Wimbledon : Matteo Berrettini met fin aux espoirs du vainqueur de Roger Federer Hubert Hurkacz d’atteindre la finale | Actualités Tennis

Matteo Berrettini a atteint sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon après avoir mis fin aux espoirs d’Hubert Hurkacz

Matteo Berrettini est devenu le premier joueur italien – homme ou femme – à atteindre une finale en simple à Wimbledon après avoir battu Hubert Hurkacz en quatre sets vendredi.

Berrettini a enregistré sa 11e victoire de la saison sur gazon avec une victoire 6-3 6-0 6-7 (3-7) 6-4 sur le Polonais classé 14e pour réserver sa place pour sa première finale du Grand Chelem.

Cette victoire lui a permis de devenir le premier Italien à atteindre une finale de Chelem depuis qu’Adriano Panatta a remporté le titre de Roland-Garros en 1976.

Ayant déjà remporté le titre du Queen’s Club le mois dernier, Berrettini est un homme en pleine forme avant la finale, où il affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le jeune canadien Denis Shapovalov.

Matteo Berrettini sera le premier Italien à remporter un titre en simple du Grand Chelem depuis Adriano Panatta à Roland Garros en 1976. pic.twitter.com/dcS6IWUGbi – US Open de tennis (@usopen) 9 juillet 2021

« Je n’ai pas de mots, vraiment », a déclaré Berrettini, qui était soutenu par sa famille et sa petite amie, Ajla Tomljanovic.

« J’ai besoin de quelques heures pour comprendre ce qui s’est passé. J’ai joué un grand match, j’ai apprécié la foule et je suis vraiment heureux. Je n’ai jamais rêvé de ça parce que c’est trop pour un rêve.

« Je pensais qu’après le troisième set, je sentais que je méritais de gagner ce set et je me suis dit » ça n’a pas d’importance « , je me sentais comme le joueur le plus fort. Finalement, cela a payé.

« C’est le meilleur jour de tennis de ma vie. J’espère que dimanche sera encore meilleur ! »

Berrettini vs Hurkacz: Statistiques du match Berrettini Statistiques de match Hurkacz 22 As 5 1 Doubles fautes 1 86% Pourcentage de victoire au 1er service 68% 61% Pourcentage de victoire au 2e service 50% 6/10 Points de break gagnés 0/2 60 Total des gagnants 27 18 Erreurs non forcées 26 127 Total des points gagnés 97

Hurkacz est l’homme qui a brisé de nombreux cœurs à Wimbledon mercredi lorsqu’il a éliminé le octuple champion Roger Federer, après avoir représenté la deuxième tête de série Daniil Medvedev.

Mais le Polonais a tout simplement été époustouflé au cours des deux premiers sets alors qu’il faisait face au barrage non-stop qu’est le service Berrettini.

Hurkacz a au moins réussi à faire partie de la demi-finale dans la troisième, refusant à Berrettini la chance de déclencher son coup droit destructeur dans la mesure du possible et prenant le tie-break pour donner à la foule, qui soutient inévitablement maintenant l’outsider, quelque chose à encourager.

Mais Berrettini s’est immédiatement cassé à nouveau et a conclu la victoire lorsque le retour final de Hurkacz de son service gigantesque a flotté longtemps.

