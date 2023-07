Wimbledon : l’inspirée Elina Svitolina renverse la tête de série Iga Swiatek en quart de finale | Actualités Tennis

Elina Svitolina a traversé une formidable bataille en trois sets pour vaincre la tête de série du tournoi Iga Swiatek lors de leur quart de finale à Wimbledon mardi.

Svitolina avait l’air stupéfaite lorsqu’elle a scellé la victoire 7-5 6-7 (5-7) 6-2 devant une foule ravie du court central.

L’Ukrainien a dû organiser un combat remarquable, se remettant deux fois d’une panne, pour remporter le premier set contre Swiatek 7-5.

Image:

Elina Svitolina ne se laisserait pas renier





Le numéro un mondial Swiatek a commencé le match avec une déclaration d’intention, remportant le premier match contre le service de Svitolina. Elle semblait avoir pris les commandes de leur quart de finale, montrant une touche habile alors qu’elle plaçait le ballon hors de portée de Svitolina.

Mais des erreurs ont commencé à se glisser dans son travail et frapper le ballon dans le filet a vu une pause rendue à Svitolina. La Polonaise a de nouveau semblé restaurer son ascendant lorsque Svitolina a renvoyé un coup droit trop long et que Swiatek a de nouveau fait une pause.

Svitolina a tenu son service de manière cruciale lors du match suivant. Swiatek commencerait alors à faiblir. Elle a doublé la faute pour donner un match. La Polonaise et tête de série du tournoi continuerait à se tromper de coups et, avec la pression maintenant sur elle, elle a envoyé une volée capricieuse pour donner à Svitolina le premier set.

Image:

Iga Swiatek a été déçue après sa sortie en quart de finale à Wimbledon





Après une pause pour fermer le toit sous la menace de la pluie, Swiatek s’est regroupé. Elle a tenu son service pour obtenir un match au tableau puis, dans un moment de complaisance, Svitolina a raté une occasion quand 40-0 dans son propre jeu de service et Swiatek a balayé pour faire une pause.

Mais Svitolina ne serait pas volontairement évincée du plateau. Elle a de nouveau reculé pour niveler le tableau de bord. Swiatek lui a mis encore plus de pression dans le neuvième jeu du deuxième set mais Svitolina a sauvé deux balles de break et pourrait célébrer une prise.

Pour la deuxième fois, la Polonaise s’est retrouvée au service pour rester dans le match. Mais elle a gardé son sang-froid pour le prendre dans un tie-break.

Mais, inspirée à gagner, Svitolina, qui est revenue au sport après être récemment devenue mère, a obtenu une mini-pause et le coup droit raté de Swiatek l’a vue monter 3-1. L’Ukrainien a tiré un service sur la ligne pour prendre un as.

Swiatek a cependant trouvé un formidable retour de coup droit pour battre Svitolina et égaliser le tie-break. Elle a terminé un échange juste en atterrissant le ballon dans le coin le plus éloigné du terrain et la précision experte du Polonais a soudainement laissé Svitolina se balancer et manquer. De 4-1 dans le jeu décisif, Swiatek l’a emporté 7-5.

L’Ukrainien a cependant obtenu un large avantage dans le troisième set. Elle a réclamé la première pause du décideur, luttant pour rester dans le match sur le service de Swiatek et convertissant finalement un avantage. Elle obtiendrait une autre pause dans cet ensemble et se fraye un chemin à travers.

Elle a commis une double faute lors de sa première balle de match, mais avec ce dernier soupçon de nervosité, elle s’est assurée d’une victoire mémorable.

‘Incroyable’

Image:

Svitolina apprécie le résultat





« Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment », a déclaré Svitolina après sa victoire. « C’est incroyable et je suis vraiment heureux d’avoir eu cette chance de jouer à nouveau ici – et dans ce grand match et avec une super ambiance.

« Ce n’était pas facile aujourd’hui, jouer contre Iga évidemment. Elle se bat toujours. C’était un match incroyable et je suis vraiment content d’avoir pu gagner celui-ci.

« Au début du tournoi, si quelqu’un m’avait dit que je serais en demi-finale après avoir battu le numéro 1 mondial, j’aurais dit qu’ils étaient fous. Je vais juste profiter de ce soir et ensuite me regrouper prêt pour la prochaine grande bataille. »

Pegula s’effondre

Image:

Jessiga Pegula a payé ses erreurs contre Marketa Vondrousova





Marketa Vondrousova a envoyé la quatrième tête de série Jessica Pegula se retirer du tournoi avec une victoire surprise en quart de finale.

Pegula a renversé un déficit d’un set pour mener 3-1 dans le jeu décisif. Ils ont fait une pause d’un peu plus de 20 minutes pour permettre la fermeture du toit du Court One et Vondrousova, finaliste de l’Open de France 2019, est revenue pour remporter cinq des six prochains matchs pour progresser 6-4 2-6 6-4.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé », a déclaré Vondrousova. « C’est une sensation incroyable, je n’arrive pas à y croire. Je n’ai jamais joué sur le court n°1 sous le toit. C’est incroyable.

« Je voulais juste rester aussi longtemps que possible et je me suis battu jusqu’à la fin. Elle me poussait à bout donc je suis tellement fier de mon jeu. »

Image:

Marketa Vondrousova a assuré la surprise





Pegula, disputant son sixième quart de finale du Grand Chelem, est arrivée sur le terrain après n’avoir perdu qu’un seul set dans tout le championnat et semblait prête à naviguer dans son dernier match après qu’une pause instantanée du service ait conduit à une avance rapide de 2-0.

Mais elle n’a pas réussi à tenir trois fois lors d’un set d’ouverture erratique dans lequel l’élan a circulé d’avant en arrière, tout en payant un lourd tribut pour une série d’erreurs directes.

Avec Vondrousova, gauchère, qui lui faisait courir grâce à un éventail de rythmes, de rebonds et de rotations, la joueuse de 29 ans avait désespérément besoin d’affirmer son autorité dans une compétition serrée.

Elle a attaqué le filet plus agressivement dans le deuxième set et une pause de service cruciale dans le quatrième jeu l’a aidée à ouvrir la voie à un décideur.

Pegula a établi une avance dans le troisième set, mais après leur pause imposée par la météo, Vondrousova est revenue sur le terrain avec une menace bien plus grande et, rugie par la foule, a sauvé un point de break pour éviter de perdre 5-1 derrière avant de remporter les cinq derniers. Jeux.