Katie Boulter dit que son élévation au rang de n ° 1 britannique n’apportera pas de pression supplémentaire lorsque sa campagne à Wimbledon commencera.

La joueuse de 26 ans s’est hissée au sommet du classement britannique en remportant son premier événement du circuit WTA à Nottingham le mois dernier et, en l’absence d’Emma Raducanu, blessée, se retrouve comme la femme à domicile la plus en vue.

Lorsqu’on lui a demandé si elle ressentait un poids supplémentaire sur ses épaules, Boulter – qui est classée 88e – a répondu : « Je ne pense pas que ce soit le cas. Je me sens très à l’aise dans ma peau quand il s’agit de ce genre de choses.

« Je peux faire de mon mieux et à la fin de la journée, c’est tout ce que je peux faire. Je sais que j’ai travaillé et, si ça sort cette semaine, alors super, c’est un rêve devenu réalité.

La No 1 britannique Katie Boulter, qui a remporté son premier titre WTA à Nottingham et atteint les demi-finales à Surbiton, veut continuer sa bonne forme à Wimbledon



« Mais je me suis assis ici et j’ai regardé Wimbledon – il y a eu de nombreuses fois où je n’ai pas joué à Wimbledon, et je ne tiens vraiment rien pour acquis juste d’être ici et de jouer et de faire partie de ce tournoi.

« Bien sûr, c’est agréable de sentir que les gens vous apprécient, mais en même temps, il s’agit de tennis et j’ai beaucoup de travail à faire. Je dois faire mon travail et garder les pieds sur terre. »

Parallèlement à sa course à Nottingham, Boulter prendra confiance à Wimbledon l’an dernier, lorsqu’elle a battu l’ancienne finaliste Karolina Pliskova au deuxième tour sur le court central.

Image:

Boulter a remporté son premier titre sur le circuit WTA à Nottingham le mois dernier





« La chose la plus importante pour moi a été de franchir la ligne contre Pliskova », a-t-elle déclaré. « C’était l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire et j’ai pris beaucoup de confiance en servant ce match en particulier.

« C’est quelque chose que j’utiliserai sur le terrain. Quoi qu’il arrive, je me battrai et je mettrai toujours mon cœur en jeu. »

Boulter, qui commence sa campagne mardi contre l’Australienne Daria Saville, partage une grande maison à proximité avec son équipe, son petit ami de longue date Alex de Minaur et son équipe.

Image:

Boulter dit que son petit ami, le joueur australien Alex de Minaur, est une source d’inspiration





Ce fut un mois réussi pour le couple de joueurs de tennis, De Minaur, 16e au classement, atteignant la finale au Queen’s Club.

« J’ai l’impression que nous nous poussons continuellement tous les deux », a ajouté Boulter. « J’ai beaucoup appris de lui en tant que personne et en tant que joueur. J’ai beaucoup de chance d’avoir un initié qui connaît les émotions que je traverse sur et en dehors du terrain.

« C’est un joueur incroyable et, comme vous pouvez le voir dans son classement, il le fait semaine après semaine. Je fais de mon mieux pour regarder ce qu’il fait et l’imiter. »