Wimbledon : comment Nick Kyrgios est passé de bad boy de tennis à chéri de Wimbledon | Actualités Tennis

Nick Kyrgios a été contraint de se retirer de son match de simple au troisième tour à Wimbledon contre Felix Auger-Aliassime. L’ancien bad boy du tennis devenu le chouchou improbable de Wimbledon

« Wimbledon est une tradition », explique Nick Kyrgios. « Ils ne prennent aucun bâton de personne. Ils s’en fichent vraiment. Ils le font à leur manière. C’est ce qui le rend spécial. »

Vous avez l’impression que Kyrgios manquera les pelouses du sud-ouest de Londres lorsqu’il se rendra aux Bahamas dans quelques jours pour un peu de R&R. Après tout, il le mérite, étant venu en ville pour divertir les masses.

L’Australien, dont les matchs ont été parsemés de diatribes et de raves, avait été sur son meilleur comportement pendant la majeure partie du tournoi, recevant des ovations debout et s’avérant généralement être un énorme succès.

Un muscle abdominal tendu a mis un terme à sa course au troisième tour du simple messieurs contre Felix Auger-Aliassime mais il était plus inquiet de devoir annoncer la mauvaise nouvelle à Venus Williams, sa partenaire en double mixte.

« J’ai juste eu la chair de poule en pensant au fait que je devrais peut-être dire à Venus Williams que je ne peux pas jouer en double mixte à cause de la blessure. C’est brutal pour moi. Je ne veux pas penser à le dire à Venus pour l’instant », a déclaré Kyrgios.

« J’ai dit à la foule que c’était la fin de la route. C’était un voyage. Honnêtement, je pensais que la façon dont je jouais aurait pu faire des choses plutôt cool cette semaine. Mais c’est ce que c’est. »

Kyrgios avait rappelé aux fans sa magie de tir lors d’une victoire captivante en cinq sets contre le Français Ugo Humbert au premier tour, puis à nouveau contre l’Italien Gianluca Mager avant d’être contraint d’abandonner contre la 16e tête de série Auger-Aliassime, malgré la victoire du premier set 6 -2 bien qu’il ait semblé clairement gêné dans le deuxième et l’ait perdu 6-1.

C’était un signe de la popularité de Kyrgios cette année que, bien qu’il soit le perdant du match, il a ensuite été interviewé sur le terrain.

« C’est drôle parce que je me suis réveillé aujourd’hui en me sentant phénoménal. Mes hanches se sentaient bien, mon corps se sentait bien. J’étais comme, wow, je suis de retour, je me sens bien. La chance n’a tout simplement pas marché dans mon sens », a déclaré le jeune de 26 ans.

« D’une certaine manière, il a eu un peu de chance parce que je sentais aujourd’hui que je jouais de manière incroyable. Je suis sorti des blocs, je retournais les lumières. Je trouvais en fait ma foulée. Je ne me suis jamais senti plus à l’aise sur l’herbe, honnêtement . J’avais chaud. »

« Vous devez avoir des gens, je crois, qui sont liés, que les gens peuvent amener d’autres fans à regarder, comme des gens qui sont tout simplement normaux. J’ai l’impression d’être l’une de ces personnes. Tout le monde ne peut pas être un Federer, un Djokovic ou un (Rafael) Nadal. Je suis Nick Kyrgios. Je sais qui je suis. » Nick Kyrgios sur le fait d’être Nick Kyrgios

L’accueil que Kyrgios a reçu cette semaine semble également avoir revigoré son désir de continuer à pratiquer le sport pour lequel il a tant de talent, mais parfois si peu de respect.

« Je pense qu’il y a quelque chose de cool dans le fait que je choisis très judicieusement ce que je veux jouer », a déclaré Kyrgios. « Je ne veux pas jouer toutes les semaines. Ce n’est pas qui je suis. Je ne veux pas courir après une balle de tennis à travers le monde. Ce n’est pas moi.

