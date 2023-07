Wimbledon : Carlos Alcaraz rencontrera Daniil Medvedev en demi-finale au All England Club | Actualités Tennis

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a battu son rival Holger Rune pour organiser une confrontation en demi-finale avec Daniil Medvedev, qui a porté le coup de grâce à la remarquable course de Christopher Eubanks.

La tête de série Alcaraz a battu Holger Rune, 20 ans, en trois sets sur le court central, 7-6 (7-3) 6-4 6-4 en deux heures et 20 minutes.

Alcaraz, toujours une recrue relative sur gazon malgré sa victoire au Queen’s Club il y a quinze jours, a déclaré: « Honnêtement, c’est incroyable pour moi, un rêve depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, faire de bons résultats à Wimbledon, un si beau tournoi.

« Pouvoir jouer une demi-finale ici… Je pense que je joue à un très bon niveau, je ne m’attendais pas à jouer à un si bon niveau sur cette surface donc pour moi, c’est de la folie.

« Au début, j’étais vraiment nerveux de jouer un quart de finale et de jouer contre Rune, quelqu’un du même âge et jouant à un très bon niveau. Mais une fois que vous arrivez en quart de finale, il n’y a pas d’amis, vous devez vous concentrer sur vous-même et J’ai fait du bon travail là-dedans. »

Image:

Alcaraz s’est avéré trop fort pour Holger Rune, 20 ans





Alcaraz et Rune ont joué en double ensemble quand ils avaient 14 ans et maintenant le duo était le premier homme de moins de 21 ans à s’affronter en quart de finale à Wimbledon à l’ère ouverte.

Ils se sont dirigés vers un tie-break du premier set, il n’y avait pratiquement rien à choisir entre eux.

Alcaraz : L’expert du Grand Chelem Carlos Alcaraz est le plus jeune joueur de l’ère Open à atteindre les demi-finales de trois tournois consécutifs du Grand Chelem en simple masculin.

Alcaraz avait frappé 12 vainqueurs contre 13 pour Rune, les deux avaient commis 12 fautes directes et les deux avaient remporté un total de 38 points.

Les deux avaient également commis une double faute une fois, mais Rune a choisi le mauvais moment pour ajouter à ce décompte particulier pour donner à Alcaraz l’avantage dans le tie-break, qu’il a ensuite remporté avec un retour de revers craquant.

Ils ont échangé d’autres coups jusqu’à 4-4 dans le deuxième set lorsque Rune a inscrit un simple coup de tête, et Alcaraz a puni un deuxième service avec un autre retour précis pour assurer la première pause du match.

Avec le capitaine anglais Ben Stokes qui regardait dans la foule, ce sont les espoirs de titre de Rune qui se sont transformés en cendres.

Alcaraz continue d’écrire l’histoire A 20 ans, 72 jours, Alcaraz est le plus jeune demi-finaliste de Wimbledon depuis Novak Djokovic (20 ans) en 2007.

Le Danois fatigué a reçu un avertissement pour une violation de temps et a été rapidement brisé pour 3-2 dans le troisième.

Rune a sauvé une balle de match sur son propre service mais n’a pas pu s’approcher d’Alcaraz alors que la tête de série a remporté la victoire en deux heures et 20 minutes.

Alcaraz affrontera le Russe Medvedev, qui l’avait battu au deuxième tour il y a deux ans alors qu’il était vraiment novice sur gazon, en demi-finale.

« Nous avons joué deux fois, une fois ici à Wimbledon », a ajouté Alcaraz. « Ça va être dur.

« Mais en ce moment, je vais profiter de ce moment. Vous ne jouez pas une demi-finale chaque année. »

Image:

Medvedev a résisté à la tempête de Christopher Eubanks pour gagner en cinq et atteindre les demi-finales pour la première fois





Medvedev a réservé une place en demi-finale avec une victoire palpitante en cinq sets contre l’espoir américain Eubanks.

Eubanks semblait prêt à frapper à nouveau au-dessus de son poids dans le sud-ouest de Londres après avoir mené le champion de l’US Open 2021 2-1 avant un tie-break du quatrième set.

Mais la troisième tête de série, Medvedev, a battu l’Américain 6-4 1-6 4-6 7-6 (7-4) 6-1 dans un combat captivant sur le Court No 1.

Le Russe, qui a réussi 28 as en un match de près de trois heures, a atteint les quatre derniers aux Championnats pour la première fois.

Les Eubanks vaincus sont arrivés à Wimbledon avec seulement deux victoires en Grand Chelem à son actif et une aversion pour jouer sur gazon malgré la victoire d’un titre en surface à Majorque en juin.

Des victoires surprises contre le numéro 1 britannique Cameron Norrie et la cinquième tête de série Stefanos Tsitsipas l’ont aidé à devenir rapidement un favori des fans, mais il a rapidement été dans les cordes mercredi après que des doubles fautes successives aient offert à Medvedev une pause précoce qui a finalement décidé du premier set.

Soutenu par la majorité d’une foule captivée, dont son compatriote Coco Gauff, le charismatique Eubanks a rapidement réagi.

Il a soulevé le toit en décrochant quelques pauses cruciales en route vers une démolition de 29 minutes au deuxième set avant de prendre l’initiative avec un troisième sur le rebond au début du troisième set.

Eubanks, qui tentait d’imiter le grand américain John McEnroe en atteignant les demi-finales lors de sa première apparition, a poursuivi la querelle mineure avec un majestueux vainqueur du coup droit et a maintenu l’élan pour passer à moins d’un set des demi-finales, incitant les chants de ‘USA, USA’ dans les gradins.

Eubanks bat le record de longue date de Wimbledon Eubanks a battu le record du plus grand nombre de vainqueurs touchés dans un championnat de Wimbledon avec 321. Le record précédent était Andre Agassi avec 317 en 1992.

L’ascension d’Eubanks vers la gloire Christopher Eubanks a joué trois ans au tennis à Georgia Tech avant de devenir professionnel. Après avoir lutté en 2021, il a pris un travail parallèle en tant qu’analyste de télévision. Cette semaine à Wimbledon, il a atteint son premier quart de finale en Grand Chelem. Il a échoué, mais a gagné 439 000 $, soit environ un quart de l’ensemble de ses revenus de carrière.

Mais Medvedev n’a jamais perdu sur ce court et n’était pas près de se retourner.

Le numéro 3 mondial a été presque sans faute tout au long du quatrième set et il a creusé pour prendre la distance à juste titre.

L’enthousiaste Eubanks a semblé légèrement dégonflé d’avoir été ramené de l’aube de la victoire et un mauvais set final dans lequel il n’a pas réussi à tenir le service à trois reprises et a gaspillé deux balles de break s’est avéré fatal.