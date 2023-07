Wimbledon: Jonny O’Mara pense qu’Andy Murray peut rivaliser avec les meilleurs au sommet du jeu masculin | Actualités Tennis

L’entraîneur d’Andy Murray, Jonny O’Mara, pense que le double champion de Wimbledon joue assez bien pour encore réaliser de grandes choses dans le match.

La dévastation du joueur de 36 ans était claire après sa défaite en cinq sets contre Stefanos Tsitsipas au deuxième tour, après quoi il s’est demandé s’il avait toujours la motivation de continuer dans le sport.

Ce n’est pas la première fois que Murray dit quelque chose à cet effet après une défaite douloureuse et O’Mara pense qu’il joue plus qu’assez bien pour encore réaliser de grandes choses dans le match.

Son niveau de dévouement est incroyable. Chaque jour, il fait tout ce qu’il peut pour maximiser son niveau, maximiser ce que son corps peut faire. C’est pour moi la chose la plus impressionnante, et aussi son amour pour le jeu.

« Lui seul sait ce qu’il pense et si c’était immédiat ou si c’est ce qu’il ressent, cela dépend entièrement de lui », a déclaré O’Mara.

« Je pense qu’il prendra quelques jours pour réfléchir et s’il restera avec ça ou s’il trouvera la motivation pour continuer. Il montre définitivement un niveau qu’il peut être au sommet, et il est au sommet.

« S’il y avait quelqu’un d’autre qui était dans le top 40 mondial, personne ne remettrait probablement en question le fait qu’il joue toujours. Qui sait ce qu’il va faire, mais je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de monde dans le top 40 pensant prendre sa retraite.

« J’ai eu quelques messages avec lui. Rien de fou parce que c’était un match difficile et il va évidemment être un peu blessé par celui-là. Nous parlions juste du présent et je suis sûr que nous parlerons de ce qui se passe dans quelques jours. »

La présence d’O’Mara dans l’équipe de Murray est une autre indication que l’Ecossais n’est pas encore si près de raccrocher sa raquette.

Le spécialiste du double d’Arbroath a rejoint la configuration des coulisses de son ami avant le swing sur gazon dans le but d’être une voix cohérente.

Aucun des principaux entraîneurs de Murray, Ivan Lendl et Mark Hilton, ne peut voyager à plein temps, et O’Mara met sa propre carrière de joueur en veilleuse pour assumer ce rôle.

Il a fait ce qui pourrait être sa dernière apparition en double masculin à Wimbledon aux côtés de Liam Broady, le duo perdant au premier tour.

« C’est une si bonne opportunité de travailler avec Andy, de travailler avec Lendl, de travailler avec Hilts, de voir à quoi ça ressemble au plus haut niveau », a déclaré le joueur de 28 ans.

« De toute évidence, étant originaire d’Écosse, ayant grandi en regardant Andy et en regardant ce qu’il a accompli, c’est une opportunité difficile de dire non. J’ai apprécié travailler avec lui ces dernières semaines.

« Évidemment, c’est tellement dommage ce qui s’est passé l’autre jour avec sa défaite parce que je pensais vraiment qu’il y avait une chance qu’il fasse quelque chose de grand cette année. Il a travaillé dur, il a très bien joué à l’entraînement. »

Malgré le résultat angoissant, O’Mara a apprécié d’être dans le cercle restreint de la dernière rencontre mordante de Murray à Wimbledon, en disant: « Je ne dirais pas que c’est plus stressant parce que, quand je suis sur le court, c’est moi qui compte sur mes compétences, quand je suis dans la boîte, je compte sur les compétences d’Andy, et je préfère de loin compter sur les compétences d’Andy.

« Pour s’asseoir dans la boîte et essayer de faire ce que nous pouvons pour l’aider à essayer de franchir la ligne et de réaliser les performances qu’il peut, c’est agréable et c’est juste dommage que cela n’ait pas marché dans son sens.

« Tsitsipas a très bien joué, son coup droit était incroyable. Si les choses s’étaient déroulées un peu différemment, peut-être qu’il y avait eu des appels électroniques ou que le calendrier lui avait permis de terminer le même jour, qui sait, il pourrait encore être dans le tournoi. »

O’Mara est fan de la passion et du dévouement de Murray pour le jeu





O’Mara est passé de fan de Murray à ami à entraîneur, et il ne pourrait pas être plus impressionné par l’approche de son compatriote dans sa carrière.

« C’est quelque chose que les gens ne voient pas vraiment, c’est à quel point il aime le jeu, à quel point il veut s’améliorer, à quel point il est motivé pour cela. Ce fut un privilège absolu de le voir de près. »