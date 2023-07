Wimbledon : Iga Swiatek survit à deux balles de match pour devancer Belinda Bencic dans un thriller | Actualités Tennis

La numéro un mondiale Iga Swiatek a survécu à deux balles de match avant de traverser un match marathon avec Belinda Bencic pour atteindre les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois.

Swiatek a baissé les yeux lorsqu’elle a perdu 15-40 à 6-5 dans le deuxième set, mais elle a produit son meilleur tennis avec deux somptueux gagnants pour renverser la situation.

La quadruple championne du Grand Chelem a continué d’être poussée jusqu’au bout par la médaillée d’or olympique Bencic dans un troisième set tendu avant de finalement l’emporter 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 6-3 après trois épopée d’une heure sur le court central.

Cela a envoyé Swiatek dans les huit derniers au All England Club pour la première fois et après avoir remporté le titre junior à SW19 auparavant, elle continuera avec une conviction renouvelée que cela pourrait être son année sur sa surface la moins favorisée.

La tête de série Swiatek avait atteint le quatrième tour sans perdre un set, mais a connu des problèmes au début contre Bencic, étant contraint de prendre un temps mort médical après seulement trois matchs en raison d’une ampoule.

Cela n’a pas semblé affecter la triple vainqueur de Roland-Garros et elle est restée largement en contrôle jusqu’à ce que Bencic renverse les rôles dans le tie-break.

Bencic a sauvé deux balles de set lors du 10e jeu avant de remporter le premier set après 66 minutes.

A terminé le Chelem Iga Swiatek est la plus jeune joueuse à avoir atteint les quarts de finale du simple dames dans les quatre tournois du Grand Chelem depuis Svetlana Kuznetsova.

Swiatek a quitté le terrain et est revenu déterminé à éviter une autre sortie avant la deuxième semaine en Angleterre, avec un retour en coup droit qui lui a valu une pause après un match d’ouverture de neuf minutes.

Il restait un acier à propos de la championne de Tokyo 2020, Bencic, qui a reculé pour faire 3-3, puis avait la victoire à sa portée quand 15-40 à 6-5.

Confronté à une nouvelle défaite à Wimbledon au quatrième tour, Swiatek est sorti en battant, produisant des gagnants tout aussi brillants en coup droit et en revers avant de répéter le tour pour prendre le deuxième tie-break.

Si Swiatek pensait qu’elle avait usé l’armure de Bencic, elle a d’abord semblé avoir tort avec le droitier suisse capable de forcer une autre chance de balle de break au début du troisième.

Cependant, après que Swiatek ait creusé profondément pour tenir à nouveau, la résistance a finalement été brisée avec des doubles fautes consécutives de la 14e tête de série.

Plus de drame devait suivre avec Swiatek perdant 0-30 lors du service pour le match, mais elle a répondu avec style avec deux vainqueurs de coup droit qui ont scellé sa place dans les huit derniers.

Swiatek, qui a disputé deux tie-breaks dans le même match pour la première fois, a déclaré lors de son entretien sur le terrain : « Eh bien, ce n’était évidemment pas facile.

« Elle avait une balle de match, n’est-ce pas? Donc, je ne sais pas si cela s’est déjà produit dans ma carrière, être de retour après une balle de match, mais je suis vraiment heureux.

« Je sens que j’avais besoin de cette victoire pour croire un peu plus en moi sur cette surface.

« Chaque jour, mon amour (pour le terrain en gazon) grandit, alors j’espère que je vais avoir autant de jours que possible pour jouer sur ce terrain. »

Svitolina n’est revenue sur la tournée qu’en avril après la naissance de sa fille Skai en octobre





Swiatek jouera Elina Svitolina ensuite après que le joker ukrainien ait remporté la mère de toutes les batailles, se remettant d’un set down pour remporter une victoire palpitante 2-6 6-4 7-6 (11-9) contre la double championne du Grand Chelem Victoria Azarenka de Biélorussie dans leur quatrième – affrontement rond.

Azarenka a quitté le court n ° 1 sous un chœur de huées après que la foule ait été massivement derrière Svitolina tout au long et a produit un rugissement assourdissant lorsqu’elle a remporté une superbe victoire 2-6 6-4 7-6 (11-9).

