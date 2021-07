Wimbledon court sous le feu après la sortie de Serena Williams et Nick Kyrgios dit « C’est une blague »

Mercredi, de sérieuses questions ont été posées sur les légendaires courts en gazon de Wimbledon après la blessure en larmes de Serena Williams, mettant fin au tournoi avec le feutre australien Nick Kyrgios les qualifiant de « blague ».

Williams, la septuple championne de Wimbledon, a glissé et s’est blessée à la jambe droite fortement attachée avant de quitter son match nul au premier tour après seulement six matchs contre Aliaksandra Sasnovich.

La superstar américaine est tombée à deux reprises sur le sol du court central, luttant pour se remettre sur pied la deuxième fois.

En larmes, elle a fait signe à tous les côtés du terrain, laissant supposer qu’elle avait joué son dernier match en simple à Wimbledon.

« J’ai eu le cœur brisé de devoir me retirer », a déclaré le joueur de 39 ans qui reste à un Chelem de moins que le record de 24 de Margaret Court.

Sa chute à couper le souffle est survenue peu de temps après que le joueur français Adrian Mannarino a glissé et s’est blessé sur la même partie du court central.

Lui aussi a dû abandonner avec son match contre Roger Federer au niveau de deux sets chacun.

« Je pense que c’est un peu plus glissant peut-être sous le toit », a déclaré Federer.

« J’ai l’impression que c’est plus sec pendant la journée. Avec le vent et tout ça, ça enlève l’humidité de l’herbe. »

– « Plus glissant, doux » -Cependant, Federer, qui a remporté huit titres à Wimbledon et joué 115 matchs lors du tournoi, insiste sur le fait que les courts ne sont pas différents des autres années.

«Je ne pense pas que cela joue très différemment. Ça a toujours été comme ça. Je pense que pour beaucoup de joueurs, c’est super important de passer ces deux premiers tours parce que l’herbe est plus glissante, elle est plus douce.

« Au fur et à mesure que le tournoi progresse, il devient généralement plus difficile et plus facile de passer à autre chose. »

L’Australien Nick Kyrgios, jouant sous le toit sur Court One, a également dédaigné les conditions.

« Les gars, pour vous qui regardez à la maison, ça devrait être rapide ici, c’est du tennis sur gazon », a-t-on entendu dire Kyrgios avant que son match avec Ugo Humbert ne soit suspendu pour la nuit à 3-3 dans le set final.

« C’est une blague. Essayez de l’arroser. Faites-en à nouveau un terrain en gazon. »

Kyrgios a subi une chute laide avant de conclure la victoire mercredi.

« Je pense que le jeu a évolué maintenant où il y a tellement de rallyes et les joueurs sont tellement capables de faire autant de retours », a déclaré Kyrgios.

«Ils fabriquent cette balle supplémentaire, où le corps n’est en fait pas censé être dans ces positions. Les gens glissent et des blessures se produisent. »

Le triple champion Boris Becker a déclaré à la BBC : « Les courts n’ont pas été joués depuis deux ans. Ils sont presque trop parfaits, trop verts et luxuriants. »

Malgré les critiques, le All England Club a insisté sur le fait que les tribunaux sont à la hauteur.

« La préparation des terrains en gazon a été exactement la même méticuleuse que les années précédentes », a déclaré le club dans un communiqué.

« Les conditions météorologiques les deux jours d’ouverture ont été les plus humides que nous ayons connues depuis près d’une décennie, ce qui a nécessité la fermeture du toit du court central et du court n ° 1 pendant de longues périodes.

« C’est à un moment où la plante d’herbe est la plus luxuriante et la plus verte, ce qui entraîne une humidité supplémentaire sur ce qui est une surface naturelle. »

Le tournoi a été frappé par de fortes pluies au cours des deux premiers jours.

Le numéro un mondial Novak Djokovic est tombé sur le court central au moins cinq fois lors de sa victoire en deux sets contre Kevin Anderson mercredi.

Mais le quintuple champion a haussé les épaules.

« Je suis toujours en train d’ajuster mon mouvement, de m’adapter à cette surface. Cela ne fait, comme je l’ai dit, que deux matches », a déclaré le Serbe.

Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chelem à se jouer sur gazon et est, de ce fait, plus sensible aux caprices de la météo.

En 2013, Maria Sharapova a qualifié les courts de « dangereux » après être tombée trois fois sur le court deux et a été éliminée.

L’ancienne numéro un Victoria Azarenka s’est retirée du même tournoi avec une blessure à la cheville après une chute tandis que Caroline Wozniacki a glissé, s’est tordue la cheville et est également sortie.

Le Canadien Felix Auger-Aliassime était sur le court deux mercredi où il a balayé Thiago Monteiro en deux sets.

Il a dit que certaines parties de la cour étaient comme de la « boue ».

« Il a vraiment plu et humide ici ces derniers jours, donc je peux comprendre. Pour ma part, heureusement, j’ai passé un bon moment à bouger sur le terrain », a-t-il déclaré.

L’Australien Pat Cash, qui a remporté Wimbledon en 1987, a décrit les joueurs comme ressemblant à « Bambi sur glace ».

« Les courts en gazon sont glissants et c’est le défi de jouer dessus », a-t-il déclaré à l’émission Today at Wimbledon de la BBC.

«Ils ont trois phases différentes – très glissantes, glissantes à l’extérieur, puis vers la fin du tournoi, nous avons de la poussière. Cela rend les choses vraiment délicates. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici