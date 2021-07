Wimbledon : l’adolescente britannique Emma Raducanu choque Sorana Cirstea pour atteindre le quatrième tour | Actualités Tennis

Emma Raducanu a fait preuve de maturité au-delà de ses années pour vaincre Sorana Cirstea et poursuivre sa course de rêve à Wimbledon

Les débuts spectaculaires d’Emma Raducanu à Wimbledon se sont poursuivis alors que l’adolescente a surpris Sorana Cirstea pour devenir la plus jeune femme britannique à atteindre les 16 derniers de l’ère ouverte.

Raducanu, qui est connu comme un talent sérieux dans le jeu britannique depuis de nombreuses années, avait déjà battu la qualifiée Vitalia Diatchenko et l’ancienne finaliste de Roland-Garros Marketa Vondrousova pour atteindre le troisième tour sans perdre un set.

La jeune fille de 18 ans est restée à l’école pour terminer les niveaux A en mathématiques et en économie, terminant seulement il y a quelques mois, et jouant sur la plus grande scène de sa carrière à ce jour sur Court One, elle a géré l’occasion de manière impeccable.

Affrontant la n ° 45 mondiale, qui a éliminé Victoria Azarenka au tour précédent, Raducanu a produit une performance au-delà de ses années pour enregistrer une victoire sensationnelle.

