Wimbledon: Jack Draper a battu Novak Djokovic, tête de série numéro un, et maintenant l’adolescent s’est engagé à s’améliorer | Actualités Tennis

Le Britannique Jack Draper a été le premier joueur à battre Novak Djokovic lors du premier tour de Wimbledon en 11 ans

L’adolescent britannique Jack Draper a longtemps été présenté comme une star du futur, mais maintenant l’adolescent a promis qu’il avait « encore beaucoup à venir » après sa première expérience de Wimbledon.

Les progrès de Draper ont été entravés par un certain nombre de problèmes de blessures associés à la croissance, alors qu’il a également contracté un coronavirus en janvier.

Mais le joueur de 19 ans a fait sa marque cet été, ayant déjà bouleversé Jannik Sinner et Alexander Bublik lors des championnats cinch au Queen’s Club avant que le gaucher percutant ne perturbe Djokovic pour un set jusqu’à ce que le numéro 1 mondial prenne le contrôle au début de la seconde et finalement s’est atténué à une victoire de 4-6 6-1 6-2 6-2.

Draper (à gauche) est classé 253 dans le monde mais, après quelques conseils de Djokovic, il a de plus grandes ambitions

Djokovic a été impressionné par le jeu de Draper, déclarant : « Il est grand, il est fort. Il a ce service gaucher qui est très difficile à affronter pour les droitiers, en particulier sur l’herbe.

« Je pensais qu’il se comportait bien sur le terrain. Il se soutenait. C’était une très bonne ambiance. Je pense qu’il a vraiment un jeu complet. Un très bon revers plat, aussi un bon coup droit.

« Peut-être que son mouvement pourrait s’améliorer, je pense. Mais il est encore jeune. Il y a toujours place à l’amélioration. »

Draper était d’accord avec l’évaluation de Djokovic, déclarant : « Mon mouvement doit absolument s’améliorer. J’ai beaucoup à améliorer physiquement, ce que je ferai tout au long de l’année. Mon corps a beaucoup changé au cours des dernières années. Ça a été assez dur pour moi.

« Comme Novak me l’a montré, j’ai encore beaucoup à améliorer. Je suis content qu’il l’ait fait car j’ai encore beaucoup à faire.

« Pour le reste de l’année, je chercherai à rester sur le terrain, à être en bonne santé, à continuer de m’améliorer. Je sens que je peux utiliser cet élan et cette motivation pour aller de l’avant. »

Draper a commencé en tant que membre du Sutton Tennis and Squash Club, dans le sud de Londres, où sa mère Nicky était l’entraîneur-chef. Il a ensuite déménagé à la Weybridge Tennis Academy, dans le Surrey, où Justin Sherring l’a entraîné de l’âge de cinq à 15 ans alors qu’il commençait tout juste le tennis.

« Il était un compétiteur fou, une sorte de combattant né », a déclaré Sherring, ajoutant qu’il « voulait tellement gagner ».

Parler à Sky Sports’ Paul Gilmour le matin après son match contre le 19 fois champion du Grand Chelem, Draper a déclaré: « C’était une excellente opportunité et une expérience pour moi de jouer Novak sur le court central. Je suis encore jeune, j’ai encore beaucoup à apprendre et c’est définitivement me rend plus motivé et affamé pour l’avenir parce que c’est là où je veux être dans les années à venir.

« Novak est un excellent modèle pour tout jeune joueur. Je l’ai observé au fil des ans, admirant ses capacités sur un court de tennis. Il est l’un des plus grands de tous les temps et va sur le court central et perd contre lui en quatre sets, c’est bien de voir où se situe mon niveau par rapport à lui, j’ai encore beaucoup à travailler et à améliorer mais je pense que c’est un bon signe.

« Je pense que cela m’a montré que je ne suis pas loin du niveau, mais je suis encore assez loin car il y a beaucoup de choses que je dois faire mentalement et physiquement pour être à son niveau et la régularité de son tennis est bien supérieure au mien à le moment. »

Draper a révélé que la tête de série Djokovic lui avait dit qu’il « peut avoir une belle carrière » après s’être serré la main à la fin de leur match.

« Je suis d’accord avec lui », a déclaré Draper. « Il y a beaucoup de trous dans mon jeu, a-t-il exposé, mais quelle meilleure leçon que de jouer le joueur n ° 1 mondial sur le court central de Wimbledon.

« Je peux apprendre beaucoup de ses conseils car s’il y a quelqu’un qui peut le donner, c’est lui. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. »

