joueurs en finale.

Les deux joueurs ont eu un échange chaleureux au filet après le match

“J’avais l’impression qu’il avait tellement d’expérience sur laquelle s’appuyer. Regardez, il a remporté le tournoi je ne sais pas combien de fois maintenant, quatre fois de suite.

“J’ai ça à mon actif maintenant, un finaliste de Wimbledon. Je peux en quelque sorte tirer parti de l’expérience.

“J’avais l’impression d’être à ma place, cependant. J’ai l’impression que mon jeu, mon niveau a toujours été là. J’ai l’impression d’avoir un peu remonté ces quelques semaines.”

Kyrgios : Un fan ivre ne m’a pas coûté un match

Kyrgios a été clairement contrarié par un fan dans la foule et a clairement fait part de son point de vue à l’arbitre de chaise lors d’un changement de côté.

Après que Kyrgios ait pris le premier set, Djokovic a ensuite augmenté son niveau et comme quelques erreurs ont été commises par la raquette de Kyrgios, il est devenu de plus en plus frustré par la réaction de sa famille et de ses amis dans sa Player Box, leur criant régulièrement dessus.

Kyrgios a ensuite eu un jeu de service clé perturbé par un membre de la foule. L’Australien était clairement bouleversé et a eu une longue conversation avec l’arbitre de chaise – Renaud Lichtenstein lors du changement de côté.

L’Australien a montré des signes de frustration envers sa boîte de joueurs pendant le concours, leur criant régulièrement dessus

“Elle me distrait quand je sers. Dans une finale de Wimbledon, il n’y a pas de plus grande occasion”, a déclaré Kyrgios. “Vous ne m’avez pas cru, puis elle l’a fait à nouveau et cela m’a presque coûté le match.

« Pourquoi est-elle toujours là ? Elle est complètement ivre au premier rang, me parlant au milieu du match. Qu’est-ce qui est acceptable ? »

Lichtenstein a convenu que c’était inacceptable et a demandé à Kyrgios de la signaler afin que la situation soit traitée.

“Je sais exactement lequel c’est. C’est celui dans la robe, celui qui a l’air d’avoir bu 700 verres, mon pote.”

Après la finale, Kyrgios a parlé aux médias du fan et de l’impact que cela a eu sur lui.

“Je ne dirais pas qu’elle m’a coûté le match”, a déclaré l’Australienne. “Je joue la finale de Wimbledon contre probablement l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je n’ai pas besoin que quelqu’un me parle absolument. Vous voyez ce que je veux dire ?

“Je suis tout pour passer un bon moment. Comme me parler entre le premier et le deuxième service, vous savez. Je veux dire, écoutez, j’ai passé quelques soirées dans ma vie”, a-t-il dit avec un petit sourire. “Et je savais qu’elle en avait trop.

“J’ai l’impression, j’ai dit à l’arbitre, j’étais comme, ‘Elle me parle beaucoup, et elle est ivre. Qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet?’ Il était comme, ‘Je ne savais pas qu’elle était ivre’.

“Puis elle a continué. Et pas seulement moi. J’ai l’impression que c’est à ce moment-là que tu dois peut-être lui donner de l’eau ou la sortir.”

Djokovic s’est remis de la perte du premier set pour remporter son septième titre à Wimbledon

Kyrgios a également réfléchi à son adversaire, qui est maintenant sept fois champion de Wimbledon, et a souligné ce qu’il pensait que Djokovic avait livré sur le court central lors de la finale.

“Dans les grands moments, c’était comme s’il n’avait jamais été secoué. J’ai l’impression que c’est sa plus grande force, il n’a jamais l’air secoué. Il regarde juste complètement en lui-même tout le temps.”

On a ensuite demandé à l’Australien si l’attribut de Djokovic en termes de sang-froid était quelque chose qu’il chercherait à imiter et à améliorer sur son propre jeu ?

“Je pense que les 126 autres joueurs du tirage au sort pourraient améliorer leur sang-froid”, a-t-il déclaré.

“Mais parfois là-bas, évidemment, je me mettais un peu en colère parce que je le regardais juste comme, tu gagnes ce tournoi, tu deviens l’immortel du tennis, je pense. C’était juste une opportunité pour moi que les gens travaillent toute leur vie pour.

“Je me suis mis en position de gagner le premier set. Les choses ont commencé à devenir un peu difficiles. Il était juste solide. Ensuite, j’ai gagné ce quatrième set et qui sait.

“Je veux dire, oui, je peux évidemment améliorer beaucoup de choses dans mon jeu, pas seulement mon sang-froid. Mon retour de coup droit doit s’améliorer. J’ai beaucoup travaillé là-dessus. Peut toujours devenir plus fort. Peut toujours devenir plus en forme. J’ai l’impression c’était un peu difficile, mais j’ai l’impression que tout le monde dans le tirage au sort peut améliorer quelque chose.”

