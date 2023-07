Wimbledon : le numéro un mondial Iga Swiatek revient à l’essentiel pour conquérir la gloire | Actualités Tennis

La numéro un mondiale Iga Swiatek a pour mission d’améliorer son modeste record sur les courts de gazon et a déclaré qu’elle était revenue à l’essentiel lors de la préparation de Wimbledon.

Swiatek a remporté l’US Open en 2022 et a obtenu le mois dernier sa deuxième couronne consécutive à l’Open de France. Mais alors que la joueuse de 22 ans a eu du succès sur les terrains durs et sur terre battue, elle n’a pas encore remporté de tournoi sur gazon et n’a pas encore dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon.

Le record global de victoires et de défaites de la Polonaise sur la surface glissante est de 9-5, et elle a reconnu qu’elle devait faire mieux pour être comptée parmi les grandes joueuses du jeu.

« Je crois que les meilleurs joueurs, ils peuvent jouer sur toutes les surfaces. Je veux devenir ce genre de joueur qui peut aussi bien jouer sur gazon et s’y sentir à l’aise », a déclaré aux journalistes Swiatek, qui rencontre le Chinois Zhu Lin au premier tour. .

« Je fais de mon mieux pour travailler simplement sur mes compétences. L’année dernière, j’ai l’impression que nous avons fait du bon travail avec mon entraîneur en termes de toucher et de récupération de tranches et aussi de jouer la tranche.

« Cette année, j’ai l’impression que nous avons eu plus de temps pour nous concentrer sur les bases, plus de temps pour jouer des matchs. Ouais, j’utilise ce temps autant que possible. »

Swiatek s’est échauffé pour le troisième majeur de l’année avec une victoire acharnée contre Tatjana Maria avant de battre confortablement Jil Teichmann et Anna Blinkova à Bad Homburg, mais s’est retiré avant les demi-finales en raison de fièvre et d’une possible intoxication alimentaire.

Elle a dit qu’elle s’attendait à aller bien lundi quand Wimbledon commencera et a ajouté qu’elle travaillait à perfectionner son jeu de jambes.

« C’est là que se trouve ma force sur d’autres surfaces », a déclaré Swiatek. « Bien sûr, glisser est délicat ici, donc il faut ralentir et s’arrêter avant le tir d’une manière différente.

« Ouais, j’ai l’impression que si vous avez le temps de vous adapter à la surface et ensuite d’utiliser votre intuition dans les matchs … J’ai pu le faire un peu à Bad Homburg. Je pense que ça va aller. »