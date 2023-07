Wimbledon: Coco Gauff et Venus Williams éliminées le premier jour alors que Sofia Kenin et Elina Svitolina avancent | Actualités Tennis

Coco Gauff et Venus Williams ont été les grands noms éliminés lors de la journée d’ouverture à Wimbledon lundi.

Gauff était la septième tête de série mais a perdu contre son compatriote américain Sofia Kenin 6-4 4-6 6-2 dans une compétition difficile sur le Court No 1.

Ce fut un résultat extrêmement satisfaisant pour Kenin, qui a remporté l’Open d’Australie en 2020, mais qui a connu des difficultés depuis. C’était sa première victoire dans un match du Grand Chelem depuis 2021.

Kenin a dû se qualifier pour participer à ce tournoi, mais elle a réussi à battre son puissant adversaire.

Une pause précoce a vu Kenin prendre le premier set alors qu’elle absorbait la puissance de Gauff et délivrait ses propres coups.

Gauff, jouant sur le terrain où elle a battu Venus Williams il y a quatre ans, a riposté et a cassé de manière cruciale à 5-4 dans le deuxième set.

Mais elle n’a pas été en mesure de donner le coup d’envoi et de remporter le set décisif. Kenin a en fait pris une pause précoce dans le troisième, puis a ajouté un deuxième à 4-2.

Elle a servi le match pour remporter une victoire mémorable et la place au deuxième tour.

Ensuite, Kenin a déclaré : « Je suis juste super content, Coco a joué un match difficile, je savais que je devais faire de mon mieux pour gagner.

Sofia Kenin peut célébrer une victoire mémorable sur la septième tête de série Coco Gauff





« Cela signifie beaucoup, j’ai dû passer par des qualifications, je me suis battu là-bas. J’ai pris cela comme un match de plus. Je sais que Coco a eu une excellente année, donc je suis juste super fier de moi. »

Gauff a déclaré: « Je savais qu’en entrant, elle jouerait avec beaucoup de motivation. Tout dépendait de la façon dont je jouerais aujourd’hui et de la façon dont je prendrais soin de mon côté du terrain. Je l’ai fait à certains moments, mais évidemment pas assez.

« En ce moment, je suis très frustrée et déçue », a-t-elle ajouté. « Cela me donne envie de travailler encore plus dur. J’ai l’impression d’avoir travaillé dur, mais clairement ce n’est pas assez.

« Je dois retourner à la planche à dessin. »

l’Ukraine Elina Svitolina a éliminé la légende de Wimbledon Venus Williams pour se qualifier pour le deuxième tour.

Williams a commencé brillamment, brisant tôt en remportant les deux premiers matchs du premier set. Mais ensuite, il a glissé sur l’herbe et a subi une blessure douloureuse. L’Américain, dont le genou droit avait été fortement bandé avant le début du match, a pris un temps mort médical, mais a pu continuer à jouer contre l’Ukrainien.

Williams s’est battu mais finalement Svitolina a pris le relais, gagnant en deux sets, 6-4 6-2.

Venus Williams fait une chute pendant son match et semblait souffrir terriblement





La joueuse de 43 ans a dû admettre par la suite qu’elle souffrait tellement qu’elle ne pouvait pas se concentrer sur le match.

« L’herbe va être glissante par nature. Vous allez tomber à un moment donné. C’était juste de la malchance pour moi », a-t-elle déclaré.

« J’ai parfaitement commencé le match. Je le tuais littéralement, puis je me suis fait tuer par l’herbe.

« Ce n’est pas amusant en ce moment. J’avais l’impression d’être en grande forme en entrant dans ce tournoi, et en grande forme pendant le match.

« Tout cela est très choquant en ce moment. C’est du sport. Je frappe bien la balle.

« J’espère que je peux juste comprendre ce qui se passe avec moi et aller de l’avant.

« Je pense que ce qui rend celui-ci difficile à traiter, c’est que j’ai eu tellement de blessures. J’ai été absent de la tournée pendant un bon moment. Ce n’est pas ce que je veux pour moi.

« Ce genre de chute, je n’ai rien fait de mal. Je suis juste allé chercher le ballon. Je ne peux vraiment rien y faire.

« Ce genre de choses est difficile à traiter émotionnellement, mentalement et physiquement sur le terrain.

« Je n’arrivais tout simplement pas à comprendre aujourd’hui. C’était vraiment difficile. J’ai traversé de nombreuses blessures et remporté de nombreux matchs blessés.

« C’est presque une de mes spécialités. Je n’arrivais pas à comprendre aujourd’hui. »

L’Ukrainienne Svitolina est devenue mère en octobre dernier mais est déjà de retour au haut niveau.

Svitolina a reçu une wild card pour concourir à Wimbledon, tout comme Williams, qui a peu joué cette année.

Même Svitolina a craint le pire lorsque Williams est tombé.

Williams est partie frustrée après avoir subi une blessure qu’elle n’a pas pu jouer





« Elle a crié très fort, j’ai été secouée », a-t-elle déclaré. « J’ai été vraiment choqué d’une certaine manière, parce que je pensais que c’était vraiment, vraiment sérieux », a déclaré l’Ukrainien.

« Donc j’étais vraiment content pour elle en fait qu’elle ait pu se lever après et qu’elle n’ait pas pris de temps mort médical. Elle vérifiait juste l’état du genou. Et puis nous continuons à jouer.

« J’étais vraiment heureuse, parce que c’est une blessure tellement horrible, la blessure au genou. Toute blessure est mauvaise, mais, vous savez, elle a crié très fort. Alors j’ai vraiment eu peur. »

Iga Swiatek n’a pas tardé à démarrer sa campagne de Wimbledon avec succès, car elle s’est facilement débarrassée de Zhu Lin.

La n ° 1 mondiale Iga Swiatek a confortablement remporté son premier match à Wimbledon cette année





La n ° 1 mondiale cherche à ajouter aux titres de Roland-Garros et de l’US Open qu’elle a remportés au cours des 10 derniers mois et a fait une ouverture convaincante sur le court n ° 1, gagnant 6-1 6-3.

La Polonaise n’a pas le meilleur pedigree à SW19, n’ayant jamais dépassé le quatrième tour, mais les signes sont positifs que ce sera l’année où elle aura une bonne chance de remporter le titre.

La Chinoise Zhu – classée 34e au monde – n’a pas fait le poids face à elle, avec une victoire de routine à peine retardée par une averse qui a vu le toit du court fermé.

Quatrième tête de série Jessica Pégula a également atteint le deuxième tour, mais elle a dû travailler dur contre sa compatriote américaine Lauren Davis.

Après avoir confortablement remporté le premier match, Pegula a été repoussée alors qu’elle est allée à un décideur uniquement pour qu’elle reprenne le contrôle et scelle une victoire 6-2 6-7 (8-10) 6-3.

Double champion de l’US Open Victoria Azarenka a également eu besoin de trois sets pour battre Yuan Yue 6-4 5-7 6-4.

La Russe Liudmila Samsonova n’a pas eu le meilleur retour à Wimbledon puisque la 15e tête de série est sortie 7-6 (7-1) 7-6 (7-4) pour Ana Bogdan.