Wimbledon : la Britannique Emma Raducanu repousse Marketa Vondrousova pour atteindre le troisième tour | Actualités Tennis

Emma Raducanu a remporté la plus grande victoire de sa jeune carrière à ce jour (PA)

L’adolescente britannique Emma Raducanu a remporté la plus grande victoire de sa jeune carrière jusqu’à présent en battant Marketa Vondrousova pour se qualifier pour le troisième tour à Wimbledon.

La joueuse de 18 ans, qui a obtenu son A-Level il y a seulement deux mois, a vaincu son adversaire tchèque 6-2 6-4 après avoir été une wild card tardivement entrée dans le tournoi.

Cela fait suite à sa victoire au premier tour contre Vitalia Diatchenko et signifie qu’elle est désormais la dernière femme britannique à se présenter en simple au All England Club. Elle affrontera désormais la Roumaine Sorana Cirstea après avoir éliminé la 12e tête de série Victoria Azarenka.

Cam Norrie a quant à lui établi une autre première dans sa saison exceptionnelle en atteignant également le troisième tour de Wimbledon avec une victoire dominante sur le wild card australien Alex Bolt.

Le n ° 2 britannique a pris un départ nerveux et a perdu les trois premiers matchs, mais a répondu avec une série de 11 d’affilée et a finalement remporté une victoire 6-3 6-1 6-2 sur Court One.

Norrie, qui a été battu par Rafael Nadal au troisième tour des Internationaux d’Australie et de France cette année, pourrait désormais affronter l’octuple champion de Wimbledon Roger Federer, qui doit affronter Richard Gasquet plus tard.

Norrie était ravi de sa performance et a déclaré: « S’il y a un moment décent pour jouer à Roger, c’est probablement maintenant, mais il peut toujours jouer. »

1999 Tim Henman contre Sébastien Grosjean Greg Rusedski contre Magnus Norman Danny Sapsford contre Pete Sampras 2021 Andy Murray contre Denis Shapovalov Dan Evans contre Seb Korda Cam Norrie contre Roger Federer/Richard Gasquet

Norrie rejoint Andy Murray et Dan Evans dans les 32 derniers, ce qui signifie que trois hommes britanniques ont atteint ce stade à Wimbledon pour la première fois ce siècle.

Le joueur de 25 ans a été d’une constance phénoménale à un très haut niveau en 2021, atteignant trois finales du circuit ATP, plus récemment sur gazon au Queen’s Club, où il a été battu en trois sets par Matteo Berrettini.

Il s’agissait de sa 31e victoire de l’année, le plaçant derrière Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev sur le circuit masculin, tandis que, sur la seule base des résultats de cette année, il est proche du top 10.

Son classement est en fait à un sommet en carrière de 34, assez pour lui valoir une tête de série pour un Grand Chelem pour la première fois, et il a certainement été à la hauteur de sa facture.

Le n°1 britannique pense que ce pourrait être un bon moment pour jouer Federer

Il se serait attendu à battre Bolt, 28 ans, qui n’a jamais fait partie du top 100, mais l’Australien sait se débrouiller sur un terrain en gazon et a obtenu une wild card en remportant l’un des événements d’échauffement à Nottingham.

Bolt a pris un départ impressionnant, brisant Norrie avec une belle passe et prenant une avance de 3-0. Mais à partir de là, le trafic était à sens unique, le joueur britannique remportant 18 des 21 matchs suivants.

Il a pris les devants 5-0 en deuxième avec ses frappes implacables, son athlétisme et son approche mentale tout simplement trop pour Bolt.

Bolt a évité un bagel mais il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière et Norrie a remporté la victoire en seulement une heure et 34 minutes.

