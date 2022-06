Wimbledon : les espoirs d’Andy Murray anéantis par John Isner mais Cameron Norrie s’en sort | Actualité Tennis

Andy Murray a été envoyé s’écraser par l’Américain John Isner en quatre sets

Andy Murray, double champion de Wimbledon, a rejoint Emma Raducanu par la porte de sortie après une défaite en quatre sets contre John Isner.

L’Américain Isner, un gros serveur, a remporté une première victoire en carrière contre l’Écossais à la neuvième tentative, abattant 36 as dans une victoire de 6-4 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 6-4.

L’Ecossais n’a réussi à gagner que 15 points contre le premier service implacable d’Isner.

Mais il y avait tellement plus dans la victoire de la 20e tête de série, avec une foule de tirs nets et de touches habiles au filet, laissant le court central stupéfait.

Le service de Murray devait également tirer, mais trop souvent au début, il a jeté un coup d’œil à Isner lors de sa deuxième tentative, et ce fut un retour fulgurant qui était trop chaud pour le favori à domicile car il a été brisé au troisième match.

Ce n’était que la deuxième fois qu’Isner brisait le service de Murray en 25 sets de tennis au cours des 12 dernières années.

Le deuxième set a filé sans qu’aucun joueur ne pose de gant sur l’autre, mais Isner a tiré le premier sang dans le tie-break et lorsque Murray a eu une chance solitaire de récupérer les dégâts, il a jeté une simple passe dans le filet.

Au point de consigne, Murray a bien fait d’obtenir une raquette sur la fusée de 136 mph, mais le retour a flotté large et Isner avait une avance de 2-0.

Dans les inévitables erreurs de bris d’égalité du troisième set d’Isner se sont glissées pour la première fois, un long coup droit et une volée dans le filet donnant l’initiative à Murray et l’ancien champion excité a sauté sauvagement de joie alors qu’il réduisait de moitié le déficit.

Cependant, il a été découragé peu de temps après lorsqu’une autre simple passe de revers s’est écrasée dans la bande pour donner un point de rupture à Isner, qu’il a pris avec un retour que Murray ne pouvait que marquer.

Avec Isner menant 4-2 et la lumière s’estompant, le toit était fermé. Dix minutes après la reprise, c’était le dernier chapitre de l’odyssée de Murray à Wimbledon.

Murray vs Isner: Statistiques du match Murray Statistiques de match Isner dix As 36 2 Doubles fautes 2 81% Pourcentage de victoire au 1er service 84% 62% Pourcentage de victoire au 2e service 54% 0/2 Points de break gagnés 2/3 39 Total des gagnants 82 13 Erreurs directes 32 124 Total des points gagnés 132

Cameron Norrie a survécu à une grosse frayeur pour s’assurer que le n ° 1 britannique se qualifie pour le troisième tour après une victoire 6-4 3-6 5-7 6-0 6-2 sur Juame Munar.

La nature amicale entre les anciens partenaires de double a peut-être pris fin si le droitier espagnol a maintenu son niveau tout au long d’une passionnante bataille de va-et-vient sur Court One.

Norrie s’est assuré d’éviter toute autre misère pour les joueurs à domicile le troisième jour des championnats en revenant triompher en cinq sets peu de temps après qu’Emma Raducanu soit sortie au deuxième tour contre Carolina Garcia.

Le joker britannique Ryan Peniston a perdu en deux sets face à l’Américain Steve Johnson

L’été impressionnant de Ryan Peniston sur le sol britannique est terminé après avoir perdu en deux sets contre l’Américain Steve Johnson.

Peniston a atteint les quarts de finale à Nottingham, Queen’s et Eastbourne, mais il a perdu 6-3 6-2 6-4 au deuxième tour lors de sa première apparition en Grand Chelem.

Le joueur de 26 ans de Southend n’a pas été en mesure de produire le niveau qui l’avait vu briller ces dernières semaines, l’Américain aux gros services le voyant facilement.

Venus s’associera à Jamie Murray en double mixte; Edmond revient

Le partenariat très apprécié de Jamie Murray et Venus Williams est en tête d’affiche du tirage au sort du double mixte à Wimbledon, tandis que Kyle Edmund fait son retour tant attendu au tennis.

Après la course captivante d’Andy Murray et Serena Williams au troisième tour en 2019, c’est cette fois au tour de leurs frères et sœurs.

Venus, qui a maintenant 42 ans, avait déclaré qu’elle ne jouerait pas à Wimbledon cette année mais a décidé de suivre sa sœur outre-Atlantique et tentera de remporter un premier titre en double mixte lors d’un Grand Chelem pendant 24 ans.

Jamie Murray a remporté cinq titres en double mixte en chelem, dont deux à Wimbledon – en 2007 avec Jelena Jankovic et Martina Hingis en 2017.

Ils affronteront la Nouvelle-Zélande Michel Vénus et pôle Alicja Rosolska au premier tour alors que l’ancien n ° 1 britannique Edmond partenaires coéquipier à domicile Olivia Nicholls contre le duo américain Coco Gauff et Jack Chaussette.

Edmund est mis à l’écart depuis octobre 2020 avec un problème de genou qui s’est avéré obstinément difficile à résoudre.

Mais c’est une indication qu’il est enfin en pleine forme avant un retour plein d’espoir à l’action en simple plus tard cet été.

la Grande-Bretagne Neal Skupski et américain Desirae Krawczykles champions en titre, sont les deuxièmes têtes de série derrière Ena Shibahara du Japon et du Hollandais Jean-Julien Rojer.

