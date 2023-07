Wimbledon : l’adolescente Mirra Andreeva poursuit sa course de rêve en atteignant le quatrième tour | Actualités Tennis

L’adolescente Mirra Andreeva a poursuivi son rêve de début de vie sur gazon en prenant d’assaut les 16 derniers matchs à Wimbledon avec une victoire 6-2 7-5 sur Anastasia Potapova.

La qualifiée Andreeva, la plus jeune femme du tableau principal à 16 ans, a dû attendre un jour pour commencer son match de troisième tour, mais a de nouveau montré pourquoi elle fait parler d’elle dans le monde du tennis avec une prestation accomplie.

La victoire d’Andreeva en une heure et 35 minutes sur sa compatriote plus expérimentée signifie que son impressionnante performance en Grand Chelem en atteignant la troisième manche à Roland Garros en juin a maintenant été améliorée.

Bien sûr, en 2021, elle a fait un travail incroyable. Tout le monde était impressionné. Je pense qu’elle a été impressionnée aussi de passer les qualifications et de gagner le Chelem à 18 ans. C’est incroyable mais moi, j’essaie juste de ne pas y penser.

Elle n’avait jamais concouru sur gazon avant de commencer les qualifications à Roehampton la semaine dernière, mais a réussi à remporter une sixième victoire consécutive sur la pelouse anglaise.

Des comparaisons sont déjà établies avec le triomphe de Raducanu à Flushing Meadow en tant que qualificatif il y a deux ans.

« Je pense que cela va me déranger, toutes ces pensées. J’essaie juste de jouer chaque match et je ne pense pas à quel point je suis déjà allé ou à quel tour je joue, contre qui je joue.

« J’essaie juste de jouer chaque point. Peu importe contre qui, peu importe quel tour. Je joue juste mon jeu. Je ne change rien au mental, au tennis.

« Quand j’ai disputé mon premier match de qualification, je n’avais aucune attente parce que c’était mon premier match sur gazon. J’ai juste essayé de tout donner sur le terrain.

« Depuis ce premier match, j’ai en fait trouvé le bon rythme. Maintenant, ça marche plutôt bien, je peux le dire. Donc, honnêtement, comme je l’ai dit, je n’avais aucune attente. Je joue juste.

« Je dis toujours que c’est un jeu. Le jeu décidera qui gagnera le match. »

Potapova a devancé leur première rencontre en trois sets en octobre dernier et malgré les pauses échangées tôt, Andreeva a pris le contrôle et a remporté cinq des six derniers matchs du premier set.

D’autres pauses ont été partagées au début d’un deuxième set beaucoup plus serré avant que Potapova ne progresse 4-1.

Andreeva a fait preuve d’un équilibre impeccable pour garder son calme et a riposté pour briser les septième et 11e matchs du deuxième set pour réserver une rencontre de quatrième tour avec Madison Keys.

Image:

Andreeva, qui devait passer les qualifications, disputait son sixième match du tournoi





Une Andreeva émue, qui n’a pas caché son affection pour le double champion de Wimbledon Andy Murray, a déclaré sur le court : « Bien sûr, je suis vraiment heureuse d’avoir réussi à gagner ce match.

« Ce fut une bataille incroyable, elle a très bien joué et félicitations à elle et à son équipe car ils ont fait du bon travail.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu. J’ai tout donné et je reviens dans le deuxième set de 1 à 4, donc bien sûr je me sens bien.

« J’ai travaillé sur [my emotions] vraiment dur avec mes entraîneurs, avec mes parents, on a beaucoup parlé. Maintenant, je sais qu’il est plus facile ou meilleur de contrôler mes émotions sur le court.

« Mais honnêtement même si je voulais montrer quelques émotions, je ne pouvais pas car j’étais à bout de souffle sur chaque point ! »

Déclaration gagnante d’Andreeva Depuis 2000, Mirra Andreeva n’est plus que la deuxième joueuse âgée de moins de 17 ans à atteindre les huitièmes de finale du simple féminin à Wimbledon en remportant son match du troisième tour en deux sets. L’autre était Maria Sharapova en 2003.

Elle a ajouté : « J’apprécie l’ambiance, c’est tout simplement incroyable ici. Vous voyez tous les joueurs professionnels, vous voyez (Novak) Djokovic, vous voyez Murray… oui l’ambiance est géniale et j’espère que l’année prochaine je serai là un vestiaire différent [for seeds] c’est le niveau au dessus ! »

Andreeva a perdu la finale des juniors de l’Open d’Australie en janvier avant de faire la une des journaux à l’Open de France avec une belle course, perdant en trois sets face à son compatriote Coco Gauff.

Image:

Andreeva, la droite née à Krasnoïarsk, est encouragée par son grand-père Petr





Ses exploits au All England Club sont acclamés depuis son pays d’origine, avec son grand-père Petr – le jour de son anniversaire – parmi ceux qui l’encouragent de loin.

« Aujourd’hui [Sunday] c’est l’anniversaire de mon grand-père », a déclaré le numéro 102 mondial.

« Ils regardaient mon match, comme 50 personnes qu’ils ont invitées. J’ai reçu beaucoup plus de soutien [on Sunday]beaucoup plus de gentils messages de ma famille.

« J’ai déjà parlé à mes grands-parents. J’ai dit joyeux anniversaire. Je peux dire que j’ai reçu beaucoup de messages de ma famille.

« Je ressens aussi le soutien de Krasnoïarsk. Beaucoup de gens me soutiennent. »