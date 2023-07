Wimbledon : Iga Swiatek se fraye un chemin dans les quartiers ; Le match de Novak Djokovic suspendu à cause de la pluie

Deux fois, Iga Swiatek était à un seul point de la sortie de Wimbledon dimanche, un seul point du genre de défaite déconcertante à l’endroit qui lui cause tellement plus de problèmes que n’importe lequel des autres tournois du Grand Chelem.

En baisse d’un set et 6-5 dans le deuxième contre Belinda Bencic, la classée n ° 1 Swiatek s’est renforcée et s’est dispensée de la paire de balles de match. Elle a effacé le premier avec un coup droit retentissant, le second avec un revers puissant, et assez vite, Swiatek n’était pas seulement de retour dans le concours, elle le contrôlait.

Frustré par le soleil de fin d’après-midi au Center Court, si proche de la défaite dans l’ombre du début de soirée, Swiatek a réussi à atteindre les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois en revenant pour un 6-7 (4), 7-6 (2), Victoire 6-3 sur Bencic, 14e tête de série.

« Je lui ai jeté tout ce que je pouvais », a déclaré Bencic, « et je l’ai poussée à la limite. »

Swiatek, une Polonaise de 22 ans qui affrontera l’Ukrainienne Elina Svitolina pour une place en demi-finale, a prolongé sa série d’invincibilité à 14 matches, dont son quatrième titre majeur à Roland-Garros le mois dernier.

Swiatek a remporté trois championnats à Roland Garros et un à l’US Open, mais elle n’avait jamais dépassé le quatrième tour au All England Club. L’année dernière, elle a connu une séquence de 37 victoires consécutives lors d’une défaite au troisième tour à Wimbledon.

Si à l’aise sur la terre battue de Paris, si capable sur les courts durs de New York – et à l’Open d’Australie, où elle s’est qualifiée pour les demi-finales – Swiatek n’est tout simplement pas encore tout à fait la même joueuse sur le gazon utilisé lors de l’édition de l’année. troisième tournoi du Grand Chelem.

« Je n’étais pas sûr que ça allait finir comme ça. Je suis heureux d’avoir en quelque sorte gardé ma conviction et j’ai juste joué et je n’ai pas regardé en arrière », a déclaré Swiatek. « C’est sûr que ce match va me donner plus de conviction. Je suis content que c’était vraiment serré et que j’ai pu encore jouer mon match. Ce sont des moments importants, c’est certain. Vous devez en quelque sorte prendre toutes les choses positives de matchs comme celui-là.

Svitolina, demi-finaliste 2019 à Wimbledon qui a eu un bébé en octobre dernier et est revenue sur le circuit en avril, s’est qualifiée dimanche en devançant la double championne majeure Victoria Azarenka 2-6, 6-4, 7-6 (11-9).

« Après avoir donné naissance à notre fille, c’est le deuxième moment le plus heureux de ma vie », a déclaré Svitolina.

L’autre quart de finale dans la moitié supérieure du tableau féminin sera la n ° 4 Jessica Pegula contre la finaliste de Roland-Garros 2019 Marketa Vondrousova.

L’un des quarts de finale masculins établi dimanche était le numéro 8 Jannik Sinner contre Roman Safiullin. Le numéro 7 Andrey Rublev est parti mais a dû attendre pour connaître son adversaire, car le match du septuple champion de Wimbledon Novak Djokovic contre le numéro 17 Hubert Hurkacz a été suspendu dans la nuit après que Djokovic a remporté les deux premiers sets 7-6 (6), 7-6 (6). Cela reprendra lundi.

La puissante Bencic a déployé un bras droit fortement enveloppé de ruban beige et blanc de son épaule au-dessus de son coude pour délivrer un tir puissant après un tir puissant. C’est le genre de démonstration qui l’a amenée à remporter deux médailles pour la Suisse – une d’or en simple, une d’argent en double – aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et une demi-finale à l’US Open 2019.

Et Swiatek a fréquemment montré des signes de consternation.

Elle s’est giflé la cuisse droite après avoir cédé un point. Après un autre, elle a levé les yeux vers son entraîneur et son psychologue du sport dans la loge des invités, les bras écartés et les paumes vers le haut, comme pour dire : « Que se passe-t-il ? Swiatek a ensuite marché derrière la ligne de fond dos au filet et a regardé droit devant le mur vert derrière la Royal Box. Lors d’un changement, elle a tout bloqué en drapant une serviette de tournoi violette et verte sur sa tête.

Swiatek a certainement eu ses chances de passer devant bien plus tôt qu’elle.

Six fois dans le premier set, elle a tenu une balle de break. Six fois, elle n’a pas réussi à encaisser. Deux sont survenues lorsqu’elle a détenu des points de consigne alors qu’elle menait 5-4 dans le premier match, mais après que Swiatek ne se soit pas converti non plus, Bencic a pris une avance de 6-1 dans le bris d’égalité qui a suivi avant de le sceller.

Swiatek s’est dirigée vers les vestiaires après ce set et a semblé être immédiatement de retour à son meilleur niveau, finissant par casser et finalement monter 3-1. Mais elle a laissé cet avantage s’échapper en abandonnant les trois matchs suivants et a soudainement dû effacer les balles de match alors qu’elle était derrière 6-5.

Une fois passé ce tronçon clé, Swiatek a redressé les choses lors du prochain bris d’égalité.

De 2 partout, elle a décroché cinq points consécutifs, dont le dernier était une double faute de Bencic, pour envoyer la rencontre à un troisième set.

Et c’est enfin à ce moment-là que Swiatek ressemblait à la femme qui a pris la tête du classement en avril 2022 et n’a pas relâché son emprise à cet endroit.

« Elle est incroyablement précise ou a juste une grande profondeur et, en quelque sorte, les balles sont vraiment, vraiment profondément dans vos pieds », a déclaré Bencic, notant que de nombreux tirs de Swiatek ont ​​atterri directement sur les lignes.

Bencic a crié après avoir raté un coup droit pour remettre un point de rupture, puis a commis une double faute pour la 10e fois pour offrir une autre avance de 3-1 à Swiatek dans le set décisif.

Swiatek a protégé cette marge cette fois, et 23 minutes plus tard – environ une heure après avoir été à un point de la défaite – elle frappait l’air après avoir livré un coup droit croisé pour y mettre fin.

« Je suis juste heureux d’avoir gagné », a déclaré Swiatek, « parce que j’ai l’impression d’aller dans la bonne direction. »

