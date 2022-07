Wimbledon : Nick Kyrgios « déçu » de ne pas affronter Rafael Nadal en demi-finale | Actualités Tennis

L’Australien Nick Kyrgios visera à devenir le premier homme vainqueur du Grand Chelem australien à Wimbledon depuis que Leyton Hewitt a gagné ici en 2002

Nick Kyrgios a déclaré qu’il se sentait “déçu” de ne pas affronter Rafael Nadal en demi-finale de Wimbledon après que l’Espagnol se soit retiré en raison d’une blessure.

Kyrgios est le premier Australien depuis 2003 à atteindre la finale du simple masculin au All England Club, où il rencontrera Novak Djokovic ou Cameron Norrie pour le titre dimanche.

Le joueur de 27 ans a reçu une surprise lorsque Nadal s’est retiré de la deuxième demi-finale de vendredi en raison d’une blessure à l’abdomen qu’il a subie lors de sa victoire épique en cinq sets en quart de finale contre Taylor Fritz.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Kyrgios a répondu à l’annonce de Nadal en écrivant sur Instagram : “Différents joueurs, différentes personnalités. @rafaelnadal J’espère que votre rétablissement se passera bien et nous espérons tous vous revoir bientôt en bonne santé. À la prochaine…”.

“Nous avons eu beaucoup de heurts, beaucoup de batailles. Je suis sûr qu’en fin de compte, tout le monde voulait nous voir partir en guerre là-bas” Kyrgios sur Nadal

Lors de la conférence de presse de vendredi, il a déclaré: “Honnêtement, mon premier sentiment a été un peu déçu. Mon énergie était tellement concentrée sur lui et tactiquement comment je vais sortir et jouer, les émotions de marcher là-bas, tout ça genre de choses.

“Mais, vous savez, cela n’aurait pas été facile pour lui de faire ça. Je suis sûr que beaucoup de membres de son équipe et lui-même, il y aurait une partie de lui qui voulait jouer, c’est sûr. Il a à peine a perdu un match cette année. Il voulait probablement y aller pour les quatre. Donc ce ne serait pas facile.

“Je pensais que j’allais juste publier un message sympa pour dire, par exemple, nous avons eu beaucoup de démêlés, beaucoup de batailles. Je suis sûr qu’à la fin de la journée, tout le monde voulait nous voir aller faire la guerre là-bas.

“J’espère qu’il ira mieux.”

Kyrgios a déclaré qu’il retirerait “tout le positif” de son laissez-passer pour la finale de dimanche et reposerait son corps après une nuit de sommeil “choquante”.

“De toute évidence, lors d’un Grand Chelem, vous voulez avoir ces matchs. Je pense que d’une certaine manière, exactement ce que vous avez dit, les jus de compétition, vous voulez que ceux-ci se déroulent, l’adrénaline. C’est juste quelque chose que je vais devoir aller en finale sans ce genre d’expérience en demi-finale”, a déclaré Kyrgios.

“Mais ça va. Je vais prendre tout le positif. Je peux reposer un peu mon corps. Ce n’est pas mal d’y aller en se sentant frais.

“J’ai eu un sommeil choquant la nuit dernière, cependant, pour être honnête. J’ai probablement dormi une heure avec tout, comme l’excitation. J’avais tellement d’anxiété, je me sentais déjà si nerveux, et je ne me sens pas nerveux d’habitude .

“Je sais juste qu’il y a beaucoup de gens qui veulent que je fasse bien et que je donne le meilleur de moi-même. Mais j’ai eu un sommeil choquant la nuit dernière. J’espère pouvoir dormir un peu ce soir (sourire).”

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le summum du tennis pour Kyrgios

Kyrgios est le 15e homme australien de l’ère Open à atteindre une finale du Grand Chelem – et le premier depuis que Hewitt a terminé deuxième à l’Open d’Australie 2005

Kyrgios, non classé, qui était un ancien n ° 1 chez les juniors, disputera désormais sa première finale en simple du Grand Chelem.

“Je n’ai jamais pensé que je serais ici du tout, pour être brutalement honnête avec vous”, a admis Kyrgios. “De toute évidence, quand j’étais n ° 1 junior au monde et que je jouais ici en tant que junior, je ne peux pas donner assez de crédit aux juniors, ce que cela a fait pour ma confiance. Être autour des Grands Chelems à ce jeune âge, être autour de certains des meilleurs joueurs, la facilité, je ne pense pas que j’aurais eu la percée chez les hommes si rapidement, mais je n’aurais jamais pensé que je jouerais.

“J’ai vu certains des professionnels se promener et je serais un junior ici, et je n’aurais jamais pensé que je jouerais pour le titre masculin. J’ai l’impression que c’est le summum du tennis. Une fois que vous êtes capable d’élever un Grand Le trophée du slam, c’est comme, je veux dire, qu’est-ce qu’il y a d’autre à accomplir ?

“Donc, je n’aurais jamais pensé que je serais ici. Je suis juste super fier et je suis juste prêt à partir. Je vais tout donner et nous verrons ce qui se passera.”

Rejoignez-nous pour une couverture du All England Club avec notre blog en direct quotidien via skysports.com/tennis notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android