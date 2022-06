Wimbledon : le numéro 1 britannique Cameron Norrie attend avec impatience le confort de sa maison | Actualités Tennis

Cameron Norrie n’a jamais dépassé le troisième tour d’un tournoi majeur

Cameron Norrie se rend à Wimbledon en tant que n ° 1 britannique pour la première fois et cherche enfin à atteindre la deuxième semaine d’un grand chelem.

Être le joueur masculin le mieux classé du pays au All England Club a pesé lourd sur de nombreuses épaules dans le passé jusqu’à ce qu’Andy Murray mette fin à 77 ans d’attente pour un champion en 2013.

Mais Norrie, décontractée, née en Afrique du Sud d’une mère galloise Helen et d’un père écossais David avant d’être élevée à Auckland, ne se laisse pas impressionner par les attentes de la foule locale.

Le joueur de 26 ans, qui a fait son entrée dans le top 10 mondial plus tôt cette année, est convaincu qu’il peut briser le plafond de verre et passer le troisième tour lors d’un tournoi majeur.

« Je pense que c’est juste me mettre dans cette situation encore et encore », a-t-il déclaré.

« Être meilleur que l’autre dans les moments les plus importants. C’est ce à quoi se résume le tennis.

« J’ai hâte d’y être. J’aime vraiment l’herbe et l’ambiance autour de l’herbe, et être à la maison. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rafael Nadal a confirmé qu’il avait l’intention de jouer à Wimbledon, malgré les inquiétudes concernant une blessure au pied en cours Rafael Nadal a confirmé qu’il avait l’intention de jouer à Wimbledon, malgré les inquiétudes concernant une blessure au pied en cours

Certes, Norrie attend avec impatience le confort de sa maison. Lors du tournoi de l’année dernière, joué sous les restrictions de coronavirus, tous les joueurs ont dû séjourner dans un hôtel du centre de Londres et prendre un bus pour le site de Wimbledon – ce qui a en fait conduit Norrie devant ses propres fouilles.

« Je pense que c’est toujours un avantage de dormir dans son propre lit, de se familiariser avec sa chambre et tout », a-t-il déclaré.

« Ça va être sympa, donc j’ai hâte d’y être et d’être juste proche – ce trajet a été un tueur l’année dernière du centre de Londres à Wimbledon.

« C’était comme une bonne heure chaque jour, donc ça va être bien d’être 10 minutes et je suis là.

« Je passais littéralement devant tous les jours l’année dernière, je le voyais depuis le bus et je me disais » wow, je pourrais facilement y rester en ce moment « . C’était frustrant. »

Jack Draper a pris un set sur Novak Djokovic au premier tour de Wimbledon l’année dernière

Murray a maintenant 35 ans et fait face à encore plus de soucis de forme physique avant les championnats, mais l’héritage du double champion durera longtemps.

Jack Draper, qui a éliminé l’éventuel champion Novak Djokovic au premier tour l’année dernière, tente d’imiter l’Ecossais sur et en dehors du terrain.

« J’ai évidemment pu le regarder beaucoup à un âge précoce. Je pense qu’il était à son apogée quand j’avais huit ans jusqu’à 14 ans », a déclaré Draper, 20 ans.

« Le regarder et pouvoir voir les leçons, juste de son jeu, sans le connaître, c’était génial.

« Alors évidemment, j’ai eu la chance de frapper avec lui et d’apprendre à le connaître au cours de la dernière partie de sa carrière.

« Je pense que pour un jeune joueur comme moi, avoir ce genre d’influence, et être capable de côtoyer cela au quotidien et de comprendre parce qu’en fin de compte, Andy est un champion.

« Donc, comprendre ses habitudes et la façon dont il vit sa vie afin d’être un joueur de tennis de haut niveau me donne définitivement beaucoup de leçons et beaucoup de confiance que je peux, espérons-le, suivre le même chemin. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android