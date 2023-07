Wimbledon : Carlos Alcaraz lève le rideau sur une nouvelle ère et Marketa Vondrousova amplifie la profondeur du talent féminin | Actualités Tennis

Il est venu et a vaincu. L’Espagnol coiffé d’un chapeau de seau avec des amortis audacieux et des coups droits déchirants. Le nouveau phénomène du tennis masculin et tueur du trône d’herbe de Novak Djokovic. Carlos ‘Carlitos’ Alcaraz.

On avait depuis longtemps le sentiment qu’une étoile était sur nous. Mais quelle était la taille de cette soi-disant étoile sans « les trois grands » pour servir d’outil de mesure ? Assez grand pour vaincre Casper Ruud et être couronné champion de l’US Open, assez grand pour jouer son chemin vers le n ° 1 mondial. Mais assez grand pour survivre, surclasser, ébouriffer et repousser un pic Novak Djokovic se précipitant vers l’histoire du Calendar Slam?

Ouais, si gros.

Il y a quelques semaines, Alcaraz a admis que le stress de la compétition contre Djokovic avait contribué aux crampes qu’il avait subies lors de sa défaite à Roland-Garros contre le Serbe, dont l’aura d’inévitabilité persistait à l’apogée de ses pouvoirs avec son All England Club préféré et une 24e couronne du Grand Chelem en vue.

Un Alcaraz qui apprend rapidement a créé une nouvelle figure d’autorité au cours de la quinzaine de SW19, sa résilience mentale aussi puissante que son incroyable frappe de balle en route vers une finale dans laquelle il a fermé les yeux sur le succès légendaire de l’homme qui le regardait et est allé tête à tête avec le grand tennis.

Carlos Alcaraz a soulevé le trophée de Wimbledon devant les fans de Wimbledon après avoir battu Novak Djokovic dans un thriller épique en cinq sets



D’autres se seraient pliés face à un déficit de 1-6 au premier set. D’autres auraient succombé à la puissance de Djokovic dans ce qui est devenu une pause de service de 26 minutes composée de 13 deux. D’autres se seraient rendus à la séquence de 15 victoires consécutives de Djokovic. D’autres auraient cédé aux jeux d’esprit de la pause de six minutes de Djokovic dans la salle de bain entre les sets. Alcaraz n’est pas comme les « autres ».

Brad Pitt, Daniel Craig et Emma Watson ont regardé Alcaraz déchiqueter le scénario et former son propre piquet au mépris d’un Djokovic impérieux. Le roi Felipe d’Espagne a regardé en se demandant comment lui et sa nation pourraient avoir la chance de passer de Rafa à Carlos.

Les cris de « Allez Carlitos » viendraient des Espagnols itinérants disséminés autour du court central alors qu’ils le poussaient vers la gloire dans une dernière ligne droite tendue, Alcaraz expliquant précédemment à quel point il n’aimait pas être appelé « Carlos » car cela semblait trop sérieux et comme s’il était se faire crier dessus. Carlitos est le gamin étourdi avec le sourire radieux et les coups de sol féroces. Le gamin étourdi qui ne pouvait que rêver de partager une scène avec un champion du calibre de Djokovic.

Alcaraz a perturbé, secoué si vous voulez, l’état d’esprit de Djokovic ne ressemblant à aucun adversaire ces dernières années, non par méchanceté ou esprit de jeu, mais par l’audace contagieuse qui, couplée à l’enthousiasme entourant un éventuel changement de norme, a semblé transporter le Court central supporters en sa faveur.

Le cinquième set est devenu Alcaraz non filtré alors qu’il hypnotisait avec des saupoudrages des drop-shots de base ridicules qui étaient tombés à plat pour lui plus tôt dans le match, tout en giflant des coups droits croisés dévastateurs au large du visage de la raquette de Djokovic alors que le Serbe cherchait à passer à le filet pour tenter de fermer les angles. Alcaraz fait ses propres angles.

Djokovic avait été mécontent des avertissements de violation de temps et d’une foule enflammée qui le dépeint parfois comme leur méchant pantomime, et la frustration s’est répandue après une pause décisive dans la dernière strophe lorsqu’il a fait claquer sa raquette dans le poteau du filet. Cue huées.