Louable Svitolina Depuis 2015, l’année où Elina Svitolina a atteint son premier quart de finale en Grand Chelem, l’Ukrainienne est l’une des quatre joueuses à avoir disputé plus de 10 quarts de finale dans de tels événements avec Serena Williams (16), Simona Halep (13) et Karolina. Pliskova (11).

Svitolina avait été huée à Roland-Garros pour avoir refusé de serrer la main d’adversaires russes et biélorusses, mais ici, c’est Azarenka, qui a levé la main pour reconnaître Svitolina avant de quitter le terrain, qui a reçu de vives moqueries.

Il n’était pas clair si les fans pensaient que c’était elle qui avait snobé son adversaire et Azarenka lui lança un regard long et persistant avant de se cogner les poings alors qu’elle s’éloignait.

Après avoir donné naissance à notre fille, c’est le deuxième moment le plus heureux de ma vie.

Svitolina n’est revenue sur la tournée qu’en avril après la naissance de sa fille Skai en octobre, et elle était rayonnante comme elle l’a dit dans son interview sur le terrain : « Après avoir donné naissance à notre fille, c’est le deuxième moment fabuleux de ma vie.

« C’était un match vraiment difficile. Quand j’étais mené 0-2 dans le deuxième set, je vous ai entendu les gars m’encourager et j’avais presque envie de pleurer. J’avais vraiment du mal et je voulais vraiment gagner aujourd’hui. Vous m’avez tellement donné beaucoup de force aujourd’hui. »

Svitolina a également puisé sa force en pensant au sort de sa patrie en détresse, en disant: « Je pensais à la maison, il y a beaucoup de gens qui me regardent et m’encouragent, je sais combien cela signifie pour eux.

« Tous les moments qu’ils peuvent partager de bonheur. Je pensais qu’il y avait des moments difficiles en Ukraine et je suis ici en train de jouer devant vous les gars. Je ne peux pas me plaindre, je dois juste me battre. Et me voilà, j’ai gagné le match . »

Elle avait perdu ses cinq matchs précédents contre Azarenka et, bien que la plupart des matchs aient été serrés, c’est la Biélorusse qui s’est largement imposée.

Svitolina semblait regarder une défaite rapide lorsqu’elle était menée 2-0 dans le deuxième set, mais elle a nivelé les choses avant de forcer un décideur.

Svitolina, demi-finaliste ici en 2019, a progressé de 3-0 dans le set décisif, et l’Ukrainienne semblait être sur le chemin de la victoire, mais Azarenka est revenue.

Svitolina a ensuite riposté de 4 à 7 dans un tie-break décisif tendu, l’emportant finalement 11-9 sur sa deuxième balle de match et tombant sur le gazon avec joie.

Sur une note plus légère, la joueuse de 28 ans a révélé avant le match que sa course à Wimbledon signifiait qu’elle devait donner des billets pour le concert de Harry Styles auquel elle avait prévu d’assister.

« J’espère que Harry regarde, » dit-elle. « Je suis un grand fan de lui. »

Plus tôt, quatrième tête de série Jessica Pégula a atteint les quarts de finale à Wimbledon pour la première fois avec une victoire en deux sets contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.

Pegula a pris une avance de 4-0 en un quart d’heure et a conclu le premier set 6-1.

Tsurenko avait traversé le plus long tie-break de l’histoire du Grand Chelem féminin vendredi pour se qualifier pour le quatrième tour, mais a eu du mal à gérer cette occasion.

Pegula a scellé la victoire avec un superbe revers – décerné seulement après avoir contesté l’appel – et a fait les huit derniers d’un Grand Chelem pour la cinquième fois de ses sept dernières apparitions avec une victoire 6-1 6-3.

« Je suis content d’avoir contesté », a déclaré Pegula sur le terrain. « J’étais juste content d’avoir pu maintenir l’élan. »

Jessica Pegula affrontera Marketa Vondrousova en quart de finale





La prochaine étape pour Pegula est un affrontement en quart de finale avec Marketa Vondrousovaqui a creusé profondément pour remporter la rencontre 100% tchèque avec Marie Bouzkova en trois sets.

La numéro 42 mondiale Vondrousova n’avait dépassé le quatrième tour qu’une seule fois auparavant, lorsqu’elle avait remporté l’Open de France en 2019, mais avait atteint les huit derniers avec une victoire en rafale 2-6 6-4 6-3.