Wimbledon: Elena Rybakina «trop stressée» pour profiter de la victoire en finale contre Ons Jabeur, qui promet de remporter le Grand Chelem | Actualité Tennis

La championne de Wimbledon Elena Rybakina dit que les deux dernières semaines ont été un voyage incroyable et qu’elle veut juste profiter du moment de gagner un chelem.

Elena Rybakina a élevé la barre pour un “que faire?” célébrations alors qu’elle s’est offert un peu plus qu’un sourire modeste et un salut à la foule après avoir battu Ons Jabeur lors de la finale féminine de Wimbledon samedi.

La joueuse de 23 ans a été endémique en réponse à l’abandon du premier set avec des réponses cohérentes à la maîtrise de l’amorti de la Tunisienne, offrant la preuve de sa propre précision nette pour accompagner les coups de fond féroces et servir avec le sang-froid pour annuler trois points de rupture à une étape décisive dans la troisième.

Cela a abouti à une victoire 3-6 6-2 6-2 lors de sa première apparition en finale du Grand Chelem, après quoi Rybakina a admis que les explosions d’émotion n’étaient pas dans sa nature.

Cela étant dit, elle ne pouvait pas promettre qu’il n’y aurait pas de larmes plus tard dans la nuit et a eu du mal à les combattre lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Je suis toujours très calme”, ​​a-t-elle déclaré à propos de sa réaction subtile. “Je ne sais pas ce qui devrait arriver. Quand je donnais [the] discours à la fin, je pensais, je vais pleurer maintenant, mais d’une manière ou d’une autre, je l’ai retenu. Peut-être que plus tard, quand je serai seul dans la pièce, je pleurerai sans arrêt. Je ne sais pas (sourire).

“Je ne savais pas quoi faire. C’était choquant. Je ne sais pas, peut-être parce que je crois que je peux le faire au fond de moi. Mais en même temps, c’est trop d’émotions. J’essayais juste de me garder calmes.

“Mais, ouais, je ne sais pas. Peut-être qu’un jour tu verras une énorme réaction de ma part, mais malheureusement pas aujourd’hui (sourire).”

“Je n’arrive toujours pas à croire. Peut-être qu’un jour, dans quelques jours, je m’assiérai et je réaliserai ce que j’ai fait. Mais pour l’instant, je suis super fier de moi. Bien sûr de mon équipe et de tous ceux qui ont travaillé avec moi.” Elena Rybakina sur son triomphe à Wimbledon

Rybakina avait fait preuve de nervosité lors des premiers échanges de la finale, luttant pour avoir son mot à dire avec l’un des services les plus dangereux du circuit WTA et se révélant coupable de beaucoup trop de fautes directes.

Jabeur a été un facteur contributif alors que la n ° 2 mondiale, qui était passée de la n ° 3 plus tôt cette semaine, a montré ses talents de retour tout en faisant de son mieux pour faire avancer son adversaire.

C’était une histoire contrastée dans la seconde moitié du concours alors que Rybakina trouvait la joie de la ligne de base et commençait à prendre le contrôle tandis que l’étincelle précoce de Jabeur lui échappait. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas plus agréable pour l’éventuel vainqueur.

“Je ne vais pas mentir. Aujourd’hui, j’étais trop stressée”, a-t-elle déclaré. “Je pense que je n’ai pas apprécié autant que je le devrais peut-être. J’ai plus apprécié la demi-finale. Je ne sais pas pourquoi. J’ai aussi très bien joué ce match.

“Je pense que je vais en profiter à coup sûr peut-être demain, peut-être quand tout, comme, va être calme. Je vais être avec mes amis proches, ma famille. Bien sûr, je vais m’en souvenir tous les souvenirs de cette journée, c’est sûr. Mais, oui, pour l’instant, c’était stressant.