Que diriez-vous d’Alcaraz le match-closer, alors? Cochez, cochez et cochez. Il a conservé son sang-froid face à la pression comme il n’en avait jamais connu auparavant pour servir le match après avoir affiché 18 vainqueurs à cinq fautes directes dans le set final.

Au départ de Wimbledon un dimanche soir pluvieux, la question était moins de savoir qui dirigerait les choses une fois que Djokovic et Nadal auraient rejoint Federer à la retraite, et plus encore de savoir qui pourrait être capable de rester en contact avec Alcaraz.

Il a à peine changé de vitesse contre l’étoile montante Holger Rune dans les quarts et a produit une clinique pour démanteler le numéro 3 mondial Daniil Medvedev en demi-finale, il a battu Stefanos Tsitsipas lors de leurs cinq rencontres et Ruud lors des trois rencontres. Jannik Sinner, qui a battu Alcaraz à Wimbledon l’an dernier, pourrait-il se présenter comme un digne rival ? Lorenzo Musetti ? Félix Auger-Aliassime ? La barre a été fixée.

Pour l’instant, Djokovic ne va nulle part. Et bien que l’opportunité du Calendar Slam soit venue et repartie, ceux qui ne s’appellent pas Carlos Alcaraz continuent d’avoir du pain sur la planche contre un homme qui, jusqu’à dimanche, glissait sur le terrain comme s’il avait un tuyau sur le prochain coup de son adversaire.

Alcaraz a cassé une séquence de 21 ans sans aucun joueur autre que Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray remportant le titre masculin à Wimbledon, a cassé la séquence de 45 matchs sans défaite de Djokovic sur le court central depuis 2013 et devient le plus jeune champion masculin depuis Boris Becker en 1985. Comme un indicateur flagrant que le monde du tennis a reçu, il a un nouveau type de spéciale entre les mains.

Vondrousova souligne la profondeur du talent féminin

Marketa Vondrousova dit qu'elle a fait un « grand voyage » après avoir remporté son premier Grand Chelem avec une victoire surprise sur Ons Jabeur lors de la finale de Wimbledon



Pardonnez les accalmies dans les triomphes fréquents, évitez de compter sur la domination individuelle et célébrez plutôt le vaste bassin de talents qui alimente la nature imprévisible de l’ère post-Serena Williams dans le tennis féminin. Les avertissements d’Ash Barty concernant une domination soutenue ont abouti à une retraite méritée sinon anticipée, Iga Swiatek, actuellement la chose la plus proche d’un leader en fuite, continue de rester faillible sur l’herbe et la quadruple championne du Grand Chelem Naomi Osaka est hors de combat après avoir récemment accouché à son premier enfant.

Entrez Marketa Vondrousova, qui infligerait encore plus de chagrin, pour l’instant, au triple finaliste battu du Chelem Ons Jabeuer en devenant le premier joueur non classé à remporter Wimbledon à l’ère ouverte. La délicate Tchèque représente la 16e championne féminine différente du Grand Chelem depuis le dernier titre de Serena à l’Open d’Australie 2017, revenant un an après avoir été assise dans les gradins en tant que spectatrice au All England Club au milieu de sa convalescence après une opération au poignet. C’est une annonce tardive pour Vondrousova, qui a taquiné la célébrité à 19 ans lorsqu’elle a atteint la finale de Roland-Garros contre Barty il y a quatre ans avant de voir également Osaka et Elina Svitolina en route vers une deuxième place aux Jeux olympiques de Tokyo, la nouvelle- couronnée championne cette semaine en plaisantant sur la façon dont sa mère s’était lamentée de l’avoir vue terminer deuxième à plusieurs reprises. Wimbledon est son tremplin pour des disputes fréquentes entre les noms les plus connus. Une autre nouvelle gagnante, un autre volet frais d’une course féminine en évolution et qui change de forme. Nous sommes tous pour plus d’histoires de Frankie le chat et de Vondrousova pariant des tatouages ​​avec son entraîneur.

Déception britannique – mais un nouveau talent à l’horizon ?

