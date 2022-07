Wimbledon : finale féminine d’Elena Rybakina

WIMBLEDON, Angleterre –

Trop nerveuse pour saluer, Elena Rybakina est entrée sous le soleil du court central avant la finale de Wimbledon samedi et a maintenu une double prise ferme sur les sangles noires et rouges du sac de raquette en bandoulière.

Pas de vague. Pas beaucoup de regard autour. Son jeu a également trahi une certaine nervosité au début, ce qui est logique étant donné qu’il s’agissait de ses débuts dans un match pour le titre du Grand Chelem.

Près de deux heures de grands swings et de nombreux sprints plus tard, elle avait remporté le championnat au All England Club avec une victoire 3-6, 6-2, 6-2 sur Ons Jabeur – le premier trophée en simple lors d’un tournoi majeur pour son pays d’adoption, le Kazakhstan.

Même à ce moment-là, la réaction de Rybakina était aussi sourde que possible, un petit soupir, un soupçon de sourire.

“Heureux que ça se soit terminé, pour être honnête”, a déclaré le joueur de 23 ans, “parce que vraiment, je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça.”

Elle est née à Moscou et représente le Kazakhstan depuis 2018, lorsque ce pays lui a offert un financement pour soutenir sa carrière de tennis. Le changement a été un sujet de conversation pendant Wimbledon, car il a interdit à tous les joueurs qui représentent la Russie ou la Biélorussie d’entrer dans le tournoi en raison de la guerre en Ukraine.

Depuis le début du classement informatique WTA en 1975, une seule femme classée en dessous de la n ° 23 Rybakina a remporté Wimbledon – Venus Williams en 2007 au n ° 31, bien qu’elle ait été n ° 1 et ait déjà remporté trois de ses cinq Wimbledon en carrière trophées.

Rybakina a utilisé son gros service et son coup droit puissant pour surmonter le style varié de Jabeur, classé n ° 2, avec son mélange de spins et de tranches, pour mettre un terme à la séquence de 12 victoires consécutives du Tunisien de 27 ans, qui est venu entièrement sur terrains en gazon.

“Vous avez un jeu incroyable, et je ne pense pas que nous ayons quelqu’un comme ça en tournée”, a déclaré Rybakina à Jabeur lors de la cérémonie de remise des trophées d’après-match, puis a ajouté ce one-liner : “J’ai tellement couru aujourd’hui, donc je ne Je ne pense pas que j’ai besoin de faire plus de fitness, honnêtement.”

Jabeur participait également à sa première finale de Grand Chelem.

“Elle le méritait. J’espère que la prochaine fois sera la mienne”, a déclaré Jabeur, dont l’exubérance sur le terrain et la personnalité en dehors lui ont valu le surnom de “ministre du bonheur”.

“Elena a volé mon titre”, a plaisanté Jabeur, “mais ça va.”

Au troisième match du match, Jabeur lisait les services de Rybakina et créait moins d’opportunités attrayantes pour la puissance de base. Un coup droit de style squash a attiré un coup droit dans le filet pour gagner un point de rupture, que Jabeur a converti pour mener 2-1 en mettant en jeu un service de 120 mph, puis en regardant Rybakina naviguer un long revers.

Jabeur se tourna vers sa loge, sursauta et cria.

Les erreurs de Rybakina se sont multipliées. Une volée dans le filet avec toute la cour grande ouverte. Un coup droit marqué après que Jabeur ait à peine obtenu un court retour. Quand un autre coup droit a mal tourné, Jabeur s’est cassé à l’amour pour prendre le premier set, a crié “Yalla!” — Arabe pour “Allons-y !” – et a lancé un uppercut alors qu’elle se dirigeait vers la ligne de touche.

Jabeur essayait de devenir la première femme arabe ou africaine à remporter un titre en simple Chelem à l’ère professionnelle, qui remonte à 1968.

“J’aime tellement ce tournoi. Je me sens vraiment triste. Mais c’est le tennis. Il n’y a qu’un seul vainqueur”, a déclaré Jabeur. “Je suis vraiment heureux d’essayer d’inspirer de nombreuses générations de mon pays. J’espère qu’elles écoutent.”

Rybakina, qui a battu Serena Williams à Roland-Garros l’an dernier, a finalement obtenu sa première chance de break pour commencer le deuxième set et a pris les devants 1-0 lorsque Jabeur a raté un coup droit. Après avoir sauvé quatre balles de break lors de ses deux prochains jeux de service, Rybakina a de nouveau breaké et a rapidement mené 5-1.

Jabeur mène le circuit féminin avec 13 victoires en trois sets cette saison, mais Rybakina est sortie beaucoup plus forte dans la décision.

Elle a cassé une fois de plus pour commencer le troisième et a pris une avance de 3-1.

Jabeur devait trouver un moyen de réduire ses erreurs et a failli changer le cours des choses tout en perdant 3-2 en troisième. Elle a mis à profit une paire de points qu’elle a gagnés via un amorti et un lob en amour-40 sur le service de Rybakina.

Mais Rybakina a effacé ce trio de points de rupture et a remporté le match, aidé par quelques services à 119 mph. La prise là-bas a porté le score à 4-2 et Rybakina a rapidement cassé à nouveau. Maintenant, elle n’était qu’à un match de la plus grande victoire de sa carrière – et elle devait servir pour cela.

Ce match a commencé avec un as de 117 mph sur la raquette rouge de Rybakina. Cela s’est terminé avec Jabeur manquant un retour.

Toute appréhension, tout malaise ressenti par Rybakina pouvait disparaître. Bientôt, elle enjambait le mur végétal à côté des sièges au premier rang pour traverser les tribunes pour des câlins avec son entraîneur, sa sœur et d’autres.

Maintenant, elle était, et sera pour toujours, une championne de Wimbledon.