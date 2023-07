Wimbledon : Elina Svitolina pense que la guerre en cours en Ukraine l’a rendue « plus forte » | Actualités Tennis

Elina Svitolina estime qu’elle est « mentalement plus forte » et « plus calme » en raison de la guerre en cours en Ukraine et depuis son retour de congé de maternité.

La joueuse de 28 ans a donné naissance à sa fille en octobre et n’est revenue sur la tournée WTA qu’en avril.

Pour son pays, où une guerre qui a commencé avec l’invasion de la Russie en février 2022 se poursuit à ce jour.

Svitolina croit fermement que ces facteurs assez différents affectent en fait la façon dont elle balance une raquette et la façon dont elle gère les moments importants sur un court de tennis.

Après avoir époustouflé la numéro 1 mondiale Iga Swiatek 7-5 6-7 (5-7) 6-2 sur le court central mardi, elle a déclaré : « La guerre m’a rendue plus forte et m’a aussi rendue plus forte mentalement. Mentalement, je ne prends pas de difficulté des situations comme, comme, un désastre, vous savez ? Il y a des choses pires dans la vie. Je suis juste plus calme.

Svitolina était autrefois classée n ° 3 et est maintenant n ° 76 après avoir pris un congé pour fonder une famille avec son mari, le joueur de tennis Gael Monfils.

Elle a reçu une wild card du All England Club pour entrer sur le terrain, quelques mois seulement après avoir décroché son premier titre WTA depuis qu’elle est devenue mère à Strasbourg, puis a atteint les quarts de finale à Roland-Garros.

Svitolina affrontera ensuite une autre joueuse non classée, Marketa Vondrousova, 42e, pour une place dans la finale de samedi.

Vondrousova, finaliste de Roland-Garros 2019, a battu la quatrième tête de série Jessica Pegula en remportant les cinq derniers matchs.

La Tchèque de 24 ans pense qu’elle affrontera une « super femme » en demi-finale jeudi après-midi.

« C’est incroyable ce qu’elle a fait. Elle a reçu une wild card et elle est en demi-finale. C’est incroyable », a déclaré la Tchèque Vondrousova, 24 ans.

« J’ai l’impression que c’est si peu de temps après un bébé. Elle fait des choses incroyables.

« Ouais, c’est une combattante et elle joue si bien. Je pense que pour nous, nous pouvons voir que nous pouvons aussi nous débrouiller avec un bébé. C’est incroyable.

« Elle a aussi fait du bon travail à Paris. Maintenant, elle fait ces choses. Ouais, je veux dire, pour moi, c’est incroyable qu’elle puisse faire ça avec un bébé, et après aussi longtemps.

« Nous discutons un peu sur Instagram. Je suis avec elle tout le long. Elle se bat tellement pour tout. Maintenant, elle joue aussi au tennis incroyable. C’est une super femme, je pense. »

Svitolina a ajouté la victoire contre Swiatek à celles contre la septuple championne du Grand Chelem Venus Williams au premier tour, la gagnante de l’Open d’Australie 2020 Sofia Kenin au troisième et la double championne de l’Open d’Australie Victoria Azarenka au quatrième.

« C’est différent en ce moment », a déclaré Svitolina. « En ce moment, je me dis juste que je pense qu’il y a moins d’années que j’ai devant moi que derrière moi. Je dois y aller. Je n’ai plus de temps à perdre. Je ne sais pas combien d’années je vais avoir jouer plus.

« Alors j’essaie juste de me dire, genre, vas-y. Tu t’entraînes pour ces moments, pour ces grands moments. Cela m’a vraiment aidé et calmé un peu aussi. »

Mardi, Svitolina a téléphoné à Ska, qui est chez elle à Monte-Carlo avec Monfils et ses grands-parents.

« Elle était vraiment distraite par sa glace, donc je n’étais pas la priorité là-bas », a déclaré Svitolina. « Elle est encore à cet âge où elle se fiche de savoir si je gagne, si je perds. »

Son téléphone a également été inondé de messages de soutien de son pays natal, et elle a vu des vidéos d’enfants suivant ses matchs.

« Cela fait vraiment fondre mon cœur, en voyant ça », a-t-elle déclaré. « Je suis juste heureux d’avoir pu apporter un peu de bonheur au peuple ukrainien. »