Wimbledon: le champion Novak Djokovic espère un changement de règle Covid avant l’US Open | Actualité Tennis

Novak Djokovic savoure sa victoire sur Nick Kyrgios à Wimbledon

Le champion de Wimbledon, Novak Djokovic, espère un changement des règles d’entrée américaines de Covid-19 à temps pour qu’il puisse se battre pour un quatrième titre de l’US Open plus tard cet été.

Djokovic, qui a battu Nick Kyrgios en quatre sets pour soulever la couronne de Wimbledon pour une quatrième fois consécutive – et sept en tout – dimanche, a toujours refusé la vaccination Covid.

Cette position a coûté au joueur de 35 ans l’opportunité de participer à l’Open d’Australie plus tôt cette année après une longue confrontation avec les autorités de ce pays – mais il espère que ce sera une autre histoire lorsque le tournoi de Flushing Meadows commencera en août.

“Je ne suis pas vacciné et je ne prévois pas de me faire vacciner”, a déclaré Djokovic. “Donc, la seule bonne nouvelle que je puisse avoir, c’est qu’ils retirent la carte verte de vaccin obligatoire ou peu importe comment vous l’appelez pour entrer aux États-Unis ou une exemption.

Djokovic célèbre après avoir remporté son quatrième titre consécutif à Wimbledon

“Je ne sais pas, je ne pense pas que l’exemption soit réaliste. Si c’est une possibilité, je ne sais pas ce que serait l’exemption.

“Je n’ai pas beaucoup de réponses là-bas. Je pense que c’est juste s’ils retirent cela ou non à temps pour que j’arrive aux États-Unis.

“Que je joue ou non un tournoi bientôt, je vais certainement me reposer pendant les deux prochaines semaines car cela a été une période assez épuisante et exigeante pour moi.

“Alors j’attendrai avec un peu de chance de bonnes nouvelles des États-Unis parce que j’aimerais vraiment y aller.”

Djokovic, qui n’est devenu que le quatrième homme de l’Open Era à remporter quatre titres consécutifs à Wimbledon, a admis que son succès contre Kyrgios avait procuré un sentiment de “soulagement”, en particulier à la suite de sa longue expulsion d’Australie.

Djokovic a refusé à Nick Kyrgios un premier titre à Wimbledon, triomphant en quatre sets

“Historiquement, Wimbledon est toujours venu à des étapes aussi importantes de ma vie et de ma carrière”, a-t-il ajouté. “C’était en 2018 quand je commençais l’année avec une opération au coude, essayant de remonter dans le classement, ne jouant pas bien.

“Ce n’est pas une coïncidence si cet endroit a une telle importance dans ma vie et ma carrière. C’est aussi un soulagement, compte tenu de ce que j’ai vécu cette année – bien sûr, cela ajoute plus de valeur, plus de signification et plus d’émotions.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises, ce tournoi est très spécial pour moi car c’est le premier tournoi que j’ai regardé en tant qu’enfant qui m’a fait commencer à jouer au tennis.

“Plus vous gagnez, c’est logique, plus vous êtes confiant, plus vous vous sentez à l’aise la prochaine fois que vous entrez sur le terrain. Donc, la course continue et je me sens très lié à ce terrain et à ce tournoi, sans aucun doute.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Novak Djokovic a présenté son quatrième trophée consécutif de Wimbledon à la foule après avoir battu Nick Kyrgios en finale Novak Djokovic a présenté son quatrième trophée consécutif de Wimbledon à la foule après avoir battu Nick Kyrgios en finale

L’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, qui a atteint quatre finales de Wimbledon au cours de sa propre carrière de joueur – remportant le tournoi en 2001 – a déclaré qu’il était toujours resté confiant que la tête de série rebondirait après sa déception à l’Open d’Australie.

“Pour certaines personnes, elles ne récupèrent pas – elles ne joueront jamais au tennis”, a déclaré Ivanisevic. “Ce fut un grand choc. Ce fut un choc pour moi et j’étais libre – imaginez pour lui.

“C’est vraiment pour moi héroïque, car ce n’était pas facile à digérer et à revenir jouer au tennis. Des gens comme lui, vous n’en doutez pas, c’est un grand champion.

Djokovic a remporté son septième titre à Wimbledon et son 21e succès en Grand Chelem

“Il avait juste besoin de trouver la paix. Comme je l’ai dit, ce n’était pas facile de planifier quoi que ce soit car une semaine, il peut jouer, la semaine prochaine, il ne peut pas jouer à ce tournoi.

“Ce n’était pas facile, mais c’est le résultat. Ce trophée, cette joie sur le court central, c’est tellement beau. C’est payant.”

