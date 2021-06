Wimbledon : le Britannique Cam Norrie dit qu’il a hâte d’être dans les Blancs pour la saison sur gazon | Actualités Tennis

Cam Norrie a hâte de montrer au public britannique ce qu’il peut faire sur l’herbe

Le Britannique Cam Norrie a déclaré qu’il avait hâte d’être dans les Blancs pour la saison sur gazon alors qu’il se prépare à améliorer son record à Wimbledon.

Le joueur de 25 ans a conclu une brillante saison sur terre battue avec une défaite face à Rafael Nadal au troisième tour de Roland-Garros samedi.

Bien qu’il ait perdu contre l’Espagnol pour la troisième fois cette année, il n’y a eu que des réflexions positives pour Norrie sur une campagne qui lui a valu des apparitions finales aux événements du circuit ATP à Estoril et à Lyon sur la terre rouge.

« J’ai hâte d’aller m’entraîner et il n’y a pas d’argile partout dans mon sac et d’argile partout. J’aurai hâte de monter sur l’herbe et d’être dans les blancs et d’être propre », a souri le n°2 britannique.

« Ce fut une excellente saison sur terre battue et je l’ai vraiment appréciée, mais maintenant je suis prêt pour le gazon. »

Norrie dit qu’il « se déplace bien » et qu’il est « physiquement en pleine forme » avant son apparition au Queen’s Club plus tard ce mois-ci alors qu’il réfléchissait à sa saison sur terre battue avec une grande positivité.

« Je pense que mon coup droit s’est beaucoup amélioré sur terre battue, et je dictais beaucoup de matchs avec le coup droit et j’ai pu épingler les gars du côté du revers, puis utiliser mon revers assez efficacement », a-t-il déclaré.

« Dans l’ensemble, j’ai bien concouru et j’étais satisfait de mon attitude. Ce n’était peut-être que le seul match de toute la saison sur terre battue où je n’ai pas concouru aussi bien que je l’aurais souhaité.

« Mais si vous regardez les gars contre qui j’ai perdu sur terre battue, c’était tous des matchs de très haut niveau et de bons noms. Il n’y a donc pas eu de vraies pertes sur terre battue, et j’ai obtenu beaucoup de victoires et beaucoup de élan. »

Norrie pense que la transition de la terre battue à l’herbe pourrait être difficile, mais dit qu’il veut toujours maintenir son niveau élevé de tennis.

« Je veux juste prendre ça dans l’herbe et, après avoir joué avec Rafa et joué à ce niveau, je joue toujours à un niveau différent et semble presque s’améliorer et garder cela », a-t-il déclaré.

« Cela va être difficile de passer de la terre battue à l’herbe, alors retournez à Londres demain et préparez-vous autant que possible. J’ai hâte d’y être de retour et de jouer devant un public local et d’obtenir du soutien. «

