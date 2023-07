Wimbledon: Carlos Alcaraz ne fait qu’une bouchée de Jeremy Chardy alors que Roger Federer reçoit un sceau d’approbation royal | Actualité Tennis

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz n’a fait qu’une bouchée du vétéran français Jeremy Chardy pour atteindre le deuxième tour de Wimbledon mardi.

L’Espagnol de 20 ans a gagné 6-0 6-2 7-5 en une heure et 53 minutes sous le toit sur Court One pour poser un marqueur sérieux.

Chardy, 36 ans, a dit au revoir à la foule de Wimbledon lors de son dernier match avant de prendre sa retraite – 18 ans après avoir remporté le titre des garçons de Wimbledon.

« Je pense que j’ai très bien joué au début du match mais dans le troisième set, il a montré son niveau », a déclaré Alcaraz.

« J’aime jouer des échanges et des batailles, disons, et je suis vraiment content d’avoir joué à un bon niveau et de passer ce premier tour.

« Sans toit et sans soleil, c’est mieux pour moi et pour tout le monde, mais je dois être vraiment concentré. Le son du ballon avec le toit est magnifique. »

Alcaraz a établi un marqueur sérieux à Wimbledon avec une défaite en trois sets de Jeremy Chardy au premier tour





Le joueur de 36 ans, qui a atteint un sommet en carrière de 25 dans le monde, avait déclaré à l’avance que le match serait « une belle fin, quoi qu’il arrive ».

Il a peut-être révisé cette opinion après un premier set qui n’a duré que 22 minutes et dans lequel il n’a pas pu acheter un premier service, lançant sept doubles fautes pour donner à Alcaraz un bagel pour le déjeuner.

Le match a commencé juste après 13 heures, mais il était presque deux heures moins le quart lorsque Chardy a finalement obtenu un match au tableau.

Alcaraz n’avait disputé que six matches sur gazon avant Queen’s. Mais, tous les services venimeux, les coups droits tonitruants, les revers tranchés et les amortis occasionnels joliment déguisés, il a maintenant l’air inquiétant à la maison en surface.

Chardy avait deux sets de retard après moins d’une heure, mais, à l’improviste et voulu par une foule voulant voir au moins quelque chose d’un concours, il a converti un point de rupture à la quatrième tentative pour mener 4-2 dans le troisième .

Ce fut une démonstration de défi éphémère, cependant, avec Alcaraz qui a reculé et a remporté la victoire en une heure et 53 minutes.

Federer ovationné pendant plusieurs minutes

Federer et sa femme Mirka (à gauche) ont pris place dans la loge royale mardi





Roger Federer a montré qu’il était toujours le roi du court central après qu’un accueil spécial ait marqué ses réalisations record à Wimbledon.

Le joueur de 41 ans, vêtu d’un blazer crème, était de retour sur les lieux de ses huit titres pour la première fois depuis sa retraite en septembre dernier et a été célébré dans la Royal Box avant le début du match.

Federer, qui venait de monter sur scène avec Coldplay à Zurich ce week-end, a reçu une ovation debout enthousiaste et a été visiblement ému avant de prendre place à côté de la princesse de Galles.

Même sans sa raquette, Federer a fait baver la foule lors d’une courte présentation vidéo diffusée sur les tableaux de bord avant que la favorite des femmes en défense, Elena Rybakina, ne se rende sur le terrain pour son match d’ouverture.

Le film a capturé la brillante carrière de Federer à Wimbledon, de son premier titre en 2003 à son dernier en 2017.

Seize matches ont été annulés le deuxième jour car des pluies incessantes ont perturbé le calendrier, avec Maria Sakkari, Frances Tiafoe et Madison Keys parmi les joueurs pour voir leurs affrontements du premier tour annulés.