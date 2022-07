Wimbledon: Elena Rybakina bat Ons Jabeur dès le départ pour devenir la première championne du Grand Chelem du Kazakhstan | Actualités Tennis

Entrevues, commentaires et analyses @ch_skysports







Ce fut une journée marquante pour Elena Rybakina

Elena Rybakina est devenue la première joueuse du Kazakhstan à remporter un titre du Grand Chelem alors qu’elle ripostait après un set down pour battre Ons Jabeur lors de la finale de Wimbledon samedi.

La joueuse de 23 ans, la plus jeune finaliste féminine du All England Club depuis 2015, a neutralisé le catalogue de trucs de son adversaire pour décrocher une victoire 3-6 6-2 6-2 et nier l’histoire de Jabeur en tant que première femme africaine ou arabe. descente pour être couronné grand champion.

Rybakina a breaké son adversaire lors des premiers jeux des deuxième et troisième sets avant de sauver trois balles de break lors du sixième match du décideur pour lui ouvrir la voie à la victoire.

Plus à venir…

