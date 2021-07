Wimbledon: Hubert Hurkacz bat Daniil Medvedev en cinq sets pour organiser un affrontement en quart de finale avec Roger Federer | Actualités Tennis

Le Polonais Hubert Hurkacz célèbre sa victoire au quatrième tour contre le Russe Daniil Medvedev (Getty)

Hubert Hurkacz a été inspiré par un passage sur le court central alors qu’il a surpris la deuxième tête de série Daniil Medvedev pour réserver un quart de finale à Wimbledon contre son héros Roger Federer.

Le Polonais de 24 ans est revenu de deux sets à un pour remporter son match de quatrième tour interrompu par la pluie 2-6 7-6 (2) 3-6 6-3 6-3.

Le match était le seul du tirage au sort en simple à devenir une victime de la météo sur ‘Manic Monday’, après avoir commencé sur Court Two. Ils ont repris sous le toit sur le court central avec Medvedev 2-1 et au service à 3-4 en quatrième.

Mais Hurkacz, la 14e tête de série, a immédiatement pris l’initiative en cassant le premier match et a égalisé le match avec un as.

Avec Medvedev ne se regardant pas du tout, Hurkacz l’a brisé en amour pour 2-1 dans le match décisif et a remporté le match sur le service de Medvedev lorsque le Russe a docilement volé dans le filet.

Hurkacz a déclaré: « Jouer sur ce terrain incroyable, probablement le meilleur du monde, avec cette magnifique foule, est tellement spécial. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi.

« Nous étions sur le court deux, puis nous sommes entrés ici. Être ici et pouvoir gagner ce match est tellement important pour moi.

« S’arrêter hier dans le quatrième set était une première pour moi. J’ai travaillé avec mon entraîneur et mon physio pour me préparer pour aujourd’hui et essayer de mieux faire les choses. Je pense que j’ai fait du très bon travail aujourd’hui. »

Hurkacz, né à Wroclaw, a décidé de commencer le tennis dans sa jeunesse après avoir regardé Federer.

« Je pense que Roger, pour ce sport, est incroyable. La façon dont il joue, les titres qu’il a remportés », a-t-il ajouté. « Mais vous aimez aussi me regarder, donc ça va être amusant. J’espère que j’aurai aussi un peu de soutien. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android