Image:

Andy Murray a été éliminé par le Grec Stefanos Tsitsipas





Il y a eu un succès local le dernier jour des championnats alors que Henry Searle, 17 ans, est devenu le premier champion britannique en simple chez les garçons à Wimbledon depuis 1962. Searle, qui est de Wolverhampton, a battu la cinquième tête de série Yaroslav Demin 6-4 6-4 sur le court n° 1 pour poursuivre sa séquence sans avoir perdu un set dans le tournoi, au cours duquel il a également attiré l’attention avec un service de 134 mph. Ailleurs, la campagne avait été terne pour les Britanniques impliqués, avec Cameron Norrie, Liam Broady – qui a enregistré la plus grande victoire de sa carrière contre Ruud avant de perdre contre Denis Shapovalov – et Andy Murray ont tous été éliminés en l’espace de deux heures sur le Vendredi de la semaine d’ouverture. La n ° 1 britannique Katie Boulter est devenue le dernier espoir alors qu’elle atteignait le troisième tour pour tomber à Rybakina 6-1 6-1, tandis que Neil Skupski a remporté le double masculin, Alfie Hewett et Gordon Reid le double en fauteuil roulant et Mark Ceban le 14-et -sous concours. Murray marquait le 10e anniversaire de son célèbre triomphe à Wimbledon, son tournoi se terminant par une défaite en cinq sets contre Tsitsipas, après quoi il a admis qu’il n’avait actuellement pas l’intention de s’éloigner alors que des questions toujours familières planent sur combien de temps encore l’Ecossais continuera à jouer.

L’attente de Jabeur continue

Image:

Une Jabeur en larmes tient son trophée de finaliste après avoir perdu contre Marketa Vondrousova lors de la finale de Wimbledon





Ça arrive. Il doit l’être. Ons Jabeur a reçu l’un des rappels les plus durs de ce que peut être un sport de tennis cruel et solitaire alors qu’elle est tombée dans la défaite lors de la finale de Wimbledon pour la deuxième année consécutive, après avoir également été forcée de se contenter de la deuxième place à l’US Open. Les rêves de la Tunisienne de devenir une première championne arabe et nord-africaine du Grand Chelem restent en suspens après avoir été bien en deçà de sa meilleure forme lors de la défaite contre Vondrousova, qui avait administré à Jabeur une partie de sa propre médecine avec une touche glorieuse sur les tranches de revers et son jeu au filet. Jabeur a pu se consoler du fait que Chrissie Evert, Simona Halep et Kim Clijsters ont toutes perdu leurs trois premières finales du Grand Chelem avant de mettre fin à leur attente pour remporter un titre plus tard dans leurs carrières respectives. L’artiste drop-shot a juré de « faire un jour » au All England Club, où la déception a été partagée par une base de fans de Wimbledon qui a adopté le joueur de 28 ans comme l’un des leurs, telle est la délicieuse invention et expression avec qu’elle joue. Jabeur avait écrasé les démons de la finale de l’année dernière avec une victoire sur la championne en titre Elena Rybakina avant de revenir par derrière pour vaincre le pouvoir d’Aryna Sabalenka, seulement pour la pression à faire face à une Vondrousova remarquablement nonchalante. Elle se rapproche.

Le nouveau résident Eubank…s

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Malgré sa défaite en cinq sets contre Daniil Medvedev en quart de finale de Wimbledon, Christopher Eubanks était de bonne humeur après avoir dépassé les attentes à Londres.



Christopher Eubanks, souvenez-vous du nom… encore une fois. Interrogé sur son homonyme, l’Américain a admis cette semaine qu’il avait une connaissance limitée de l’icône britannique, mis à part le fait qu’il était un boxeur pratique et qu’il s’habillait de manière « pointue ». Cet Eubanks, celui qui est à portée de main avec une raquette, est apparu comme l’une des histoires surprises et adorables des championnats de Wimbledon 2023 avec son service fracassant et ses coups de fond percutants alors qu’il éliminait Cameron Norrie et Stefanos Tstisipas, qui venait de battre Andy Murray. , avant d’être timide dans une épopée en cinq sets contre Daniil Medvedev. Ce dernier l’a vu enregistrer 321 gagnants, battant le record d’Andre Agassi établi en 1992. C’est en quelque sorte une reconnaissance tardive pour le joueur de 27 ans, qui a été assis à l’extérieur en regardant dans le top 100 l’année dernière maintenant. semble devoir se hisser à la 31e place du classement mondial. Le succès à Wimbledon rehausse son profil à l’approche de l’US Open à la fin de l’été. Le genre de personnage absorbant toujours bienvenu au All England Club.