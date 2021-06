Wimbledon Crowd accueille le scientifique qui a développé le vaccin Oxford avec de grandes acclamations

Les premiers jours de la Wimbledon 2021 a débuté avec style alors que quelques-uns des grands noms, dont Novak Djokovic, Andy Murray, Garbine Muguruza, ont tous joué leurs premiers matchs au Grand Chelem. Cependant, c’est quelqu’un d’autre qui a reçu les acclamations les plus fortes à Londres SW19 5AE.

Le professeur Sarah Gilbert, qui a développé la vaccination Oxford-AstraZeneca pour Covid, et les travailleurs du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni ont reçu une ovation debout le premier jour du Grand Chelem.

Des individus et des représentants d’organisations qui ont contribué de manière significative à la réaction de la nation à la pandémie et rendu le tournoi possible, selon l’annonceur, ont été invités à la Royal Box exclusive du Court Central pour la prochaine quinzaine.

« Aujourd’hui, ils incluent des dirigeants qui ont développé le vaccin anti-Covid, le NHS », a déclaré l’annonceur alors que le public commençait à applaudir. Les applaudissements devenaient de plus en plus forts à mesure que les gens se levaient progressivement. Assis dans la loge royale, le professeur Gilbert est vu en train de sourire dans la vidéo tweetée par le pseudo officiel de Wimbledon.

Le narrateur a ensuite énuméré les chefs d’essais cliniques du NHS, ainsi que les personnes impliquées dans les soins intensifs, le personnel infirmier et les travailleurs communautaires.

Le capitaine Sir Tom Moore, qui a conquis les cœurs avec une collecte de fonds Covid avant de succomber au virus en février, a également été honoré à cette occasion.

«Il était une inspiration nationale, levant 33 millions de livres pour le NHS lorsqu’il s’est mis au défi de parcourir 100 tours de son jardin à l’approche de son 100e anniversaire. Il est malheureusement décédé en février de cette année, mais nous sommes ravis d’avoir avec nous aujourd’hui l’une des filles du capitaine Sir Tom Moore », a déclaré l’annonceur, alors que le public éclatait à nouveau sous les applaudissements.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici