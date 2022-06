Wimbledon : Emma Raducanu bat la Belge Alison Van Uytvanck au premier tour | Actualités Tennis

Emma Raducanu a battu la dangereuse Alison Van Uytvanck en deux sets

La championne en titre de l’US Open, Emma Raducanu, a fait des débuts impressionnants sur le court central en battant la Belge Alison Van Uytvanck lors de l’ouverture lundi à Wimbledon.

L’adolescente britannique a été dans une course contre la montre pour être en forme après avoir subi une tension latérale lors de l’événement WTA Tour à Nottingham plus tôt ce mois-ci, mais elle a ravi les fans avec une superbe victoire 6-4 6-4.

Dans son interview sur le terrain, Raducanu a déclaré: “Je sais qu’Alison est une adversaire extrêmement délicate, elle a eu d’excellents résultats sur gazon. Je l’ai jouée l’été dernier et sur gazon où les balles restent si basses, il est extrêmement difficile de neutraliser un si bon service. .

“Je suis extrêmement heureux d’avoir traversé ce match et j’ai hâte de jouer à nouveau devant vous.”

Concernant le soutien qu’elle a reçu, la jeune femme de 19 ans a déclaré: “Je le ressens depuis que je suis entrée sur les terrains d’entraînement, les gens derrière moi disant:” Emma, ​​tu as ça “. Et je suis comme, ‘Ouais, j’ai ça’.

“Je suis tellement heureux de rester un jour de plus.”

Raducanu affrontera ensuite Caroline Garcíaqui a battu la Britannique Yuriko Miyazaki 4-6 6-1 7-6 (10-4).

Van Uytvanck vs Raducanu: Statistiques du match Van Uytvanck Statistiques de match Raducanu 3 As 3 5 Doubles fautes 1 59% Pourcentage de victoire au 1er service 71% 41% Pourcentage de victoire au 2e service 55% 2/7 Points de break gagnés 4/12 18 Total des gagnants 13 30 Erreurs directes 18 63 Total des points gagnés 75

Raducanu a fait le quatrième tour en tant que wild card à Wimbledon il y a un an avant sa superbe victoire en tant que qualification à l’US Open.

Mais sa saison 2022 a été en proie à des revers de blessures, la dernière en date étant une tension latérale au début de la saison sur gazon qui l’a limitée à seulement sept matchs en surface. En revanche, il s’agissait du 15e match de Van Uytvanck sur gazon cet été après avoir remporté les titres à Surbiton et en Italie.

Mais Raducanu a écarté tout problème de blessure avant le tournoi et a montré sa qualité alors qu’elle se battait pour le tour suivant.

Les deux joueurs semblaient nerveux au début de la compétition et cinq balles de break se sont écoulées lors des deux premiers matchs.

Raducanu a obtenu le premier break du septième match après une double faute de Van Uytvanck.

Bien qu’il y ait eu une réponse immédiate du Belge avec un break à l’amour, Raducanu a accéléré le rythme lors du match suivant et a de nouveau breaké.

Raducanu a perdu 15-40 de retard alors qu’elle servait pour le set, mais s’est ralliée alors que la foule l’encourageait et a pris le set à la deuxième occasion alors que Van Uytvanck marquait.

L’élan semblait être avec Raducanu alors qu’elle avançait 15-40 lors du premier match de service de Van Uytvanck dans le deuxième set.

Mais le Belge a tenu dans un match marathon avec six balles de break et sept deux.

Un vainqueur du coup droit sur la ligne a vu Van Uytvanck avancer 3-1, mais Raducanu a reculé directement alors que son adversaire a tiré un smash au-delà de la ligne de fond.

La tension est montée d’un cran à mesure que la fin du set approchait et Raducanu a porté un coup crucial au neuvième jeu, forçant une erreur avec un puissant retour de service, puis s’est cassé après une double faute.

Raducanu était calme sous la pression alors qu’elle servait le match, terminant avec une volée de revers au filet et sautant de plaisir.

Jodie Burrage est venue en aide à un garçon de balle qui a été pris de mal lors de son match de premier tour avec Lesia Tsurenko

Jodie Burrage est venue en aide à un garçon de balle qui était tombé malade lors de sa défaite au premier tour pour Lesia Tsurenko.

La jeune femme semblait instable sur ses pieds au début du deuxième set de sa défaite 6-2 6-3 et la Britannique de 23 ans s’est occupée de lui, lui offrant un gel énergétique de son sac et une boisson.

La foule a également aidé en lui passant des bonbons Percy Pig pendant un délai de cinq minutes.

Le garçon de balle a ensuite été soigné par des ambulanciers paramédicaux et laissé dans un fauteuil roulant.

Cette défaite a vu Burrage, dont la forme impressionnante dans la course à Wimbledon l’a vue grimper dans le top 150, devenir la première Britannique à perdre au tournoi de cette année.

Deuxième tête de série Anet Kontaveit battre Bernarda Pera 7-5 6-1 alors que la troisième tête de série Ons Jabeur a accédé au deuxième tour avec une victoire 6-1 6-3 sur la qualifiée suédoise Mirjam Bjorklund.

Jabeur a atteint les quarts de finale au All England Club l’année dernière et a remporté un titre sur gazon à Berlin avant le tournoi de cette année.

Alison Riske a été la première joueuse à atteindre le deuxième tour en battant Ylena In-Albon 6-2 6-4.

