Wimbledon: le choc pan-ukrainien met l’accent au-delà du tennis

Pour les Ukrainiens en compétition à SW19, cependant, la guerre ne les quitte jamais vraiment.

Mercredi, Anhelina Kalinina affrontera Lesia Tsurenko dans un match de deuxième tour 100 % ukrainien qui, espère-t-elle, attirera l’attention sur la situation difficile de leur pays.

Depuis que la Russie a commencé sa guerre en Ukraine en février, des millions de réfugiés ont fui l’Ukraine vers les pays voisins, et pour Kalinina, sa famille fait partie des déracinés.

Elle a confirmé lundi aux journalistes que la maison de ses parents dans la banlieue d’Irpin à Kyiv avait été bombardée, disant “ils sont vivants, ils sont en sécurité” mais “vivant sur les sacs et priant tous les jours”.

“Il y a d’énormes trous dans la maison, comme d’énormes trous”, a-t-elle déclaré, avant de révéler que la famille vivait désormais avec elle et son mari.

“C’est un très petit appartement pour ma famille, parce que, comme, ma mère, mon père, mon frère, et ils ont des animaux de compagnie.

“Ils sont si heureux, et nous leur sommes reconnaissants (…) d’avoir un endroit où déménager depuis la ville d’Irpin parce qu’Irpin est complètement bombardée.”

“J’aide beaucoup ma grand-mère et mon grand-père qui sont maintenant en territoire occupé”, a-t-elle ajouté.

“Ils ne peuvent pas partir. Donc, à côté, c’est comme des soldats russes avec tout leur matériel militaire.”

Après que Kalinina ait battu Anna Bondar 4-6 6-2 6-4 au premier tour, elle a obtenu 78 000 £ (96 000 $) pour aider sa famille. Une victoire au deuxième tour rapporterait un total de 120 000 £ (147 000 $).

“Je comprends qu’il est difficile de se concentrer, mais pour moi, c’est important si je gagne ou si je perds”, a déclaré Kalinina.

“Si vous allez plus loin, vous gagnez plus d’argent. Ensuite, je peux aider, et j’aide autant que je peux et pas seulement à ma famille. Donc pour moi, c’est important.”

“Nous avons toujours la guerre et nous avons besoin de votre aide”

Son adversaire de mercredi, Tsurenko, a travaillé avec un psychologue pour surmonter le traumatisme causé par la guerre.

Alors que la mère de Tsurenko continue de résider dans le sud de l’Ukraine, sa sœur vit désormais en Italie près d’elle après avoir vécu trois mois de guerre en Ukraine.

“Je ne me sens pas bien”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Je me sens vraiment inquiet, surtout parce que je sais qu’ils essaient d’obtenir le seul objet, qui est à 100 mètres de chez moi, de l’immeuble où j’habite.

“Quand la guerre a commencé, j’ai commencé à ressentir cette tension à l’intérieur de moi… Ce sentiment, cette tension ne sera relâchée que lorsque la guerre sera terminée. Je ne peux rien y faire.”

Lors des précédents tournois du Grand Chelem cette année, Tsurenko a été tiré au sort contre l’éventuel champion du tournoi au premier tour – Ashleigh Barty à l’Open d’Australie et Iga Swiatek à l’Open de France.

À Wimbledon, cependant, Tsurenko a reçu un adversaire plus favorable au premier tour et a envoyé la Britannique Jodie Burridge dans une victoire 6-2 6-2.

Comme Kalinina, sa motivation à continuer à jouer au tennis découle de l’utilisation de sa plateforme pour aider son pays.

“Je pense qu’avec tous les sportifs qui peuvent participer aux compétitions, aussi avec tous les chanteurs qui vont en Pologne, en Allemagne et qui ont tous les concerts, cette partie où les Ukrainiens peuvent simplement aller rappeler au monde entier que nous sommes ici, nous avons toujours la guerre et nous avons besoin de votre aide », a-t-elle déclaré.

“C’est la principale chose que je souhaiterais qu’il se produise, que nous obtenions beaucoup d’armes lourdes. Nous voulons juste rappeler [people] que l’Ukraine est en difficulté et que nous avons besoin d’aide.”

Le même jour que le premier match de Tsurenko à Wimbledon, la guerre a de nouveau débordé de la ligne de front lorsqu’une frappe aérienne russe a frappé un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre de l’Ukraine, tuant au moins 18 personnes.

La joueuse de tennis a déclaré que le plus difficile pour elle était qu’elle connaissait des gens en première ligne.

“Un type a été emmené par des Russes, donc nous ne savons pas ce qui se passe avec lui”, a-t-elle déclaré.

“Nous savons qu’il est vivant. Deux autres gars se battent là-bas en ce moment, et quelques personnes sont déjà mortes à cause de la guerre.”

Lundi, les deux joueurs n’avaient pas décidé comment honorer leur pays d’origine lors de leur match.

“C’est super que nous nous rencontrions à deux au deuxième tour, et donc ce sera un Ukrainien au troisième tour”, a-t-elle poursuivi.

Tsurenko a déclaré que, si elle était autorisée, elle porterait un ruban ukrainien sur sa tenue.