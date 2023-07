Wimbledon : Katie Boulter trouve des « points positifs » dans sa défaite écrasante face à Elena Rybakina | Actualités Tennis

Quand Elena Rybakina a rapidement éteint la campagne de Wimbledon de Katie Boulter sur le court central samedi soir, la dernière Britannique a chuté du tournoi en simple au All England Club.

Mais Boulter a ignoré la déception. « Je ne dirais pas ça [being the last Briton] me vient trop à l’esprit », a-t-elle déclaré après sa défaite 6-1 6-1 contre la championne en titre Rybakina.

« Bien sûr, je veux faire de mon mieux chaque jour, mais je ne peux me concentrer que sur moi-même, et c’est ce que je vais continuer à faire.

Boulter n’a pas trouvé les réponses contre Rybakina





« Je repenserai toujours à quelque chose de positif », a-t-elle poursuivi. « La foule est incroyable. Vous savez, en allant là-bas, à chaque point, ils sont derrière moi et je les ai sentis à tout moment. Je voulais leur en donner un peu plus.

« Malheureusement, je ne pouvais pas faire ça. Mais je les ai appréciés à chaque seconde où j’étais là-bas. »

Elle a insisté sur le fait qu’elle pouvait tirer parti de cette défaite. « J’ai un excellent reste de l’année devant moi », a déclaré Boulter. « C’est une très bonne opportunité pour moi de continuer à améliorer mon classement et de vraiment faire une déclaration.

« Ce sont les matchs que je veux jouer », a-t-elle poursuivi. « Je veux affronter les meilleurs au monde, et je vais devoir le faire semaine après semaine.

« Certains jours, vous jouez bien. Certains jours, vous ne le faites pas. Certains jours, ils suivent votre chemin. Plus je joue de matchs comme ça, plus j’ai confiance et plus j’obtiendrai d’informations sur moi-même et je pourrai essayer de m’améliorer. «

Rybakina semblait être un niveau au-dessus de Boulter quand ils jouaient. « Je ne dirais pas que j’ai vraiment eu l’impression d’être pleinement entré dans le match. Elle est clairement la championne en titre pour une raison, et j’ai beaucoup appris », a déclaré la Britannique.

« Il y a une poignée de joueurs qui sont au sommet du jeu que vous devez ajuster et vous devez vous préparer pour cela. Je l’ai déjà fait. J’ai l’impression d’avoir joué des services comme ça, mais évidemment aujourd’hui c’était trop pour moi.

Boulter a dû reconnaître que Rybakina était bien meilleure ce jour-là (AP Photo/Alastair Grant)





« Je vais continuer à travailler sur moi-même et sur mon retour, mais cela s’est sans aucun doute beaucoup amélioré au cours des derniers mois. Aujourd’hui, c’était un petit coup dur dans le match de retour.

« Elle était implacable à la fin de la journée. Elle était la bien meilleure joueuse. »

Boulter pense qu’il y a des points positifs à trouver. « Cela fait partie de ce sport et en fin de compte, je dois me reprendre », a-t-elle déclaré. « Je vais m’asseoir ici demain matin et vous dire que je suis au sommet de ma carrière.

« J’ai eu des semaines très positives. Je viens de passer cinq longues semaines sans blessure, sans problème. Ce sont les choses sur lesquelles je vais me concentrer et vraiment avancer sur le reste de la saison. année.

« J’aurais adoré remporter une victoire aujourd’hui, mais je dois prendre les points positifs. Je suis une personne assez positive et je ne doute pas que je les mettrai en tête demain. »