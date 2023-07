Wimbledon: Liam Broady et Katie Boulter se qualifient tous les deux pour le troisième tour | Actualités Tennis

Liam Broady et Katie Boulter ont tous deux atteint le troisième tour à Wimbledon lors d’un rêve jeudi après-midi pour le duo britannique.

Broady a survécu au numéro 4 mondial Casper Ruud en cinq sets 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0 pour une meilleure victoire en carrière qui lui a valu un tir contre Denis Shapovalov.

Plus tôt, Boulter s’est battue jusqu’au troisième tour pour la deuxième année consécutive avec une victoire en trois sets et n’aura rien à perdre lorsqu’elle obtiendra une chance contre la championne en titre Elena Rybakina, probablement sur le court central, samedi.

De manière audacieuse, Broady a dû creuser profondément pour riposter de deux sets à un mais – porté par une foule dynamique du court central – il a décroché une excellente victoire 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0 en trois heures et 27 minutes.

Broady a déclaré: « J’aurais aimé le faire jouer à la maison, mais le court central de Wimbledon ferait l’affaire.

« Quand je suis allé me ​​coucher hier soir, j’ai pensé à ce que je dirais si je gagnais et maintenant je ne sais pas quoi dire !

« Ce fut une expérience assez terrifiante et exaltante de sortir au Center Court de Wimbledon, mais c’est mon rêve depuis que j’ai cinq ans. »

« J’ai dit à ma mère ce matin, elle n’aime pas regarder, j’ai déjà gagné 80 000 £ cette semaine pour qu’elle puisse se détendre. »

Ruud avait participé à la finale de Roland Garros et de l’US Open au cours des 12 derniers mois et n’avait pourtant aucune réponse au mélange de flamboyance et de courage de Broady, cette victoire envoyant le numéro 142 mondial au troisième tour pour une deuxième année consécutive. .

Un vainqueur du coup droit au poignet sur le deuxième point du concours a signalé ses intentions et malgré une panne précoce, le joker est revenu en rugissant, avec son revers et son coup plat causant toutes sortes de problèmes à Ruud, qui était finaliste à Roland-Garros du mois dernier.

Quatre matchs d’affilée ont permis à Broady de prendre le contrôle et il a décroché le premier match en 46 minutes avec la foule locale pleinement engagée avant que le triple finaliste du Grand Chelem n’égalise ses propres débuts sur la scène principale de Wimbledon.

Broady magique Liam Broady est le quatrième joker à vaincre un des quatre têtes de série à Wimbledon après Pat Cash (1986 contre Mats Wilander), Goran Ivanisevic (2001 contre Marat Safin et Pat Rafter) et Nick Kyrgios (2014 contre Rafael Nadal).

Image:

Broady a survécu au n ° 4 mondial Casper Ruud en cinq sets pour une meilleure victoire en carrière





Le n ° 5 britannique a ensuite laissé filer son service alors que deux doubles fautes ont permis à Ruud de briser avant de servir pour déplacer deux sets à un.

Broady n’avait pas réussi à prendre deux balles de break lors du jeu de service de 10 minutes qui a vu Ruud décrocher le troisième set, mais il a saisi sa prochaine opportunité de progresser 2-0 au début du quatrième.

Cela a semblé ébranler la croyance de Ruud et le physio a dû travailler sur son pied droit avant qu’un as de 118 mph ne force un set décisif.

Le gaucher de Stockport a rompu avec l’amour dans le match d’ouverture du cinquième set où il était dans son élément et, un grand vainqueur du coup droit a décroché un bagel du cinquième set et la plus grande victoire de la carrière professionnelle de neuf ans de Broady.

Boulter, seule représentante britannique restante dans le tableau du simple féminin, a battu la Bulgare Viktoriya Tomova 6-0 3-6 6-3 sur le court 12.

Le joueur de 26 ans de Leicester, qui n’a jamais dépassé le troisième tour, affrontera ensuite Rybakina après que la championne en titre a battu Alize Cornet 6-2 7-6 (7-2).

« Je pense que c’est une super opportunité pour moi. Je n’ai rien à perdre. Elle est clairement la championne en titre pour une raison », a déclaré Boulter.

« Je vais avoir un swing et y aller. J’ai beaucoup de tennis derrière moi. Il est temps pour moi de tester mes compétences contre un champion incroyable. »

Regardée par son petit ami australien Alex de Minaur, qui a remporté son match de premier tour retardé plus tôt jeudi, Boulter a égalé sa meilleure performance en SW19.

Tomova est classée 10 places en dessous de Boulter à 99 dans le monde, mais elle est apparue comme une adversaire dangereuse après avoir enregistré sa première victoire dans le top 30 au premier tour en battant la 27e tête de série Bernarda Pera.

Image:

Boulter a battu Viktoriya Tomova pour organiser une rencontre avec la championne en titre Elena Rybakina





Pourtant, Boulter était partout sur elle depuis le début, un match de retour d’ouverture agressif assurant la première des trois pauses de service.

Après avoir vu le premier set s’éloigner d’elle en seulement 27 minutes, Tomova est finalement montée sur la planche dans le second et a ensuite réussi une pause sur le service Boulter auparavant impeccable.

Boulter a riposté avec un glorieux vainqueur, mais Tomova avait pris le pas, changeant de tactique et d’angle pour déstabiliser son adversaire et égaliser le match.

Des cordes de filet consécutives ont aidé Boulter à briser pour 2-0 dans le décideur et après ce blip du deuxième set, elle a retrouvé son sang-froid et s’est affirmée une fois de plus dans le concours.

Le service de Boulter était de retour sur la chanson, mais elle devait sortir du bon côté d’un rallye épique de 24 coups avant de convertir une troisième balle de match avec son 36e vainqueur pour conclure une belle victoire.