Wimbledon: Heather Watson ravie du changement de règle permettant aux femmes de porter des shorts colorés sous des jupes de tennis | Actualités Tennis

Heather Watson a révélé sa joie lorsque Wimbledon a assoupli son code vestimentaire strict après que des joueuses de tennis aient signalé une période d’anxiété et d’inquiétude à l’idée de jouer en blanc au Grand Chelem.

Traditionnellement, tous les joueurs de Wimbledon devaient respecter un code vestimentaire strict, mais il y a eu une clameur pour que le All England Club modifie ses règles obligeant les joueurs à porter des vêtements entièrement blancs.

Billie Jean King et Judy Murray sont quelques-uns des noms qui pensent que la règle a créé de l’anxiété chez les joueurs lorsqu’ils ont leurs règles.

Le code vestimentaire a maintenant été reconsidéré et modifié pour être plus prévenant pour les joueuses, qui peuvent jouer dans des shorts colorés sous leurs jupes de tennis pour réduire les inquiétudes concernant les cycles menstruels.

« Quand Wimbledon a annoncé cela à propos des sous-shorts, j’étais si heureux parce que cela fait une si grande différence », a déclaré Watson ravi. du ciel Jacquie Beltrão.

« Je parle ouvertement de mes règles et de mes règles. Je ne pense pas que ce soit un sujet tabou. J’aimerais que les gens en parlent davantage, en particulier les femmes dans le sport.

« Alors, quand j’ai entendu ça, j’étais vraiment contente parce que l’année dernière, j’ai pris la pilule pour arrêter de saigner parce que je savais qu’il fallait porter des sous-shorts blancs, et je ne voulais pas être gênée.

« Nous courons partout en transpirant, faisant le grand écart sur le terrain.

« Cette année, je savais que mes règles allaient être à nouveau pendant Wimbledon, donc je suis très heureuse de ne pas avoir à faire la même chose que l’année dernière. Je pense que c’est vraiment positif et c’est vraiment génial. Vraiment en avant- pensée. »

Watson a perdu contre l'Allemand Jule Niemeier au quatrième tour du tournoi de l'an dernier





Watson a atteint le quatrième tour de Wimbledon pour la première fois de sa carrière l’année dernière, mais elle s’est sentie mal après que sa meilleure performance en carrière ne lui ait pas valu de points de classement en raison du fait que le tournoi a été dépouillé de cette récompense en réponse à la décision d’interdire les joueurs russes et biélorusses suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La joueuse de 31 ans aurait reçu 240 points, ce qui aurait vu son classement monter en flèche et gagner une entrée automatique dans d’autres tournois.

Au lieu de cela, Watson s’est retrouvée à jouer sur le circuit ITF de deuxième niveau et la Britannique n’a pas fait de Grand Chelem depuis.

« Les souvenirs que j’ai créés l’année dernière lors de la deuxième semaine, j’en veux vraiment plus », a déclaré Watson.

« Cela est passé des deux meilleures semaines de ma carrière à l’après-Wimbledon, je suis retourné dans les qualifications pour les Grands Chelems alors que j’aurais été le tableau principal des Grands Chelems pendant à peu près l’année prochaine.

« C’était assez difficile et je n’ai pas pu jouer beaucoup de tournois que j’aurais voulu jouer à cause des coupes dans le classement, mais je pense que du point de vue du tennis et des matchs, j’ai joué certains de mes meilleurs tennis cette dernière année, mais juste au mauvais niveau. »

Gauff: La décision est un grand soulagement

Coco Gauff se félicite de la décision du All England Club d’assouplir sa réglementation vestimentaire entièrement blanche pour Wimbledon



L’Américaine Coco Gauff, qui est célèbre pour avoir traversé les qualifications de Wimbledon avant de contrarier Venus Williams en route vers le quatrième tour pour ses débuts en 2019, a déclaré: « J’avais mes règles à Wimbledon l’année dernière et c’était très stressant. Vous avez les sous-vêtements menstruels pour aider vous mais c’est toujours au fond de votre esprit.

« Vous allez aux toilettes parce que vous devez utiliser les toilettes, mais j’utilisais les toilettes pour vérifier que je ne montrais pas, donc je pense que cela va soulager beaucoup de stress pour moi et les autres filles dans le vestiaire. »

Gauff a rappelé: « Cela m’est arrivé lors d’un autre tournoi et heureusement, l’arbitre m’a informé avant que quiconque ne l’ait vraiment, vraiment vu, mais cela fera toute la différence et je suis content que cette conversation ait lieu parce que les gens s’en occupent et je ‘ Je suis content que ce ne soit plus un sujet tabou. »

Pegula : Nous sommes tous ravis

Jessica Pegula dit que c'est le « pire sentiment au monde » de savoir que vous devez jouer en tout blanc pendant Wimbledon





Jessica Pegula, quintuple quart de finaliste du Grand Chelem, a qualifié cette décision de soulagement massif, déclarant: « Devoir aller à Wimbledon et s’inquiéter de savoir si vous allez avoir vos règles, ça craint! C’est le pire sentiment au monde. Vous portez trois types de shorts différents ou un short noir et un short blanc par-dessus, c’est très stressant.

« En tant que femme, je pense que nous sommes toutes ravies que cela se produise parce que cela enlève beaucoup de stress. Personne ne veut que cela se produise sur une grande scène comme Wimbledon. C’est probablement le pire cauchemar de toutes les femmes. »