« Je pense que c’est cool que je ne joue pas si souvent, parce que quand je joue, ils se connectent définitivement. Tous mes matchs sont pleins à craquer. Je pense que c’est ce qui est cool. Ils se disent: » Kyrgios sera joue, maintenant il joue », il y a tout un battage médiatique autour de ça.

« Nous verrons. J’ai vraiment apprécié la foule. J’avais l’impression de jouer chez moi en Australie. C’était encore mieux. Alors c’était cool. »

Plus tôt dans sa carrière, Kyrgios a révélé qu’il souffrait de crises de dépression en raison des pressions quotidiennes qu’il subissait pour réaliser son potentiel.

« C’était difficile de gérer toutes les critiques que les médias m’ont adressées, que tout le monde m’a adressées. Il devrait le faire, il devrait y parvenir. Il ne le fait pas assez », a-t-il expliqué. « Maintenant, j’apprécie juste quand je suis là-bas. Je respire l’air frais. Par exemple, je ne prends rien pour acquis.

« Je sens juste que je suis à l’aise, que je profite, comme si c’était Wimbledon. Les gens adorent Wimbledon. J’aime Wimbledon. J’aime voir la foule. Juste son odeur.

« Tout le monde ne peut pas être un (Roger) Federer ou (Novak) Djokovic. Ce sont des athlètes uniques qui inspirent des millions de personnes. Ce ne sont que des dieux. Je les vois comme ça aussi.

« Vous devez avoir des gens, je crois, qui sont liés, que les gens peuvent amener d’autres fans à regarder, comme des gens qui sont tout simplement normaux. J’ai l’impression d’être l’une de ces personnes. Tout le monde ne peut pas être un Federer, un Djokovic ou un (Rafael) Nadal. Je suis Nick Kyrgios. Je sais qui je suis. »

Les Kyrgios non classés ont illuminé le Grand Chelem avec sa propre marque de tennis peu orthodoxe mais spectaculaire, acceptant même les conseils d’entraînement des spectateurs.

« J’ai des gens au premier rang qui me coachent littéralement, comme me disent littéralement » c’est bon, bon ballon, bon retour, ça marchera la prochaine fois, bonne profondeur « , a-t-il déclaré.

« Je me dis, mec, qu’est-ce qui se passe ici? C’est bien. »

Il a même demandé à des journalistes de se lécher les lèvres avec un bloc-notes et un stylo à la main, prêts pour le prochain titre de Kyrgios.

Kyrgios espère laisser sa marque sur le jeu, qu’il juge « très net », avant de raccrocher sa raquette.

Kyrgios dit que lui-même et Alexander Bublik du Kazakhstan ouvrent la voie à une jeune génération de joueurs de tennis

Des joueurs comme lui et Alexander Bublik continuent de défier le tennis avec leur propre marque unique de personnalités.

« On m’a dit de jouer d’une certaine manière. On m’a dit de jouer comme Diego Schwartzman quand j’étais jeune. Cross-court, soyez discipliné, ne changez pas trop de direction. Peut-être ne frappez pas un gros deuxième service là-bas, c’est un mauvais drop », a déclaré Kyrgios.

« C’est comme, mec. Vous avez des gars comme Bublik et moi qui avons du succès sur la tournée, qui sont des joueurs de qualité, qui jouent comme nous jouons et c’est un divertissement.

« Je me fiche de ce à quoi les gens pensent que je devrais jouer. Je sais à quoi je devrais jouer. Je me sens à l’aise et je suis heureux de la façon dont je joue. (Bublik) est heureux de la façon dont il joue. Je l’ai vu dans dans les vestiaires, il jette son Jordan, il est sorti. Il va basculer demain. Il peut perdre, mais il est content du chemin. Il va là-bas en étant lui-même, en jouant le bon style de jeu.

« En fin de compte, il va se regarder dans le miroir et dire qu’il est heureux de jouer de cette façon. C’est bien. »

