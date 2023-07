Wimbledon: Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic dans une épopée en cinq sets pour remporter le premier titre au All England Club | Actualité Tennis

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a mis fin aux espoirs de Novak Djokovic d’un 24e Grand Chelem record pour remporter son premier titre à Wimbledon dans une épopée en cinq sets, 1-6 7-6 (8-6) 6-1 3-6 6-4 .

Le jeune Espagnol semblait être sur le chemin de la victoire lorsqu’il s’est remis d’un départ nerveux pour prendre une avance de deux sets à un, seulement pour que Djokovic montre une fois de plus ses remarquables capacités de résilience.

C’est lui qui est apparu dans l’ascendant à l’entame du cinquième set mais Alcaraz, 20 ans, est revenu pour remporter la victoire après quatre heures et 42 minutes, décrochant enfin un coup significatif pour les jeunes canons contre l’homme de 16 ans son aîné. .

Alcaraz s’est effondré sur le terrain après que le dernier coup droit de Djokovic soit tombé dans le filet avant de partager une longue étreinte avec le Serbe vaincu.

Alcaraz, qui a ajouté Wimbledon à son titre à l’US Open, a déclaré : « Eh bien, c’est un rêve devenu réalité pour moi. C’est formidable de gagner, mais même si j’avais perdu, j’aurais été vraiment fier de moi, jouant une finale contre une légende de notre sport.

« Après le premier set, j’ai pensé » hmmm … Carlos augmente le niveau « . Je dois féliciter Novak. J’ai commencé à jouer au tennis en te regardant. Quand je suis né, tu gagnais déjà des tournois. Mais 36 est le nouveau 26. C’est incroyable . »

Le roi d’Espagne Felipe était dans la loge royale pour soutenir la nouvelle star de son pays.

« C’est spécial de jouer ici devant la royauté. Je suis vraiment fier que tu sois ici pour me soutenir. Tu es venu me voir deux fois et j’ai gagné, alors j’espère que tu viendras encore plus. »

Djokovic, cherchant à remporter un huitième titre et un cinquième de suite au All England Club, s’est envolé avec le premier match 6-1 en 34 minutes.

Alcaraz n’a pas été en mesure de faire face à la conscience tactique de Djokovic, le Serbe n’ayant commis que deux fautes directes pour prendre le contrôle précoce du match.

Les nerfs de l’Espagnol semblaient s’apaiser à l’entame du deuxième set et il brisait le service de Djokovic pour mener 2-0.

Mais Djokovic, apparaissant dans une 35e finale record du Grand Chelem, a fait un break en arrière et un set de haut calibre s’est soldé par un tie-break.

Le joueur de 36 ans avait remporté ses 14 précédents tie-breaks au Grand Chelem, mais Alcaraz a finalement mis fin à la séquence en l’emportant 8-6 avec un superbe retour de service pour égaliser le match.

Alcaraz a de nouveau breaké au début du troisième, Djokovic cherchant à arbitrer Fergus Murphy à propos d’un appel litigieux contesté.

Le champion en titre, victime d’une violation de temps lors du tie-break, a été hué par une partie de la foule lorsqu’il a eu une longue conversation en milieu de partie avec l’arbitre.

Alcaraz a de nouveau breaké après un match épique de 26 minutes avec son septième point de break et un troisième break a conclu le set 6-1 alors que le match avançait vers trois heures.

Djokovic a pris une longue pause dans la salle de bain lors du changement et est réapparu sous les moqueries de la foule.

Cela a semblé faire l’affaire, cependant, car à 2-2 dans le quatrième, il a façonné deux points de rupture, prenant le deuxième lorsque le tir amorti d’Alcaraz a touché le filet.

Djokovic a finalement eu un certain élan et a pris le quatrième set pour envoyer le match dans une fusillade décisive au cinquième set.

Il a ensuite gaspillé un point de rupture pour 2-0 dans le cinquième quand il a claqué ce qui ressemblait à un certain vainqueur dans le filet.

Cela s’est avéré coûteux, car lors du match suivant, Alcaraz a forcé la pause pour inciter Djokovic à écraser sa raquette dans le poteau en bois du filet.

Le règne de Djokovic était terminé après qu’Alcaraz ait servi pour une superbe victoire pour être couronné nouveau roi de Wimbledon.

Le joueur de 20 ans a lancé un ballon dans la foule pour célébrer avant de monter dans la loge des joueurs pour profiter du moment avec son équipe.

Le chemin d’Alcaraz vers la gloire Carlos Alcaraz est le premier joueur à vaincre trois adversaires du top 10 en route pour remporter le titre du simple masculin aux championnats depuis Pete Sampras en 1994 (Michael Chang, Todd Martin et Goran Ivanisevic). Alcaraz est le deuxième à battre Djokovic dans une finale de Grand Chelem en cinq sets après Andy Murray à l’US Open 2012. Alcaraz est le premier joueur à battre Novak Djokovic à Wimbledon depuis Tomas Berdych en quart de finale 2017, il y a 2195 jours à l’abandon. Lleyton Hewitt en 2002, il y a 21 ans, était le dernier homme à remporter le simple de Wimbledon qui n’était pas du quatuor de Dvokovic, Federer, Murray ou Nadal.

Alcaraz vs Djokovic: Conte de la bande Alcaraz Statistiques de match Djokovic 9 As 2 7 Doubles fautes 3 70% Pourcentage de victoire au 1er service 62% 50% Pourcentage de victoire au 2e service 56% 5/19 Points de break gagnés 5/15 27/45 Points nets gagnés 39/65 66 Total des gagnants 32 45 Erreurs directes 40 168 Total des points gagnés 166

Djokovic, battu sur le court central pour la première fois en 10 ans, a déclaré à la foule : « Bonjour. Pas si bien pour moi mais bien pour Carlos.

« Je dois féliciter Carlos et son équipe. Qualité à la fin du match, vous l’avez servi et vous le méritiez. Je pensais que je n’aurais des problèmes avec vous que sur terre battue ou sur terrain dur, pas sur gazon. Incroyable, quoi vous l’avez fait à Queen’s et ici.

« Pour moi, vous n’aimez jamais perdre des matchs comme celui-ci, mais lorsque toutes les émotions se sont calmées, je dois encore être très reconnaissant. J’ai remporté de nombreux matchs serrés ici au fil des ans, j’aurais peut-être dû perdre quelques finales que j’ai a gagné donc c’est ‘même stevens’.

« C’est difficile à avaler quand tu es si proche. J’ai perdu contre le meilleur joueur et je dois le féliciter et passer à autre chose. »

Djokovic s’est enflammé quand il a vu son fils Stefan et a dit : « Merci de me soutenir. »