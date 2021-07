Wimbledon : Emma Raducanu prend sa retraite après avoir eu du mal à respirer contre Ajla Tomljanovic | Actualités Tennis

L’adolescente britannique Emma Raducanu a eu du mal à respirer et a été forcée de se retirer de son match de quatrième tour contre Ajla Tomljanovic à Wimbledon

L’histoire remarquable d’Emma Raducanu à Wimbledon a pris fin après avoir été forcée de se retirer de son match contre l’Australienne Ajla Tomljanovic.

La sensation adolescente est rapidement devenue l’histoire des championnats, n’ayant joué qu’un seul match de niveau WTA Tour avant ce tournoi.

Mais elle avait visiblement du mal à respirer après avoir perdu le premier set et, après avoir consulté l’entraîneur et le médecin, elle a pris un temps mort médical où il a été jugé qu’elle ne pouvait pas continuer.

Wimbledon a confirmé lundi soir que la raison de la retraite de Raducanu était « une difficulté à respirer ».

« Je suis en fait choqué parce qu’Emma doit être blessée si elle prend la décision de prendre sa retraite », a déclaré Tomljanovic sur le terrain. « Je suis vraiment désolé pour elle, j’aurais aimé que nous ayons pu le terminer. Je lui souhaite tout le meilleur.

« Je pensais avoir trouvé mon rythme même si Emma était blessée et pas à son meilleur, ce qui explique cela. »

Il y a deux mois, Raducanu passait ses examens de niveau A et jusqu’à il y a un mois, elle n’avait même pas disputé de match sur le WTA Tour principal. En quelques jours, Raducanu, 18 ans, a éliminé Vitalia Diatchenko, Marketa Vondrousova, finaliste des Internationaux de France 2019, et la Roumaine Sorana Cirstea, 45e.

Raducanu, qui est classée 338 au monde, a été encouragée par une foule bruyante sous le toit du Court One et elle a fait un début de match posé.

Emma, ​​quel incroyable début à Wimbledon ! Vos performances ont inspiré tant de personnes ces derniers jours. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Ce n’est que le début. pic.twitter.com/giLR5zftAv – LTA (@the_LTA) 5 juillet 2021

Tomljanovic était également en territoire inconnu après avoir atteint les 16 derniers à Wimbledon pour la première fois.

La joueuse de 28 ans, qui a atteint un sommet en carrière n ° 39 en 2019, a survécu à un point de rupture lors du septième match avant de s’extraire d’un jeu de service de huit minutes pour une avance de 5-4.

L’adolescente de Kent a ensuite absorbé un assaut de Tomljanovic, avant de tirer longtemps sur la balle de set pour donner à l’Australienne un avantage précoce.

Raducanu avait visiblement du mal à respirer et, après avoir consulté l’entraîneur et le médecin, elle a pris un temps mort médical où il a été jugé qu’elle ne pouvait pas continuer

Raducanu semblait hyperventiler au début du deuxième set et elle a demandé une assistance médicale après avoir perdu 3-0.

Il est rapidement devenu évident qu’elle était en difficulté et après un court délai, l’arbitre a appelé le match pour le n ° 75 mondial Tomljanovic.

Malgré la fin décevante, ce fut une quinzaine de lancement de carrière pour l’adolescent, qui grimpera à la 175e du classement et peut s’attendre à de nombreuses nuits meilleures à venir.

Tomljanovic rejoint son petit ami Matteo Berrettini, qui regardait le court, en quarts de finale après avoir atteint les huit derniers d’un Grand Chelem pour la première fois.

Ashleigh Barty a mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de Barbora Krejcikova pour atteindre les quarts de finale

Tomljanovic affrontera désormais Ashleigh Barty dans un affrontement entièrement australien après que la n ° 1 mondiale ait réservé son premier quart de finale à Wimbledon en mettant fin à la séquence de 15 victoires consécutives de la championne de l’Open de France Barbora Krejcikova.

Malgré son goût pour les courts en gazon, Barty n’avait jamais dépassé cette étape auparavant, mais elle a mis cela à plat avec une victoire 7-5 6-3 sur Court One.

Barty a dû se retirer du dernier tournoi de Roland Garros sur blessure, mais elle se sent à nouveau en forme et se prépare à aller encore plus loin au All England Club.

L’Australienne a maintenant de grands espoirs d’ajouter un deuxième titre du Grand Chelem à sa collection, après avoir gagné à Roland Garros en 2019.

Ash Barty à travers les quartiers @Wimbledon et s’améliore à chaque match. Juste comme vous aimeriez qu’il soit. #wimbledon – Todd Woodbridge (@toddwoodbridge) 5 juillet 2021

« Je me sens bien. Je me sens prête », a-t-elle déclaré. « Évidemment, avoir de plus en plus de matches est vraiment agréable de pouvoir sentir le court sous mes pieds.

« L’accent entre les matchs est exactement ce qu’il est toujours. C’est la récupération et la priorité à cette récupération.

« Cela a toujours été une partie importante de ma carrière. Pouvoir faire cela cette semaine a été formidable.

« Nous continuons simplement à faire toutes les bonnes choses. Évidemment, comme je l’ai dit, les cures de désintoxication entre Paris et ici à Londres, nous avons eu 22 ou 23 jours. Nous avons pu travailler en quelque sorte à rebours à partir de ce moment-là. Nous avons tout fait du mieux que nous pouvions.

« C’était une préparation différente pour ce tournoi. Sans aucun doute, c’était unique. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m’assurer d’être bien préparé pour participer à ce tournoi. »

Elle a ajouté: « J’ai l’impression que nous faisons toutes les bonnes choses, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons chaque jour pour être aussi prêts que possible pour le lendemain. Ce n’est pas différent de la façon dont nous nous préparons pour chacun et à chaque tournoi. Je suis certainement content de la façon dont les choses se passent. «