“C’est un conte de fées. C’est difficile de décrire maintenant ce que je ressens. Mais c’est sûr que je vais me souvenir de ces deux semaines, surtout aujourd’hui, pour toujours. Je veux dire, c’est juste quelque chose que je n’oublierai jamais.” Elena Rybakina sur son triomphe à Wimbledon

Elena Rybakina – Route vers les demi-finales Premier tour Coco Vandeweghe – 7-6 (7-2) 7-5 Deuxième tour Bianca Andreescu – 6-4 7-6 (-7-5) Troisième tour Qinwen Zheng – 7-6 (7-4) 7-5 Quatrième tour Pétra Martic – 7-5 6-3 Quart de finale Ajla Tomljanovic – 4-6 6-2 6-3 Demi-finale Simona Halep – 6-3 6-3

Ses nerfs ont été mis à rude épreuve dans le troisième lorsqu’elle a survécu à trois balles de break pour surmonter un déficit de 0-40 tout en servant pour aller 4-2, déplaçant la ligne d’arrivée en vue.

Entre la recherche d’une domination du Grand Chelem à la Serena Williams et le départ à la retraite d’un candidat à Ash Barty, la parole reste ouverte pour que quelqu’un prenne le contrôle de la scène féminine.

Toujours au début de sa carrière, Rybakina pense que sa victoire décisive peut inspirer d’autres succès majeurs dans les années à venir.

“Peut-être que j’ai prouvé qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une grande équipe dès le plus jeune âge parce que je ne l’ai pas fait jusqu’à 17, 18 ans”, a-t-elle déclaré à propos de ce que la victoire a prouvé. “Je pense donc que c’est la chose la plus importante, que tout le monde, quelle que soit sa situation financière, peu importe qui il est, puisse jouer et obtenir de nombreux excellents résultats.

“Et à moi-même que je peux réellement gagner un Grand Chelem, croire davantage en moi et peut-être que je peux gagner plus de Grand Chelem. Qui sait? Mais c’est sûr que c’est l’objectif, et c’est pour cela que je vais travailler.”

Jabeur : Je vais “c’est sûr” gagner un Grand Chelem

L’attente d’une première couronne majeure se poursuit pour Jabeur, qui était en lice pour devenir la première femme d’origine africaine ou arabe à remporter un Grand Chelem.

Un record de 84 victoires sur le Tour au cours des saisons 2021 et 2022 laisse de bonnes raisons de croire qu’une autre chance se présentera.

“Certainement positive à ce sujet (son temps à Wimbledon”, a-t-elle déclaré. “Je suis très contente de mes résultats. Je ne regrette rien. J’ai tout donné aujourd’hui. Une finale, j’en perds tellement au début, puis reculez et gagnez un de plus.

“Je ne crois pas en moi et je sais que je vais revenir et gagner un Grand Chelem, c’est sûr. C’est du tennis, et ça en fait partie. Je dois certainement en tirer des leçons. Mais je ‘ Je suis très, très positif à ce sujet.”

“Toujours heureux. Comme l’a dit Bob Marley, ne vous inquiétez pas, soyez heureux. J’ai vraiment tout donné pendant ces deux semaines. C’était incroyable. Beaucoup de bons souvenirs ici avec la foule, avec vous les gars. C’est vraiment incroyable. Je vais repartir heureux, avec le sourire, un grand sourire toujours.” Ons Jabeur dit qu’elle quitte Wimbledon en souriant

Jabeur est devenue l’un des noms les plus populaires du sport avec ses efforts pour montrer la voie aux autres femmes africaines et arabes.

Elle a ensuite profité de l’occasion pour remercier ses fans pour leur soutien pendant le tournoi.

“C’est vraiment incroyable de voir autant de fans, pas seulement de Tunisie mais du monde arabe”, a-t-elle ajouté. “Je sais que beaucoup de musulmans pendant que je jouais me souhaitent un joyeux Aïd. Même quand je servais, c’était comme, Joyeux Aïd. C’était vraiment incroyable de les avoir.

“J’essaie juste d’inspirer autant de générations que possible. C’est très agréable de jouer cette finale. Je ne peux vraiment pas attendre d’autres finales pour moi. J’espère qu’ils ne sont pas vraiment déçus, mais je ferai de mon mieux la prochaine fois. “

